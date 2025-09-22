النبات سريع النمو الذي سيساعد في إبقاء Yellowjackets خارج الفناء الخاص بك

قليل من الأشياء يمكن أن تدمر الفناء الخلفي تجمع أسرع من Yellowjackets التي تدور حول مشروباتك والطعام. على عكس نحل العسل ، قد تكون هذه الحشرات عدوانية. يمكنهم الهجوم مرارًا وتكرارًا ، وهم يتعرضون للانفعال بشكل خاص إذا كنت تزعج أحد أعشاشهم الخفية بطريق الخطأ. يبني العديد من Yellowjackets مستعمرات تحت الأرض أو يضعون أنفسهم في الشقوق والفراغات بالقرب من المنازل ، والتي يمكن أن تسبب الصداع لأصحاب المنازل الذين يقفون العشب ، أو تقليم الشجيرات ، أو حتى القيام بأعمال الفناء الأساسية. إلى جانب كونهم مصدر إزعاج مؤلم ، يمكنهم أيضًا خلق مشكلات هيكلية إذا وجدوا طريقهم إلى تحلل الخشب حول الطوابق أو السقائف أو الشرفات.
هناك العديد من الطرق للتخلص من الدبابير والآفات ، لكن غريزة معظم الناس هي التحول إلى طارد كيميائي أو مصائد غالية الثمن. لحسن الحظ ، هناك حل أبسط وطبيعي وصديق للميزانية: Mint. نعم ، يمكن أن تتضاعف نفس العشبة ذات الرائحة الطازجة التي قد تستخدمها في الكوكتيلات أو الشاي كردع فعال ضد Yellowjackets. بدلاً من إخفاء مساحتك الخارجية مع البخاخات القاسية ، يمكن لبعض نباتات النعناع في وضع جيد أن تثبط هذه الآفات من الاستمرار في المقام الأول. إنها طريقة سهلة لاستعادة الفناء الخاص بك دون إنفاق ثروة أو إيذاء البيئة (وسوف ينتهي بك الأمر مع عشب المطبخ المفيد في نفس الوقت).
لماذا يعمل النعناع لردع Yellowjackets
يكمن سر قوة مكافحة الحشرات في Mint في زيوتها العطرية القوية. زيت النعناع ، على وجه الخصوص ، له خصائص مبيدات حشرية طبيعية لا يمكن أن يقف فيها Yellowjackets. في الواقع ، فإن Menthone المركب ، الذي هو في النعناع ، هو واحد من أقوى ردع الصفراء الصفراء. عندما تبقى الرائحة في الهواء ، فإنها تزعج الصفراء وتجعلها أقل عرضة لبناء أعشاش أو تحوم حول بقع Hangout الخاصة بك. لاستخدام هذا لصالحك ، قم بزرع النعناع مباشرة في المناطق التي تميل فيها Yellowjackets إلى التجمع (مثل الباحات القريبة ، أو صناديق إعادة التدوير ، أو جذوع الأشجار ، أو مناطق الجلوس ، أو أسرة الحديقة).
يمكن وضع النعناع الذي يزرع في الحاويات على طاولات خارجية قبل التجمع لتثبيط الأصفر بشكل طبيعي من صياغة طعامك ومشروباتك خلال فصل الصيف. يمكنك أيضًا وضع أواني صغيرة من النعناع بالقرب من نقاط دخول منزلك ، مثل الشرفة أو نوافذ المطبخ. إذا كنت قد احتفظت بالفعل بالنعناع في الداخل للطهي ، فإن وجود عدد قليل من النباتات المحفوظة بوعاء بالقرب من النوافذ المفتوحة يمكن أن يساعد في تثبيط الحشرات الضالة من التسلل إلى الداخل.
هناك جوانب سلبية لتنمية النعناع الذي يجب أن تكون على دراية به. فقط ضع في اعتبارك أن النعناع ينتشر بسرعة ويمكن أن يصبح غازيًا إذا ترك دون رادع. للتحكم في ذلك ، حاول زراعته في الحاويات أو استخدام حواجز تحت الأرض للحفاظ عليها. مع القليل من الصيانة ، إنها واحدة من أصعب المعمرة التي يمكنك النمو ، وتزدهر في العديد من المناخات والعودة عاماً بعد عام. المكافأة: سيكون لديك النعناع في متناول اليد للطبخ ، والشاي ، والكوكتيلات ، مما يجعلها واحدة من أكثر حلول الآفات تنوعا حولها.
طرق مبتكرة أخرى لاستخدام النعناع لمكافحة الآفات
إذا كنت لا ترغب في الاعتماد فقط على النباتات ، فيمكنك أيضًا إنشاء رذاذ DIY باستخدام زيت النعناع الأساسي. ما عليك سوى خلط بضع قطرات من زيت النعناع بالماء ، ثم قم بتشغيله حول مناطق المشكلات. قم بذلك في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء عندما تكون السترات الصفراء أقل نشاطًا ، وسوف تمنحهم المزيد من الأسباب للابتعاد.
خيار آخر هو نقع كرات القطن مع زيت النعناع العطري ووضعها حول الأماكن التي يتجمع فيها Yellowjackets في الفناء الخاص بك. يمكنك أيضًا التفكير في تعيين موزع خارج على الشرفة لإنشاء تدفق مستمر من الزيت الأساسي للنعناع. إن امتلاك ناشر الزيت الأساسي أمر لا بد منه بالنسبة للفناء الخاص بك لأنه سيحتفظ بأشياء أخرى ، مثل البعوض والنمل والدبابير ، بعيدًا أيضًا. أضف فائدته في الوصفات والمشروبات ، ومن الواضح أن Mint هو عشب قوة يستحق الزراعة. مع القليل من الإبداع ، يمكنك الاستمتاع بساحة أعذب وأكثر راحة وأقل عربات التي تجرها الدواب (كلها بفضل مصنع سريع النمو).