النبات المثالي لتحوط الخصوصية الذي يضفي أجواءً استوائية

هل سئمت من رؤية صفوف من أشجار السرو الإيطالية تتخلل كل خط ملكية في منطقتك؟ خذ قلبك، لأنه ليس عليك أن تحذو حذوه. في حين أن معظم الناس ينجذبون نحو الأشجار سريعة النمو لشاشة الخصوصية الطبيعية في ساحاتهم، يمكنك الاستفادة من شجيرة النار، وهي شجيرة ذات مظهر استوائي، لشاشة منزلك. يُباع النبات أيضًا كحارس الكاردينال، ويمكن تسميته نباتيًا باسم Odontonema cuspidatum، أو O. الصارم، أو O. tubaeforme.

عندما تتباعد مسافة قدمين تقريبًا في ظروف مثالية، تنمو شوكة النار كثيفة بما يكفي لحجب أعين المتطفلين. وعلاوة على ذلك، فإنه ينتشر من خلال براعم تحت الأرض. بفضل معدل النمو السريع، فإنه يشكل بسرعة غابة كثيفة، مما يوفر شاشة رائعة. لا ينمو طويلًا جدًا أيضًا، حيث يبقى أقل من 10 أقدام، مما يجعله رائعًا تحت خطوط المرافق. سبب آخر يجعلك تقع في حب هذا النبات هو الإزهار. تعلو مسامير الزهور الحمراء الرائعة أوراق الشجر الخضراء المورقة في أواخر الصيف أو أوائل الخريف، مما ينضح بأجواء استوائية. وتستمر في الظهور على شكل أمواج طوال فصل الشتاء، لتجذب الطيور الطنانة والفراشات الجميلة. وفي أقصى الجنوب، يمكنك رؤية الزهور القرمزية طوال العام!