الميدالية الأولمبية أودون جرونفولد ميت في 49 بعد أن صدمها البرق

رياضة
الميدالية الأولمبية أودون جرونفولد ميت في 49 بعد أن صدمها البرق

أوسلو ، النرويج – أعلن حاصل الميدالية الأولمبية للزلاجات أودون جرونفولد بعد أن صدمه البرق. كان 49.

فاز Groenvold برونزية في ألعاب فانكوفر 2010.

وقال الاتحاد: “من الحزن الشديد أن تلقينا أخبارًا عن تمريرة أودون جرونفولد المفاجئة”. “لقد صدم البرق في جبال الألب الوطنية السابقة والرياضية عبر البرق خلال رحلة مقصورة.”

وقال الاتحاد إن جرونفولد “نقل بسرعة إلى المستشفى وتلقى علاجًا بسبب الإصابات التي أصيب بها في إضراب البرق” ثم توفي ليلة الثلاثاء.

كان Groenvold عضوًا في فريق التزلج في جبال الألب في النرويج قبل أن ينتقل إلى Freestyle و Ski Cross. حصل على منصة واحدة كمتزلج في جبال الألب في كأس العالم ، حيث احتل المركز الثالث في هبوط في سييرا نيفادا ، إسبانيا ، في عام 1999.

كما فاز بميدالية برونزية في Ski Cross في بطولة العالم لعام 2005 ، وكأس التزلج العام في عام 2007.

بعد انتهاء حياته المهنية ، أصبح مدربًا للمنتخب الوطني ومعلق تلفزيوني.

وقال رئيس الاتحاد توف مورهوج: “لقد فقد التزلج النرويجي شخصية بارزة ، مما كان يعني الكثير لكل من مجتمعات جبال الألب والسباحة الحرة” ، مضيفًا أن وفاته تخلق “فراغًا كبيرًا”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية