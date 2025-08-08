النباتات التي يجب عليك تقليمها في الحديقة خلال أغسطس

في بداية شهر أغسطس، بينما كنت أتفقد حديقتي بعد موجة حرارةٍ شديدة، اكتشفت أن بعض الأشجار والزهور بدأت تُظهر علامات الإرهاق وتحتاج إلى تنفسٍ أفضل. من يظن أن التقليم مخصص فقط لفصل الربيع، يفوّت فرصة تعزيز نمو النباتات واستقبال ضوءٍ كافٍ في الخريف المقبل.

لماذا يجب التقليم في أغسطس؟

مع تراجع توقيت التعبير النباتي عن النمو السريع، يصبح أغسطس فرصةً ذهبية لقطع الأفرع الزائدة وفتح ممرات الضوء والهواء. الضوء في الخريف ينخفض، والتقليم المبكر يساهم في نضج الثمار مبكرًا، ويقي من الأمراض الفطرية بفعل التهوية الجيدة.

الأشجار والشمّارات التي تقلم في أغسطس

أشجار الفاكهة : كالتفاح، الكمثرى، الخوخ والتوت. قصّ الأغصان التي تعيق وصول الضوء لثمار الصيف، وحافظ على شجرة مرتبة لاستمرار إنتاجٍ أفضل.

البامبو : ازرع أغصانه الأطول قليلًا للسماح للريح بالدوران.

: ازرع أغصانه الأطول قليلًا للسماح للريح بالدوران. اللافندر: شذّبه بعد زهره، بضربةٍ خفيفة فوق العقد الخضراء لتحفيز تفتحٍ جديد.

القصّ للحوائط الخضراء والعرائش

الليانا والياسمين : اقتطع الأغصان البرية التي تشارك جيرانك في المساحة، وحافظ على تشكيل منظم.

: اقتطع الأغصان البرية التي تشارك جيرانك في المساحة، وحافظ على منظم. الكليماتيس الصيفية: قصّ السيقان الذابلة فورًا فوق عقدة خضراء لتعزيز نموٍ جديد.

الأزهار المعمرة والأعشاب العطرية

الورود (روسيير): اقتلع الأزهار الذابلة لتحفيز تفتح آخر قبل الخريف.

(روسيير): اقتلع الأزهار الذابلة لتحفيز تفتح آخر قبل الخريف. الجرanium المعمرة : قصّ السيقان المتعبة لدعم إعادة تزهير محتملة.

: قصّ السيقان المتعبة لدعم إعادة تزهير محتملة. الأعشاب كالريحان والنعناع والروزماري: شذّب أطراف الأوراق بحذر لتعزيز النكهة وتفادي خشونة الساق.

التحضيرات قبل الشتاء

اغتنم آخر أيام أغسطس لتنظيف المعدات وتطهير المقصات بالكحول، حتى لا تنقل الأمراض بين النباتات. ارتدِ قفازات تحمي يديكَ من الأشواك والأغصان القاسية.

بوضع خطةٍ بسيطة للتقليم في أغسطس، تمنح حديقتك دفعةً حيويةً قبل برودة الخريف. استمتع بأشجارٍ ذات ثمارٍ أجمل وزهورٍ أكثر غزارةً في مواسم قادمة!