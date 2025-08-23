النبات المعمر المزهر سهل النمو الذي يزدهر تحت أشعة الشمس والحرارة الكاملة

في أيام الكلب في الصيف ، قد يكون من الصعب تخيل كيف يمكن أن ينمو أي شيء ، وأقل ازدهارًا. يمكن أن تنهار نباتاتك تحت غضب الشمس بسهولة مثلك ، ولكن بعضها ، مثل Tagetes Lucida ، أحب الحرارة. أكثر شيوعًا باسم الطرخون المكسيكي أو Mint Marigold أو Marigold ، هذه الزهرة الفريدة هي صلبة بقدر ما هي جميلة ، مع الزهور الصفراء الذهبية والأوراق العطرية. كل من الأوراق والزهور صالحة للأكل ، ويمكنك إضافة الأوراق إلى مزيج من الأعشاب مثل “Fines Herbes” ، وهو مزيج تقليدي من الأعشاب الطهي بما في ذلك الزعتر والروسيل والثوم المعمر والبقدونس. الطرخون المكسيكي هو الأفضل عندما يكون جديدًا ، ويمكن استخدامه حتى في شاي الشاي.

كما قد تكون قد خمنت الاسم ، فإن الطرخون المكسيكي هو مواطن للمكسيك وغواتيمالا وجنوب غرب الولايات المتحدة ، ولكن يمكن زراعته في مجموعة متنوعة من المواقع ، بما في ذلك الأماكن الحارة الرطبة مثل فلوريدا. إن النمو المكسيكي أسهل بكثير من ابن عمه الأوروبي ، Artemisia Dracunculus Sativa ، والمعروف أيضًا باسم Trager French ، لكنه يشترك في نفس النكهة التي تشبه اليانسون ، مما يجعلها إضافة ودودة إلى حدائق الأعشاب المبتدئين. نظرًا لأن الطرخون المكسيكي سهل العناية به ، فقد يساعدك ذلك في تجنب بعض أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند زراعة الأعشاب.