النبات الذي يزهر في فصل الشتاء والذي سيوفر الرحيق للطيور الطنانة

يمكن أن يبدو الشتاء كئيبًا بعض الشيء، خاصة في الحديقة عندما تكون معظم النباتات مخفية حتى الربيع. ولكن هناك نبات خاص واحد يرفض انتظار الطقس الدافئ، مما يجلب دفعة من الحياة والألوان خلال الأشهر الباردة – “Pink Dawn” Bodnant Viburnum (Viburnum x bodnantense “Pink Dawn”). إنها ليست زهرة شتوية مذهلة فحسب، بل تحتوي أيضًا على زهور تحبها الطيور الطنانة في الوقت الذي تكون فيه معظم الزهور الأخرى نائمة.
تتميز هذه الشجيرة القوية بمجموعاتها من الزهور الوردية التي تتفتح من أواخر الخريف وحتى أوائل الربيع. كما يوحي الاسم، تظهر الأزهار بألوان وردية ناعمة، وعندما تتفتح، تطلق رائحة حلوة يمكن ملاحظتها حتى في أيام الشتاء القاسية. على الرغم من أن “الفجر الوردي” يعد إضافة جميلة لأي حديقة، إلا أنه أكثر فائدة للطيور الطنانة. تعتمد هذه الطيور الصغيرة النشطة على الرحيق طوال العام، وقد يمثل العثور على مصادر خلال فصل الشتاء تحديًا. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الويبرنوم للإنقاذ. توفر أزهار الشجيرة مصدرًا للطاقة تشتد الحاجة إليه، مما يجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك ويبقيها تغذيها عندما لا تكون النباتات الأخرى في حالة إزهار.
كيفية زراعة ورعاية الويبرنوم “الفجر الوردي”
يعتبر الويبرنوم “Pink Dawn” منخفض الصيانة بشكل مدهش بمجرد إنشائه، ويزدهر في مجموعة متنوعة من الظروف. إنها تفضل الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي وتنمو بشكل أفضل في التربة جيدة التصريف. على الرغم من أن الشجيرة تتحمل ظروف النمو المختلفة، إلا أنها تتحمل البرد في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8، حيث يمكنها تحمل درجات الحرارة الباردة بينما لا تزال تزدهر.
لا يمثل التقليم مصدر قلق كبير لهذا النبات، لكن تقليم أي فروع ميتة أو تالفة في أواخر الربيع بعد الإزهار سيساعد في الحفاظ على صحته ومظهره في أفضل حالاته. نصيحة أخرى هي التأكد من أن لديها رطوبة ثابتة، خاصة خلال مراحل نموها المبكرة، على الرغم من أنها بمجرد نضجها يمكنها تحمل بعض الجفاف. بالإضافة إلى جذب الطيور الطنانة، يجذب “Pink Dawn” أيضًا النحل والفراشات، مما يجعله خيارًا رائعًا شاملاً للحدائق الصديقة للملقحات. بعد الإزهار، يجذب التوت الطيور في المواسم اللاحقة، مما يوفر دعمًا للحياة البرية على مدار العام.