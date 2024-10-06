النجوم الذين لا يستطيعون الوقوف ديف نافارو

ظهر ديف نافارو بشكل بارز في اثنتين من أكبر الفرق الموسيقية في موسيقى الروك البديلة، عندما كان هذا النوع هو المسيطر على ثقافة البوب. كان عازف الجيتار عضوًا أصليًا في فرقة Jane’s Addiction المؤثرة في لوس أنجلوس في الثمانينيات، وبعد تقديم صوته المميز لأغاني مثل “Mountain Song” و”Been Caught Stealing” و”Jane Says”، انضم إلى فرقة Red Hot Chili Peppers في في منتصف التسعينيات، مضيفًا مقطوعة الجرونج المعدنية القوطية إلى موسيقى البانك الفانك الفوضوية لتلك المجموعة.
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برز نافارو بين جميع عازفي جيتار الروك البديل الآخرين بسبب موسيقاه ومظهره وجاذبيته، واستمر في الظهور في العديد من برامج الواقع، من “Til Death Do Us Part: Carmen + Dave” (يؤرخ زواجه القصير من الممثلة والممثلة كارمن إلكترا) في مسابقة فن الوشم “Ink Master”. من خلال كل تلك الأشكال من الترفيه، تتضمن قصة الحياة الواقعية المأساوية التي يعيشها ديف نافارو بعض العلاقات العدائية والخلافات المريرة. لديه بعض الأعداء المشهورين، وهم حتى أشخاص عمل معهم بشكل وثيق. إليكم جميع النجوم الكبار الذين لا يحبون ديف نافارو كثيرًا.
بيري فاريل
جزء من سبب توقف Jane’s Addiction عن صنع الموسيقى هو أن المغني بيري فاريل وعازف الجيتار ديف نافارو لم يتمكنا من التعايش بأمان لفترة طويلة. بعد إصدار فيلم “Ritual de lo Habitual” في التسعينيات، وصل فيلم Jane’s Addiction إلى الطريق. قال فاريل في “W****s: An Oral Biography of Perry Farrell and Jane’s Addiction” (عبر وحيد القرن): “كانت تلك الجولة التي استمرت 13 شهرًا خلف “Ritual” نصف السبب وراء عدم قدرتنا على الوقوف مع بعضنا البعض”. “والنصف الآخر هو أنني نرجسي لا يطاق ولا أستطيع الانسجام مع أي شخص.” كانت المجموعة أيضًا على خلاف حول تعاطي المخدرات – في ذلك الوقت، كان فاريل وعازف الدرامز ستيفن بيركنز يسيئون استخدام المخدرات، بينما كان نافارو وعازف القيثارة إريك أفيري يحاولان البقاء رصينين.
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بعد مواعيد “الطقوس”، قرر فاريل القيام بجولة وداع لفرقته، والتي تطورت إلى مهرجان Lollapalooza المتنقل. في الليلة الأولى من Lollapalooza في عام 1991، انتهت مجموعة Jane’s Addiction عندما ألقى فاريل ونافارو اللكمات على بعضهما البعض على خشبة المسرح، ثم ألقى نافارو القيثارات الخاصة به على الجمهور حتى لا يستمر العرض.
تشاجر الثنائي خلال حفل موسيقي مرة أخرى، في سبتمبر 2024. وبحسب ما ورد كان فاريل منزعجًا بشدة بسبب ضعف مستويات الصوت وطنين الأذن، ودفع نافارو وصرخ في وجه نافارو أثناء عزفه. أوقفه عازف الجيتار، وحاول فاريل توجيه لكمة، ثم أخضع أفيري فاريل بالقوة بينما خرج نافارو من المسرح. وبذلك انتهت الحفلة الموسيقية، وفي غضون يومين تم إلغاء الجولة.
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فلفل أحمر حار
ركضت فرقة Red Hot Chili Peppers عبر العديد من عازفي الجيتار في التسعينيات، مع انضمام ديف نافارو في عام 1994. وفي عام 1995، أصدرت الفرقة “One Hot Minute”، وهو سجل مظلم وثقيل يعكس مشاركة نافارو. انفصل عازف الجيتار عن الفرقة في عام 1998، بعد أن أصدرا ألبومًا واحدًا فقط، وعند الإعلان عن الانفصال أكد نافارو أن ذلك كان حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع فرقته الأخرى، Spread، وأنه لم تكن هناك أي مشاعر مؤلمة.
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في عام 2018، اعترف نافارو بأنه تم طرده من الفرقة عندما أراد عازف الجيتار السابق جون فروسكيانت العودة. خلال جولة لم شمل Jane’s Addiction عام 1997، والتي تضمنت أغنية Chili Peppers ‘Flea على الباس، انتكس نافارو واستمر في تعاطي المخدرات بشكل كبير بعد انتهاء الحفلة الموسيقية. قال نافارو في البودكاست “Dark Matter” (عبر Alternative Nation): “لقد أصبح الأمر سيئًا حقًا”، مفترضًا أن Flea واجه صعوبة في مشاهدة زميل في الفرقة يسيء استخدام المخدرات بنفس الطريقة التي فعلها عازف الجيتار المتوفى في Chili Peppers هيليل السلوفاكية. “ثم حضرت أخيرًا لحضور بروفة Chili Peppers وحجزنا جولة وأنا بصراحة لم أتمكن من عزف النوتة الموسيقية.” بعد أن سقط في بعض الصناديق، عرف نافارو أن فريق Red Hot Chili Peppers لم يعد يريده بعد الآن. وقال: “لم أكن لأتمكن من جمع الأمور معًا. لذلك، ذهبوا في اتجاه مختلف”.
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جيرالدو ريفيرا
في عام 1983، قُتلت كوني نافارو، والدة ديف نافارو البالغة من العمر 15 عامًا، في منزلها على يد صديقها السابق جون ريكاردي. بعد ظهور القضية في برنامج “المطلوبين في أمريكا”، ألقي القبض على ريكاردي في عام 1991، وأدين بارتكاب جريمة قتل، وحُكم عليه بالإعدام، ثم خففت فيما بعد إلى السجن مدى الحياة. في عام 2018، قدم جيرالدو ريفيرا حلقة من برنامجه “Geraldo Rivera’s Murder in the Family” – وهو مسلسل جريمة حقيقي يتناول عمليات قتل أقارب المشاهير، مع قيام أطقم التلفزيون بإعادة النظر في مسرح الجريمة – حول وفاة كوني نافارو. ، تم إكماله دون الحصول على الإذن المطلوب من ديف نافارو.
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“أجد أنه من المخيب للآمال حقًا (أن) برنامج جيرالدو ريفيرا الجديد سيطلب مني المشاركة في حلقة حول المآسي في حياتي وعندما قلت لا، قرروا تشغيله على أي حال مع حقائق غير دقيقة والتخلي التام عن التأثير المحفز “برنامج من هذا النوع يمكن أن يكون على العائلات” ، كتب نافارو على Instagram (عبر Blabbermouth).
“لقد روى ديف نافارو قصته بالفعل، لذلك لم يكن حريصًا بشكل خاص على رواية القصة مرة أخرى،” قال ريفيرا – مذيع أخبار محترم يعتبره البعض أيضًا شخصًا فظيعًا – لـ TV Insider ردًا على شكاوى نافارو، في إشارة إلى مشاركة الموسيقار في الفيلم الوثائقي “Mourning Son” عام 2015. وأضاف: “في بعض الأحيان يكون من الصعب جدًا على الشخص الذي عانى من هذه الصدمات أن يفتح أبوابًا تحتوي على الكثير من الألم”.
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