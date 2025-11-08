النجم السابق للعمالقة كريس كانتي يضع برايان دابول في دائرة الضوء

لا يخشى كريس كانتي توجيه أصابع الاتهام بعد ثلاث سنوات من كرة القدم دون المستوى.

النهاية الدفاعية السابقة للعمالقة تسلط الضوء على بريان دابول بسبب مشاكل الفريق التي قادتهم إلى بداية الموسم الثالثة على التوالي 2-7.

على الرغم من التحسينات التي تم إجراؤها على طول الطريق، بما في ذلك العثور على لاعب وسط واعد في جاكسون دارت، أعرب كانتي عن رأيه كضيف في برنامج إذاعي ESPN New York للاعب فريق Jets السابق بارت سكوت يوم الجمعة.

قال كانتي عن دابول: “لقد قمت بتعيين وفصل عدد كافٍ من المنسقين”. “كيف تم ذلك؟ اسمع، لقد قمت بطرد وينك مارتنديل خارج المدينة. لقد قمت بطرده خارج المدينة، وهو رجل جيد جدًا في وظيفته، ولم يتحسن الوضع بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

“لا يمكنك الاستمرار في تعيين وفصل المنسقين وتوجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين. في مرحلة ما، سيكون هذا هو مؤخرتك”.

قبل أن يقوم العمالقة بأي خطوة، قال كانتي إن الفريق يجب أن يتأكد من أن المدرب الجديد منطقي.

قال كانتي، الذي لعب لفريق العمالقة لمدة أربعة مواسم من 2009 إلى 2012: “الرئيس التنفيذي، أو دعنا نقول فقط، رئيس الفريق، هو لاعب الوسط الأساسي”.

وتابع بارت: “لذلك أعتقد أن الأمر يتعلق باللاعب الوسطي”. “هل تريد أن يكون لديك مدرب جديد؟ ما هو نوع النظام الذي تبحث عنه؟ لأن نعم، قد لا يستحق دابول أن يكون المدرب هنا، ولكن عليك أيضًا أن تسأل نفسك، من هو الشخص التالي؟ “

“بالنسبة لي، يتم تعيين العمالقة، لأننا نعلم أنهم لن يفعلوا شيئًا رائعًا، ولن يخرجوا ويحصلوا على لين كيفين. سوف يجلبون مايك مكارثي. سوف يجلبون شخصًا مثل هذا. … ما لا تريده هو أنك لا تريد أن يتعلم بعض الرجال الجدد في الوظيفة مرة أخرى، أليس كذلك؟”

<br />

كان دارت ودابول منفتحين بشأن علاقتهما الوثيقة طوال الموسم. أعرب دابول عن سعادته بتطوير اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا حيث أثبت أنه يتمتع بالقدرات اللازمة لدوري كرة القدم الأمريكية، خاصة في الفوز الكبير الذي حققه الفريق على النسور في الأسبوع السادس.

منذ موسم 2022 الناجح الذي شهد فوز العمالقة بأول مباراة فاصلة لهم منذ 2012 وحصول دابول على جائزة أفضل مدرب في العام، لم يصل مدرب البدلاء إلى هذه المرتفعات مرة أخرى.

بعد الفوز على النسور، خاض العمالقة ثلاث هزائم متتالية، مما زاد من التدقيق على دابول. يلعب العمالقة مع فريق الدببة يوم الأحد الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي في شيكاغو.