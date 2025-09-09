النبات المعمر ذو الرائحة الحلوة التي ستحصل على فراشات تتدفق إلى حديقتك

أفعى أفعى الأفعى هي موطن المروج ومروج شرق الولايات المتحدة. ولكن بفضل الأوراق الشائكة التي تشبه اليوكا ورؤوس الزهور المنتفخة ، يبدو الأمر أشبه بالنبات الذي قد تجده في الصحراء. إنه يوفر تباينًا مثيرًا للاهتمام بصريًا مع بعض من أفضل الفراشة الملونة أو اللطيفة ، مثل Dahlias أو المخروطات أو الأعشاب الحليب.

يحتوي المصنع على خاصية أخرى مشتركة مع العديد من النباتات الصحراوية – إنها قابلة للتكيف إلى حد كبير. يزدهر أفعى الأفعى في المناطق المتنامية من 3 إلى 8 دون رعاية عملية. فقط تأكد من الحصول على شمس كاملة وجفاف إلى ظروف التربة الرطبة ، اعتمادًا على التنوع. ولكن إذا كانت حديقتك قد شهدت طقسًا أكثر جفافًا من المعتاد مؤخرًا ، فيجب أن تكون آمنًا ؛ من المعروف أن أفعى أفعى الأفعى على قيد الحياة في ظروف الجفاف.

أفضل وقت لزرع أفعى الأفعى هو بعد انخفاض درجات حرارة التربة إلى أقل من 50 درجة فهرنهايت. عندما يزهر النبات (يبدأ عادة في أواخر يونيو ويستمر حتى أوائل الخريف) ، ستلاحظ على الأرجح رائحة تشبه العسل قادمة من الزهور. هذه الرائحة التي تجذب الملقحات المفضلة لدى الجميع ، والفراشات ، إلى المصنع ، وجعلها حرفيًا من شأنها أن تجلب الجمال الخالد إلى الحديقة لسنوات.