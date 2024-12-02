النباتات المصاحبة التي تزدهر بالقرب من الغطاء الأرضي Candytuft سريع النمو

Candytuft (Iberis sempervirens) عبارة عن نبات معمر دائم الخضرة ينمو بسرعة، وينتج سجادة من الزهور البيضاء، ويزدهر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. يحب البستانيون كانديتوفت بسبب قدرته على التتالي على الجدران، وتنعيم حواف الحديقة، ويكون بمثابة حل لملء البقع غير المكتملة، مما يجعلها عملية بقدر ما هي جميلة.
ومع ذلك، بقدر ما هي جميلة في حد ذاتها، فإن إقران نبات الحلوى مع النباتات المصاحبة المناسبة يمكن أن يعزز التوازن البيئي والتباين الجمالي لحديقتك. سواء كنت تستخدم هذه النباتات المعمرة لحديقتك الصخرية المشمسة، أو تتفوق على مسار، أو تضيف سطوعًا إلى سريرك الدائم، فإن Candytuft تزدهر جنبًا إلى جنب مع النباتات التي تكمل مظهرها وعادات نموها.
أحد مفاتيح اختيار أفضل النباتات المصاحبة لـ Candytuft هو فهم تفضيلاتها. موطنها الأصلي هو مناطق البحر الأبيض المتوسط، وتعمل بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة والتربة القلوية قليلاً. إنه جار مثالي للنباتات ذات الطبيعة القاسية والقدرة على تحمل الجفاف. سيضمن لك إقران نبات الحلوى مع نباتات مثل Coreopsis والزعتر الزاحف والفلوكس الزاحف وSedum حصولك على حديقة نابضة بالحياة ومزدهرة طوال الفصول.
تحطيم أفضل النباتات المصاحبة لـ Candytuft
لإنشاء حديقة نابضة بالحياة ومتوازنة مع قطعة حلوى كقطعة مركزية، قم بإقرانها بمزيج من النباتات المصاحبة التي تدعم صحة التربة وتعزز المظهر الجمالي. للحصول على غطاء أرضي ملون، قم بدمج كانديتوفت مع فلوكس الزاحف، الذي يحتوي على زهور وردية أو أرجوانية أو زرقاء توفر تباينًا لطيفًا مع أزهار كانديتوفت البيضاء. يعد Sedum خيارًا رائعًا آخر، لأنه يتحمل الجفاف أيضًا ويضيف قوامًا عصاريًا، والذي يمتزج جيدًا مع شكل Candytuft المتتالي.
إذا كنت تريد أن تشعر بالحديقة المنزلية، قم بإقران كانديتوفت مع الخزامى. يتناقض نمو اللافندر المستقيم وأوراق الشجر الفضية والرائحة المميزة مع نمط نمو كانديتوفت، ويمكن أن يضيف بلسم النحل بعض الألوان الإضافية بينما يجذب الملقحات أيضًا. يعد النعناع خيارًا رائعًا آخر ملونًا ويساعد أيضًا على إبعاد الآفات مثل حشرة المن. أدخل العناصر الهيكلية مع شجيرات مثل الرودودندرون، مع أوراق الشجر دائمة الخضرة وأزهار الربيع، أو نبات الكوتونستر، الذي يحتوي على فروع متتالية وتوت يجذب الطيور.
الأعشاب المحبة للشمس والمثالية للنمو في حديقتك الخلفية، مثل الزعتر والأوريجانو تضيف بعض الملمس والعطر وتنوع الارتفاع. تبدو المصابيح المزهرة الربيعية مثل زهور التوليب أو النرجس البري رائعة إلى جانب زهور الحلوى وتضمن أن يكون لديك دائمًا اهتمام بصري مع تلاشي المصابيح. لجذب بعض الملقحات الإضافية، يمكنك أيضًا تضمين Coreopsis أو Shasta daises، التي يحب النحل والفراشات أزهارها.