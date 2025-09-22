النبات سريع النمو الذي سيساعد في إبقاء Yellowjackets خارج الفناء الخاص بك

يكمن سر قوة مكافحة الحشرات في Mint في زيوتها العطرية القوية. زيت النعناع ، على وجه الخصوص ، له خصائص مبيدات حشرية طبيعية لا يمكن أن يقف فيها Yellowjackets. في الواقع ، فإن Menthone المركب ، الذي هو في النعناع ، هو واحد من أقوى ردع الصفراء الصفراء. عندما تبقى الرائحة في الهواء ، فإنها تزعج الصفراء وتجعلها أقل عرضة لبناء أعشاش أو تحوم حول بقع Hangout الخاصة بك. لاستخدام هذا لصالحك ، قم بزرع النعناع مباشرة في المناطق التي تميل فيها Yellowjackets إلى التجمع (مثل الباحات القريبة ، أو صناديق إعادة التدوير ، أو جذوع الأشجار ، أو مناطق الجلوس ، أو أسرة الحديقة).

يمكن وضع النعناع الذي يزرع في الحاويات على طاولات خارجية قبل التجمع لتثبيط الأصفر بشكل طبيعي من صياغة طعامك ومشروباتك خلال فصل الصيف. يمكنك أيضًا وضع أواني صغيرة من النعناع بالقرب من نقاط دخول منزلك ، مثل الشرفة أو نوافذ المطبخ. إذا كنت قد احتفظت بالفعل بالنعناع في الداخل للطهي ، فإن وجود عدد قليل من النباتات المحفوظة بوعاء بالقرب من النوافذ المفتوحة يمكن أن يساعد في تثبيط الحشرات الضالة من التسلل إلى الداخل.

هناك جوانب سلبية لتنمية النعناع الذي يجب أن تكون على دراية به. فقط ضع في اعتبارك أن النعناع ينتشر بسرعة ويمكن أن يصبح غازيًا إذا ترك دون رادع. للتحكم في ذلك ، حاول زراعته في الحاويات أو استخدام حواجز تحت الأرض للحفاظ عليها. مع القليل من الصيانة ، إنها واحدة من أصعب المعمرة التي يمكنك النمو ، وتزدهر في العديد من المناخات والعودة عاماً بعد عام. المكافأة: سيكون لديك النعناع في متناول اليد للطبخ ، والشاي ، والكوكتيلات ، مما يجعلها واحدة من أكثر حلول الآفات تنوعا حولها.