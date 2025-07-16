الميدالية الأولمبية أودون جرونفولد ميت في 49 بعد أن صدمها البرق

أوسلو ، النرويج – أعلن حاصل الميدالية الأولمبية للزلاجات أودون جرونفولد بعد أن صدمه البرق. كان 49.

فاز Groenvold برونزية في ألعاب فانكوفر 2010.

وقال الاتحاد: “من الحزن الشديد أن تلقينا أخبارًا عن تمريرة أودون جرونفولد المفاجئة”. “لقد صدم البرق في جبال الألب الوطنية السابقة والرياضية عبر البرق خلال رحلة مقصورة.”

وقال الاتحاد إن جرونفولد “نقل بسرعة إلى المستشفى وتلقى علاجًا بسبب الإصابات التي أصيب بها في إضراب البرق” ثم توفي ليلة الثلاثاء.

كان Groenvold عضوًا في فريق التزلج في جبال الألب في النرويج قبل أن ينتقل إلى Freestyle و Ski Cross. حصل على منصة واحدة كمتزلج في جبال الألب في كأس العالم ، حيث احتل المركز الثالث في هبوط في سييرا نيفادا ، إسبانيا ، في عام 1999.

كما فاز بميدالية برونزية في Ski Cross في بطولة العالم لعام 2005 ، وكأس التزلج العام في عام 2007.

بعد انتهاء حياته المهنية ، أصبح مدربًا للمنتخب الوطني ومعلق تلفزيوني.

وقال رئيس الاتحاد توف مورهوج: “لقد فقد التزلج النرويجي شخصية بارزة ، مما كان يعني الكثير لكل من مجتمعات جبال الألب والسباحة الحرة” ، مضيفًا أن وفاته تخلق “فراغًا كبيرًا”.