النباتات المصاحبة التي تزدهر بالقرب من الغطاء الأرضي Candytuft سريع النمو

Candytuft (Iberis sempervirens) عبارة عن نبات معمر دائم الخضرة ينمو بسرعة، وينتج سجادة من الزهور البيضاء، ويزدهر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. يحب البستانيون كانديتوفت بسبب قدرته على التتالي على الجدران، وتنعيم حواف الحديقة، ويكون بمثابة حل لملء البقع غير المكتملة، مما يجعلها عملية بقدر ما هي جميلة.

ومع ذلك، بقدر ما هي جميلة في حد ذاتها، فإن إقران نبات الحلوى مع النباتات المصاحبة المناسبة يمكن أن يعزز التوازن البيئي والتباين الجمالي لحديقتك. سواء كنت تستخدم هذه النباتات المعمرة لحديقتك الصخرية المشمسة، أو تتفوق على مسار، أو تضيف سطوعًا إلى سريرك الدائم، فإن Candytuft تزدهر جنبًا إلى جنب مع النباتات التي تكمل مظهرها وعادات نموها.

أحد مفاتيح اختيار أفضل النباتات المصاحبة لـ Candytuft هو فهم تفضيلاتها. موطنها الأصلي هو مناطق البحر الأبيض المتوسط، وتعمل بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة والتربة القلوية قليلاً. إنه جار مثالي للنباتات ذات الطبيعة القاسية والقدرة على تحمل الجفاف. سيضمن لك إقران نبات الحلوى مع نباتات مثل Coreopsis والزعتر الزاحف والفلوكس الزاحف وSedum حصولك على حديقة نابضة بالحياة ومزدهرة طوال الفصول.