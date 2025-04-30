الميزة الخارجية التي يجب عليك التحقق من متاجر التوفير من أجلها

لا يوجد شيء مثل الاسترخاء في الواحة الخارجية الخاصة بك – ولكن سواء كنت تحاول العثور على الأثاث الخارجي المثالي أو الحكة للأفكار العصرية لتصميم فناء ممتع ، فقد يكون من الصعب العثور على قطع بأسعار معقولة تبدو رائعة ومكتملة ضد العناصر.
لهذا السبب يوصي بعض المصممين بالتحول إلى متاجر التوفير أو الأسواق عبر الإنترنت عندما تريد تسجيل صفقة على بعض المباريات الخارجية. هناك قطعة واحدة على وجه الخصوص يجب عليك مراقبتها في المرة القادمة التي تتخلى عنها – مروحة سقف. تعتبر مراوح السقف في الهواء الطلق رائعة لنسيم لطيف في الأيام الحارة (إلى جانب فوائد إضافية مثل الحفاظ على الحشرات بعيدًا) في مساحات مثل الباحات المغطاة جزئيًا أو طوابق البلياردو أو الشرفات. وغالبًا ما يتم بناؤها لتدوم ، مما يجعلهم سرقة عندما تتسوق المستعملة.
مكافأة أخرى لمشجع السقف في الهواء الطلق المستعملة؟ إنها ترقية ديكور منزلي يمكن للمستأجرين الدخول إليها. إذا كانت المساحة سلكية بالفعل للتركيب ، فمن السهل تبديل مروحة الإيجار للحصول على مساحة أكثر لفتاً تجده في متجر التوفير. ثم قم فقط بإعادة تثبيت القديم عند المضي قدمًا (سترغب في التأكد من أنك على دراية بكيفية تثبيت مروحة سقف خارجية).
من خلال معرفة ما تريده وتراقبك أثناء التوفير ، يمكنك الحصول على تركيبات فريدة من نوعها تجعل مساحتك الخارجية أكثر راحة وشخصية وباردة.
فوائد التثبيت مروحة سقف في الهواء الطلق
عند التسوق لمروحة سقف في الهواء الطلق ، قد تصادف بعض الديكور الرجعية الممتعة ، مثل مروحة الروطان القديمة أو واحدة مع تصميم قشدي عتيق. ستعمل المباراة الفريدة على الفور على رفع مساحتك الخارجية مقابل جزء صغير مما كان سيكلفه جديدًا من متاجر التجزئة الرئيسية.
ضع بعض المؤشرات في الاعتبار أثناء التسوق. تذكر قياس المساحة مسبقًا لمعرفة حدود التحجيم الخاصة بك. إذا وجدت واحدة تناسب ، فتأكد من أن الدعم المركب ومربع الوصلات يمكن أن يحتفظ بوزن المروحة: إذا لم يتم استبداله منذ فترة ، فإن سلالة التثبيت قد تضع ضغوطًا غير ضرورية ، مما يترك المعجبين الخاص بك عرضة لخطر السقوط. ابحث عن شفرات متذبذبة أيضًا. يمكن عادةً تشديدها بسهولة ، ولكن تأكد من اتخاذ هذه الخطوة لتجنب أن تصل الشفرات ، مما يجعل المروحة أكثر عرضة للانفصال.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث في مكان ما مثل Facebook Marketplace لمراوح السقف ، فاستخدم الكلمات الرئيسية مثل “Outdoor” أو “Damp-Rated” أو “Wet Rated” للتأكد من أنها مصممة لتحمل الظروف الخارجية. أخيرًا ، تذكر أنه يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 7 أقدام بين الأرض وأدنى نقطة في مروحة السقف الخاصة بك. مع وضع هذه الإرشادات في الاعتبار ، من المؤكد أنك ستكتشف إضافة المروحة المثالية إلى مساحتك الخارجية.