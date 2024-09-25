الموعد النهائي لإيجور شيستركين لتوقيع عقد تسجيل ليس بالأمر المثير للقلق

كان لدى آرون جادج موعد نهائي للتفاوض في يوم الافتتاح في عام 2022 عندما كان يقترب من العام الأخير من عقده قبل أهليته للوكيل الحر، ويبدو أن هذا نجح بشكل جيد بالنسبة للرقم 99 – ربما المرة الأولى على الإطلاق في عمود الهوكي لا يشير هذا الرقم إلى واين جريتزكي – واليانكيز.

ولذلك، ليست هناك حاجة إلى المبالغة في رد الفعل على الأخبار التي تفيد بأن إيغور شيستركين حدد موعدًا نهائيًا مشابهًا مع اقتراب حارس مرمى فريق رينجرز من العام الأخير من عقده قبل فترة الوكالة الحرة غير المقيدة.

ربما يمثل هذا محاولة من جانب حزب شيستركين لخلق نفوذ إضافي، ولكن في الواقع لا يغير هذا أي شيء. حارس المرمى لديه يد. والجميع يعلم ذلك. وهذا ليس إشارة إلى يده التي يرتديها القفاز أيضًا.

سيصبح شيستركين حارس المرمى الأعلى أجرًا في تاريخ NHL. لا شك أنه سيتجاوز 10.5 مليون دولار التي حصل عليها كاري برايس مع مونتريال من العقد الممتد لثماني سنوات والذي بدأ في موسم 2018-2019 عندما تم تحديد سقف الرواتب عند 79.5 مليون دولار. لذا في السنة الأولى، استهلك برايس 13.21 في المائة من سقف الرواتب.

وقد تأكدت صحة تقرير مولي ووكر من صحيفة واشنطن بوست في الثاني من يونيو/حزيران بأن حارس المرمى سيطلب 12 مليون دولار أميركي لكل لاعب، وقد صدمت إذا لم يتحدث المدير العام كريس دروي حتى الآن عن عرض يتراوح بين 10.5 مليون دولار و11 مليون دولار أميركي لكل لاعب إذا تم تبادل الأرقام. ومن المفترض أن تكون المدة سبع أو ثماني سنوات.

ولكن المعلومات التي لدي، والتي تم نشرها سابقًا أيضًا، تفيد بأن شيستركين يهدف أيضًا إلى أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا في فريق رينجرز وفي تاريخ الفريق. وهذا يعني تجاوز راتب أرتيمي بانارين السنوي البالغ 11.642.857 دولارًا في العقد المتبادل المربح للغاية والذي سينتهي بعد عامين.

اثنا عشر هو رقم دائري لطيف.

سيمثل اثنا عشر لاعبًا ما نسبته 13.04 بالمائة من سقف الرواتب المتوقع للموسم المقبل والبالغ 92 مليون دولار.

أستطيع أن أخبرك الآن أنني لم أصدق ولو للحظة واحدة النظرية القائلة بأن الراتب السنوي الذي يتقاضاه هنريك لوندكفيست والذي يبلغ 8.5 مليون دولار – والذي يعادل 12.32 في المائة من سقف الرواتب في 2014-2015 – كان عاملاً مهمًا في فشل البلوز في الفوز بالكأس طوال عهد الملك.

في الواقع، أعتقد أن التعاقد مع دان بويل كلاعب حر بدلاً من الاحتفاظ بأنطون سترالمان بعد وصول النادي إلى نهائي كأس العالم 2014 كان عاملاً مؤثراً. ربما هذا ما أراه.

كما أنني لا أفهم تماماً هذا النوع الجديد من الهوس بالقدر الذي يخصص من سقف الرواتب لحراس المرمى. فقبل أسبوعين، وقع ليون درايسايتل عقداً جديداً لمدة ثماني سنوات مقابل 14 مليون دولار سنوياً. وهذا يعادل 15.91% من راتب العام المقبل. ومع ذلك، لا أتذكر أنني سمعت أجراس الإنذار تدق في إدمونتون. ودرايسايتل هو ثاني أفضل لاعب في فريق أويلرز.

