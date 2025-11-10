النبتة المنزلية الاستوائية الفريدة التي تظل صغيرة ويسهل الحفاظ عليها

إذا كنت معتادًا على المناخ المعتدل أو البارد في أمريكا الشمالية، فإن فكرة زراعة النباتات الاستوائية – تلك الموجودة في مناطق تقع حول خط الاستواء مثل جنوب شرق آسيا، أو أمريكا الجنوبية والوسطى، أو أستراليا، أو غرب ووسط أفريقيا – قد تبدو وكأنها نقلة نوعية صعبة. ومع ذلك، غالبًا ما لا يكون الأمر صعبًا كما تظن. بالنظر إلى حقيقة أن نبات إبرة الراعي هو أحد أكثر النباتات السنوية شعبية في الولايات المتحدة (من أصل أفريقي)، فمن السهل العثور على نصائح حول كيفية زراعة نبات إبرة الراعي السعيد والصحي في حاويات إذا كنت تعيش في مناخ بارد. من النباتات المنزلية الاستوائية الجيدة الأخرى التي من غير المرجح أن تراها في حديقة جارك هي بيجونيا البطيخ (Peperomia argyraea).

على عكس نبات إبرة الراعي، نشأت بيجونيا البطيخ في البرازيل ولكنها انتشرت إلى بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية، مثل الإكوادور وفنزويلا. تعتبر النباتات العشبية دائمة الخضرة عضوًا في عائلة الفلفل، والتي تناسب مجموعة متنوعة من المنافذ البيئية في المناطق الاستوائية مثل الأعشاب والكروم والأشجار الكاملة على حد سواء، ولكن بيجونيا البطيخ هي في حد ذاتها شجيرة كثيفة. على الرغم من أنه نبات بطيء النمو، إلا أن بيجونيا البطيخ تعتبر سهلة التكاثر بشكل خاص. إنها مناسبة تمامًا للنمو باعتبارها نباتًا منزليًا في الولايات المتحدة، حيث إنها تزدهر في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 12 (وضعها في المنزل في مناخات مشابهة لهاواي وبورتوريكو)، وهذا هو السبب في أنها تمثل نباتًا منزليًا رائعًا. ناهيك عن كونها صغيرة بما يكفي لتناسب مكتبك دون خوف من جلب شيء قد يكون سامًا لحيواناتك الأليفة.