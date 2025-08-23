النبات المعمر المزهر سهل النمو الذي يزدهر تحت أشعة الشمس والحرارة الكاملة

الإسكان
النبات المعمر المزهر سهل النمو الذي يزدهر تحت أشعة الشمس والحرارة الكاملة

في أيام الكلب في الصيف ، قد يكون من الصعب تخيل كيف يمكن أن ينمو أي شيء ، وأقل ازدهارًا. يمكن أن تنهار نباتاتك تحت غضب الشمس بسهولة مثلك ، ولكن بعضها ، مثل Tagetes Lucida ، أحب الحرارة. أكثر شيوعًا باسم الطرخون المكسيكي أو Mint Marigold أو Marigold ، هذه الزهرة الفريدة هي صلبة بقدر ما هي جميلة ، مع الزهور الصفراء الذهبية والأوراق العطرية. كل من الأوراق والزهور صالحة للأكل ، ويمكنك إضافة الأوراق إلى مزيج من الأعشاب مثل “Fines Herbes” ، وهو مزيج تقليدي من الأعشاب الطهي بما في ذلك الزعتر والروسيل والثوم المعمر والبقدونس. الطرخون المكسيكي هو الأفضل عندما يكون جديدًا ، ويمكن استخدامه حتى في شاي الشاي.

كما قد تكون قد خمنت الاسم ، فإن الطرخون المكسيكي هو مواطن للمكسيك وغواتيمالا وجنوب غرب الولايات المتحدة ، ولكن يمكن زراعته في مجموعة متنوعة من المواقع ، بما في ذلك الأماكن الحارة الرطبة مثل فلوريدا. إن النمو المكسيكي أسهل بكثير من ابن عمه الأوروبي ، Artemisia Dracunculus Sativa ، والمعروف أيضًا باسم Trager French ، لكنه يشترك في نفس النكهة التي تشبه اليانسون ، مما يجعلها إضافة ودودة إلى حدائق الأعشاب المبتدئين. نظرًا لأن الطرخون المكسيكي سهل العناية به ، فقد يساعدك ذلك في تجنب بعض أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند زراعة الأعشاب.

تزايد الطرخون المكسيكي

عند النظر في مكان زراعة طرخون المكسيكي ، اختر مكانًا مع تربة جيدة الإرهاق و 18 بوصة على الأقل بينه وبين نبات آخر ، حيث يمكن أن ينمو الطرخون إلى 3 أقدام في الطول والعرض. إنه يزدهر في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 8 أ إلى 11 ب وتنمو بشكل أفضل في ضوء الشمس الكامل – 6 ساعات على الأقل يوميًا – مع الري المنتظم ، ولكن لا تقلق إذا كنت تفوت يوم سقي ، حيث من الأفضل أن تكون تحت الماء من هذا النبات. تجنب ترطيب الأوراق أثناء الري ، مع التركيز على التربة.

تفضل الطرخون المكسيكي التربة مع درجة الحموضة من 7.0 ، ولكن في أي مكان من 6.5 إلى 7.5 مقبول. إذا كنت ترغب في تشجيع المصنع على النمو بشكل أكبر ، فتأكد من تقليمه بانتظام. بصفته معمرة ، سيموت الطرخون المكسيكي في فصل الشتاء ويعود في الربيع ، ولكن إذا كنت تعيش في مناخ ساخن طوال العام ، فقد يلتزم به ، مما يجلب الجمال الخالد إلى حديقتك لسنوات. يمكن جمع البذور مزروعة ، وتستغرق حوالي أسبوعين لتنبت.

استخدامات التفرغون المكسيكي

خارج كونه جميل وسهل العناية ، يلعب الطرخون المكسيكي بشكل جيد مع النباتات الأخرى. مثل Marigolds الأخرى ، فإنه يصد معظم الآفات ، وهو بمثابة نبات مصاحب جيد للخضروات والأعشاب المشتركة الأخرى مثل البقدونس ، وإكليل الجبل ، والكيمة. بعد الحصاد ، سواء كنت تستخدمه في سلطاتك أو لنكهة الحساء ، يمكن إضافة أي أجزاء من النبات إلى كومة السماد في الفناء الخلفي ، مما يحسن الرائحة وردع الآفات.

كن حذرًا عند التعامل مع الطرخون المكسيكي ، حيث يمكن أن تسبب النسغ والشوك على طول السيقان طفحًا أو تهيج بشرتك. إذا لاحظت أي احمرار غير عادي بعد لمس النبات ، فغسل المنطقة بالصابون والماء. على الرغم من أن معظم الآفات يتم صيدها برائحة الطرخون المكسيكي ، إلا أنه احترس من الرخويات. إذا لاحظتهم يزحفون حولهم – وتناول الطعام – يحيط بالنباتات الخاصة بك مع حاجز من cinders أو قذائف المحار المسحوقة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية