النبات المثالي لتحوط الخصوصية الذي يضفي أجواءً استوائية

هل سئمت من رؤية صفوف من أشجار السرو الإيطالية تتخلل كل خط ملكية في منطقتك؟ خذ قلبك، لأنه ليس عليك أن تحذو حذوه. في حين أن معظم الناس ينجذبون نحو الأشجار سريعة النمو لشاشة الخصوصية الطبيعية في ساحاتهم، يمكنك الاستفادة من شجيرة النار، وهي شجيرة ذات مظهر استوائي، لشاشة منزلك. يُباع النبات أيضًا كحارس الكاردينال، ويمكن تسميته نباتيًا باسم Odontonema cuspidatum، أو O. الصارم، أو O. tubaeforme.
عندما تتباعد مسافة قدمين تقريبًا في ظروف مثالية، تنمو شوكة النار كثيفة بما يكفي لحجب أعين المتطفلين. وعلاوة على ذلك، فإنه ينتشر من خلال براعم تحت الأرض. بفضل معدل النمو السريع، فإنه يشكل بسرعة غابة كثيفة، مما يوفر شاشة رائعة. لا ينمو طويلًا جدًا أيضًا، حيث يبقى أقل من 10 أقدام، مما يجعله رائعًا تحت خطوط المرافق. سبب آخر يجعلك تقع في حب هذا النبات هو الإزهار. تعلو مسامير الزهور الحمراء الرائعة أوراق الشجر الخضراء المورقة في أواخر الصيف أو أوائل الخريف، مما ينضح بأجواء استوائية. وتستمر في الظهور على شكل أمواج طوال فصل الشتاء، لتجذب الطيور الطنانة والفراشات الجميلة. وفي أقصى الجنوب، يمكنك رؤية الزهور القرمزية طوال العام!
تحويل شوكة النار إلى سياج استوائي مزهر
إذا كنت تتطلع إلى زراعة تحوطات وشجيرات دائمة الخضرة توفر الخصوصية حتى في فصل الشتاء، فستقوم شجرة النار بعمل رائع فقط في المنطقتين 10 و11. وفي أماكن أخرى، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 28 درجة فهرنهايت أو حيث تتعرض للصقيع أو تجميد الضوء، قد تجد صعوبة في الاحتفاظ بأوراقها. في المناخات الباردة، هذا يعني أنك ستحصل على شاشة خصوصية موسمية أكثر من التغطية على مدار العام، خاصة بعد الصقيع الشديد. ومع ذلك، يُحسب له أنه ينمو بسرعة من الجذور خلال فصل الربيع في المنطقتين 8 و9، ويمكن استخدامه كشاشة موسمية في هذه المناطق.
لسوء الحظ، بسبب تبرعمها تحت الأرض وعادة البذر الذاتي، فقد هربت شجرة النار إلى البرية (على الرغم من أنها لا تعتبر غازية على نطاق واسع هناك) في أجزاء من جنوب فلوريدا. بالإضافة إلى ذلك، فهي مصنفة على أنها غازية في هاواي، وبالتالي لا ينبغي زراعتها هناك. تتمتع الغزلان ذات الذيل الأبيض أيضًا بأوراق الشجر، لذا إذا كانت شائعة في منطقتك، فتجنب زراعتها، لأن الغزلان قد يؤدي إلى إتلاف السياج بسرعة.
المتطلبات الثقافية لتحقيق أفضل نمو
للحصول على مظهر خصب، يجب عليك زرع نبات النار في موقع رطب مع تصريف ممتاز. نقاط إضافية إذا كانت التربة غنية بالمواد العضوية، على الرغم من أن تغذية واحدة من الأسمدة العامة في الربيع ستبقي النبات سعيدًا لهذا الموسم. يؤدي التعرض الكامل لأشعة الشمس إلى الحصول على أفضل جودة مزهرة، على الرغم من أنه يمكنه أيضًا التعامل مع الظل الجزئي والمرشح، وقد يفضله حتى في الأماكن التي تكون فيها شمس الظهيرة شديدة للغاية. أما بالنسبة للظروف الأخرى، فإن ارتفاع النار قابل للتكيف إلى حد ما. إنها ليست شديدة الاهتمام بمستويات الأس الهيدروجيني أو قوام التربة، وتنمو جيدًا في الرمل والطمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزدهر، ولو بشكل محدود، مع قلة هطول الأمطار والري. يجب أن يؤدي الحفاظ على تغطية الأسرة إلى تحسين احتباس الرطوبة.
يستجيب Firespike جيدًا للتقليم، لذا يمكنك تشكيله بالطريقة التي تفضلها، أو تقليمه بشكل خفيف بعد الإزهار في أي وقت ينمو خارج الحدود لإبقائه يبدو حادًا ومرتبًا. يمكن قطع النباتات المتضررة من الصقيع أو التجميد إلى الأرض في الربيع لتشجيع إعادة النمو. ونظرا للرعاية الكافية، يمكنك أن تتوقع أن يستمر التحوط لعقود من الزمن.