كان بانارين، أحد أعظم الصفقات الضخمة التي تمت في تاريخ الرياضات الاحترافية في نيويورك، قد استحوذ على 13.94% من سقف الرواتب العام الماضي و14.29% في العام الأول من العقد في 2019-2020. لا أتذكر أن أحداً ذكر ذلك.

يبدو أن هذا ينطبق فقط على حراس المرمى.

يمكن طرح الحجة القائلة بأن أبطال كأس ستانلي لا يحتاجون بالضرورة إلى حراس مرمى في قمة السلسلة الغذائية. هذا ليس وهمًا تمامًا. لقد أعطيت بعض الهواء بعد فوز أفالانش مع دارسي كويمبر في عام 2022 وفاز فيجاس بالكأس في عام 2023 مع أدين هيل في الشباك.

وفي الوقت نفسه، على الرغم من ذلك، كان لدى اثنين من آخر خمسة فائزين بالكأس إما أغلى أو ثاني أغلى حارس مرمى نشط في الدوري الوطني للهوكي، حيث فاز فريق بانثرز عام 2024 بالبطولة مع سيرجي بوبروفسكي (10 ملايين دولار لكل حارس) وحصل فريق لايتنينج عام 2021 على لقبه الثاني على التوالي مع أندريه فاسيليفسكي (9.5 مليون دولار) في الشباك.

كان بوبروفسكي مسؤولاً عن 12.27 في المائة من سقف الرواتب عندما بدأ العقد في 2019-2020 و11.97 في المائة في الموسم الماضي. ومع ذلك، لم يبدو أن هذا يمنع فريق Puddy Tats من بناء قائمة بطولة.

قد يكون الفريق القوي قادراً على الفوز بالكأس دون حارس مرمى من النخبة، ولكن عندما تتأمل قائمة فريق رينجرز، هل ترى فريقاً قوياً؟ أنا لا أرى ذلك. أرى فريقاً يعتمد تاريخياً على حراسة المرمى. والواقع أن من بين اللاعبين الأحد عشر الذين تم إيقافهم عن اللعب، ثلاثة منهم حراس مرمى ــ رقم 1، إيدي جياكومين؛ ورقم 35، مايك ريتشر؛ ورقم 30، ذا كينج.

سيواجه دروري ورينجرز مهمة صعبة هذا الصيف. سيحتاج أليكسيس لافرينير إلى عقد جديد وكذلك كاندريه ميلر. سيشكل هذان اللاعبان بالإضافة إلى شيستركين 11.864 مليون دولار من الحد الأقصى للرواتب هذا الموسم. سيتضاعف هذا الرقم بأكثر من الضعف في 2025-2026. يمكن أن يصل إلى 26 مليون دولار. هذه هي الرياضيات التي يتعامل معها التسلسل الهرمي.

شيستركين هو أهم لاعب في فريق رينجرز وكان أفضل لاعب في كل من آخر ثلاث مباريات فاصلة. لا أحد يشكك في نسبه. لكنه لم يكن أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم العادي في أي من الموسمين الأخيرين اللذين أعقبا موسمه 2021-22 مع فيزينا. لقد كان أداؤه في الشوط الأول دون المستوى وكان متقلبًا بعض الشيء. يجب أن يكون لديه موسم عادي أفضل.

لا أعلم ما إذا كان مبلغ 12 مليون دولار أمريكي لكل لاعب مبلغًا كبيرًا بالنسبة لأهم لاعب في فريق رينجرز نظرًا لتأثيرات سقف الرواتب. ولكنني أعلم أن هذا ليس طلبًا غير معقول.

وأعتقد أيضًا أنه إذا أراد شيستركين حقًا البقاء في نيويورك، فسوف ينجح الأمر مع الفريقين وسيحتفلان وكأنهما في عام 1999. لا داعي للقلق بشأن الموعد النهائي ليوم الافتتاح.