النبتة التي يجب زراعتها لطرد الدبابير والزنابير من منزلك

أخبار
النبتة التي يجب زراعتها

مع حرارة الصيف وانتشار الأطعمة في الهواء الطلق، تتحول الدبابير والزنابير إلى ضيوف غير مرغوب فيهم. وجودها على موائد الطعام أو في شرفات المنازل كفيل بإفساد أجواء الراحة والنزهات العائلية. لكن بدل اللجوء إلى المبيدات الكيميائية، يمكن الاعتماد على حل طبيعي سهل التطبيق: زراعة نبات يكرهونه بشدة.

لماذا يزداد عددها في الصيف؟

الحرارة المرتفعة وتوافر مصادر الطعام مثل الفواكه الناضجة أو القمامة، تجعل هذه الحشرات أكثر نشاطًا وقربًا من البيوت. ورغم انزعاجنا منها، فإن لها دورًا بيئيًا مهمًا في مكافحة حشرات أخرى. لذا، يُفضل اعتماد طرق طبيعية لإبعادها بدل القضاء عليها كليًا.

النبتة السحرية لإبعادها

الحل يكمن في النعناع. هذه النبتة العطرية التي نعشق إضافتها للمشروبات والحلويات، تحمل رائحة قوية لا تطيقها الدبابير ولا الزنابير. مجرد وضع أواني صغيرة من النعناع على الشرفة أو في الحديقة كفيل بتقليل وجودها بشكل واضح. ومع ذلك، سيبقى المكان مرحّبًا بالنحل والفراشات النافعة التي لا تنزعج من رائحته.

روائح أخرى فعالة

إذا لم يتوفر النعناع، هناك بدائل طبيعية أثبتت فعاليتها:

  • الحمضيات مثل شرائح الليمون أو البرتقال.
  • القرنفل، ويمكن غرسه في قشر الليمون لزيادة فاعليته.
  • السترونيلا (Citronnelle)، سواء كنبتة أو كزيت عطري يوضع على قطع قماش بالقرب من أماكن الجلوس.

هذه الروائح تخلق ما يشبه “حاجزًا عطريًا” يمنع الدبابير من الاقتراب دون الإضرار بالبيئة أو بالصحة.

الخلاصة

بخطوات بسيطة، مثل زراعة النعناع أو استخدام روائح طبيعية، يمكنك الاستمتاع بصيف أكثر هدوءًا، بعيدًا عن الإزعاج واللسعات. الطبيعة تقدم دائمًا حلولًا أذكى وأبسط من المبيدات الكيميائية.

Noura Al-Bakri

Noura Al-Bakri

نورة البكري صحفية مختصة في مواضيع المنزل والحديقة، وتقيم في دبي. تكتب دليلاً عملياً حول تصميم الحدائق الحضرية والزراعة المنزلية، بالإضافة إلى مقالات حول تنظيم المساحات الداخلية وترتيبها. أسلوبها دافئ وبسيط، ويهدف إلى تشجيع القراء على اعتماد نمط حياة أكثر صديقة للبيئة.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية