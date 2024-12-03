النبات المزهر الرائع الصالح للأكل والذي قد يكون موجودًا بالفعل في الفناء الخلفي لمنزلك

إذا بدت حديقتك مليئة بالألوان الحمراء النابضة بالحياة أو البرتقالية أو الصفراء أو الأرجوانية العميقة، فهناك فرصة جيدة لأنك عثرت على سيلوسيا (Celosia spp.). يُعرف هذا النبات المزهر بأنه زهور مخملية ستضيف لونًا إلى أي حديقة بأعمدة تشبه اللهب، وهو المفضل لدى البستاني لأنه من السهل جدًا العناية به. سواء أكانت نباتات Celosia argentea بأشواكها الريشية أو طيات Celosia cristata التي تشبه الدماغ (المعروفة أيضًا باسم قرص الديوك)، فإن هذه النباتات تمثل إضافة ساحرة إلى أحواض الزهور والأواني وحتى البقع البرية.

ما يجعل سيلوسيا أكثر جاذبية هو قدرتها على الازدهار بأقل قدر من الضجة. إذا كنت تتساءل عن كيفية زراعة سيلوسيا والعناية بها، فطالما أنها مزروعة في تربة جيدة التصريف ومغطاة بأشعة الشمس الكاملة، فستحصل على أزهار نابضة بالحياة تدوم طوال الموسم. ولكن بالإضافة إلى ألوانها وأشكالها الفريدة، فهي أيضًا نقطة جذب للملقحات، وتجذب النحل والفراشات والحشرات المفيدة الأخرى إلى حديقتك. وهذا يعني أنه يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم النظام البيئي المزدهر للحديقة. وأفضل ما في الأمر هو أن سيلوسيا غالبًا ما تعيد زرع نفسها، لذلك قد تجدها تظهر عامًا بعد عام. بالإضافة إلى ذلك، هل تعلم أن الزهور صالحة للأكل؟