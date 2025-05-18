النباتات المصاحبة التي تسلط الضوء على اللون الفريد لغطاء الأرض بونيزفوت

Ponysfoot (Dichondra spp.) هو حل المشكلات متعددة الاستخدامات في عالم تصميم المناظر الطبيعية ، ويضيف الجمال بين أرضيات الفناء وقمع الأعشاب كغطاء أرضي. Silver Ponysfoot (Dichondra Argentea “Silver Falls”) تحظى بشعبية خاصة لأن أوراق الشجر هي ظل جذاب من الرمادي. بالإضافة إلى توفير التباين في بحر من اللون الأخضر ، يمكن لهذا اللون أن يجعل ألوان المزارع القريبة. وبالمثل ، فإن البيض النقيض والنغمات الباردة في العديد من الخضر والوردي والبلوز والأصوات يساعد على تألق Silver Ponyfoot.
قبل وضع خطة زراعة مصاحبة ، تعرف على احتياجات Ponysfoot الفضية. سيساعدك ذلك على اختيار النباتات ذات تفضيلات أشعة الشمس والتربة والترطيب مماثلة ، مما يبسط رعاية الحديقة بشكل كبير. المعروف أيضًا باسم Vine Silver Nickel Vine ، يتمتع Silver Ponysfoot بعادة زائدة. هذا يعني أنه ينتشر أفقياً وقد يتسلق على حواف المقسمات والحاويات. عندما تزرع في ظروف مثالية ، فإنه يميل إلى النمو بسرعة والعودة سنة بعد عام.
يعد Silver Ponysfoot خيارًا جيدًا للمناظر الطبيعية التي تشبه الصحراء لأنه تقدر أشعة الشمس الكاملة ويمكنها إدارة درجات الحرارة العالية والري النادرة. لن يتسامح مع الصقيع ، ولكن. لهذا السبب ، من الأنسب لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 12. إذا كنت تعيش في مناخ أكثر برودة ، فستحتاج إلى زراعة الفضة الفضية كسنوية ، والتي تتضمن تثبيت نباتات جديدة كل ربيع. إذا كنت ستستخدمها كغطاء أرضي ، فإن معالجة أي مشاكل تصريف المياه في موقعها المتنامي قبل زراعته. على سبيل المثال ، إذا كانت حديقتك تحتوي على الطين ، مما يشجع المياه على تجمع ، تعديل التربة بالسماد.
نباتات ملونة للاقتران مع سيلفوت سيلفوت
عند التسوق من أجل رفاق Ponysfoot الفضي ، اختر النباتات بألوان تكميلية تشترك في ميلها للشمس الكاملة أو المغطاة بالتربة والتربة الدافئة والسقي الخفيف. تذكر أيضًا أن أوراق Silver Ponyfoot المستديرة تبدو معدنية قليلاً. بمعنى آخر ، يمكنك التفكير في هذا النبات مثل قطعة من المجوهرات الفضية أو ديكور المنزل. يميل الفضة إلى تعزيز الألوان مع النغمات الزرقاء الجليدية أكثر من تلك ذات الصفراء الدافئة. لهذا السبب يبرز بونيزفوت الفضي بالقرب من الشجيرات بأوراق أرجواني. إذا كنت تعيش في المنطقة 9 أو 10 ، فإن زهرة الهامش الصينية (Loropetalum Chinense) هي أحد هذه الخيارات. تنتج العديد من الأصناف أيضًا أزهارًا وردية أو بيضاء تبدو رائعة بالقرب من الفضة الفضية. مثل Silver Ponysfoot ، تقدر نباتات الزهور الصينية الهامش 6 ساعات من أشعة الشمس المباشرة كل يوم ولكن لا تمانع في القليل من الظل.
هل تريد زرع الزهور البرية بواسطة غطاء أرضي بونيزفوت الفضي؟ قد يناسب Blue Lobelias (Lobelia Puberula) الفاتورة. تبدو أزهارها الباردة مذهلة بالقرب من أوراق الشجر الفضية في Ponyfoot. بالإضافة إلى ذلك ، توفر الارتفاعات المختلفة للنباتات تباينًا جذابًا. بينما يصل Silver Ponyfoot إلى أقصى ارتفاع يبلغ 4 بوصات ، ينمو Lobelia الأزرق إلى 3 أو 4 أقدام. كلا النباتين يعملان بشكل جيد في المنطقة 9 ، ويمكن لوكليريا الأزرق إحضار الملقحات إلى حديقتك.
البحث عن رفيق مزهر يزدهر في أحر أجزاء من مجموعة Silver Ponyfoot المتنامية؟ جرب وردة الصحراء (الأدينيوم obseum) مع الزهور البيضاء الوردي أو الثلجية. تعيش هذه الشجيرة أفضل حياتها في المنطقتين 11 و 12 ، في الشهود الساخن والجاف الفضي الفضي. الطيور الطنانة أيضا تحب أزهارها. سوف تعزز أشكالها الشبيهة بالجرس من جاذبية حديقتك البصرية.