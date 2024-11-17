النبات الذي يزهر في فصل الشتاء والذي سيوفر الرحيق للطيور الطنانة

يمكن أن يبدو الشتاء كئيبًا بعض الشيء، خاصة في الحديقة عندما تكون معظم النباتات مخفية حتى الربيع. ولكن هناك نبات خاص واحد يرفض انتظار الطقس الدافئ، مما يجلب دفعة من الحياة والألوان خلال الأشهر الباردة – “Pink Dawn” Bodnant Viburnum (Viburnum x bodnantense “Pink Dawn”). إنها ليست زهرة شتوية مذهلة فحسب، بل تحتوي أيضًا على زهور تحبها الطيور الطنانة في الوقت الذي تكون فيه معظم الزهور الأخرى نائمة.

تتميز هذه الشجيرة القوية بمجموعاتها من الزهور الوردية التي تتفتح من أواخر الخريف وحتى أوائل الربيع. كما يوحي الاسم، تظهر الأزهار بألوان وردية ناعمة، وعندما تتفتح، تطلق رائحة حلوة يمكن ملاحظتها حتى في أيام الشتاء القاسية. على الرغم من أن “الفجر الوردي” يعد إضافة جميلة لأي حديقة، إلا أنه أكثر فائدة للطيور الطنانة. تعتمد هذه الطيور الصغيرة النشطة على الرحيق طوال العام، وقد يمثل العثور على مصادر خلال فصل الشتاء تحديًا. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الويبرنوم للإنقاذ. توفر أزهار الشجيرة مصدرًا للطاقة تشتد الحاجة إليه، مما يجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك ويبقيها تغذيها عندما لا تكون النباتات الأخرى في حالة إزهار.