النبات المعمر المزهر سهل النمو الذي يزدهر تحت أشعة الشمس والحرارة الكاملة

في أيام الكلب في الصيف ، قد يكون من الصعب تخيل كيف يمكن أن ينمو أي شيء ، وأقل ازدهارًا. يمكن أن تنهار نباتاتك تحت غضب الشمس بسهولة مثلك ، ولكن بعضها ، مثل Tagetes Lucida ، أحب الحرارة. أكثر شيوعًا باسم الطرخون المكسيكي أو Mint Marigold أو Marigold ، هذه الزهرة الفريدة هي صلبة بقدر ما هي جميلة ، مع الزهور الصفراء الذهبية والأوراق العطرية. كل من الأوراق والزهور صالحة للأكل ، ويمكنك إضافة الأوراق إلى مزيج من الأعشاب مثل “Fines Herbes” ، وهو مزيج تقليدي من الأعشاب الطهي بما في ذلك الزعتر والروسيل والثوم المعمر والبقدونس. الطرخون المكسيكي هو الأفضل عندما يكون جديدًا ، ويمكن استخدامه حتى في شاي الشاي.
كما قد تكون قد خمنت الاسم ، فإن الطرخون المكسيكي هو مواطن للمكسيك وغواتيمالا وجنوب غرب الولايات المتحدة ، ولكن يمكن زراعته في مجموعة متنوعة من المواقع ، بما في ذلك الأماكن الحارة الرطبة مثل فلوريدا. إن النمو المكسيكي أسهل بكثير من ابن عمه الأوروبي ، Artemisia Dracunculus Sativa ، والمعروف أيضًا باسم Trager French ، لكنه يشترك في نفس النكهة التي تشبه اليانسون ، مما يجعلها إضافة ودودة إلى حدائق الأعشاب المبتدئين. نظرًا لأن الطرخون المكسيكي سهل العناية به ، فقد يساعدك ذلك في تجنب بعض أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند زراعة الأعشاب.
تزايد الطرخون المكسيكي
عند النظر في مكان زراعة طرخون المكسيكي ، اختر مكانًا مع تربة جيدة الإرهاق و 18 بوصة على الأقل بينه وبين نبات آخر ، حيث يمكن أن ينمو الطرخون إلى 3 أقدام في الطول والعرض. إنه يزدهر في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 8 أ إلى 11 ب وتنمو بشكل أفضل في ضوء الشمس الكامل – 6 ساعات على الأقل يوميًا – مع الري المنتظم ، ولكن لا تقلق إذا كنت تفوت يوم سقي ، حيث من الأفضل أن تكون تحت الماء من هذا النبات. تجنب ترطيب الأوراق أثناء الري ، مع التركيز على التربة.
تفضل الطرخون المكسيكي التربة مع درجة الحموضة من 7.0 ، ولكن في أي مكان من 6.5 إلى 7.5 مقبول. إذا كنت ترغب في تشجيع المصنع على النمو بشكل أكبر ، فتأكد من تقليمه بانتظام. بصفته معمرة ، سيموت الطرخون المكسيكي في فصل الشتاء ويعود في الربيع ، ولكن إذا كنت تعيش في مناخ ساخن طوال العام ، فقد يلتزم به ، مما يجلب الجمال الخالد إلى حديقتك لسنوات. يمكن جمع البذور مزروعة ، وتستغرق حوالي أسبوعين لتنبت.
استخدامات التفرغون المكسيكي
خارج كونه جميل وسهل العناية ، يلعب الطرخون المكسيكي بشكل جيد مع النباتات الأخرى. مثل Marigolds الأخرى ، فإنه يصد معظم الآفات ، وهو بمثابة نبات مصاحب جيد للخضروات والأعشاب المشتركة الأخرى مثل البقدونس ، وإكليل الجبل ، والكيمة. بعد الحصاد ، سواء كنت تستخدمه في سلطاتك أو لنكهة الحساء ، يمكن إضافة أي أجزاء من النبات إلى كومة السماد في الفناء الخلفي ، مما يحسن الرائحة وردع الآفات.
كن حذرًا عند التعامل مع الطرخون المكسيكي ، حيث يمكن أن تسبب النسغ والشوك على طول السيقان طفحًا أو تهيج بشرتك. إذا لاحظت أي احمرار غير عادي بعد لمس النبات ، فغسل المنطقة بالصابون والماء. على الرغم من أن معظم الآفات يتم صيدها برائحة الطرخون المكسيكي ، إلا أنه احترس من الرخويات. إذا لاحظتهم يزحفون حولهم – وتناول الطعام – يحيط بالنباتات الخاصة بك مع حاجز من cinders أو قذائف المحار المسحوقة.