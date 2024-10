النجوم الذين لا يستطيعون الوقوف ديف نافارو

جزء من سبب توقف Jane’s Addiction عن صنع الموسيقى هو أن المغني بيري فاريل وعازف الجيتار ديف نافارو لم يتمكنا من التعايش بأمان لفترة طويلة. بعد إصدار فيلم “Ritual de lo Habitual” في التسعينيات، وصل فيلم Jane’s Addiction إلى الطريق. قال فاريل في “W****s: An Oral Biography of Perry Farrell and Jane’s Addiction” (عبر وحيد القرن): “كانت تلك الجولة التي استمرت 13 شهرًا خلف “Ritual” نصف السبب وراء عدم قدرتنا على الوقوف مع بعضنا البعض”. “والنصف الآخر هو أنني نرجسي لا يطاق ولا أستطيع الانسجام مع أي شخص.” كانت المجموعة أيضًا على خلاف حول تعاطي المخدرات – في ذلك الوقت، كان فاريل وعازف الدرامز ستيفن بيركنز يسيئون استخدام المخدرات، بينما كان نافارو وعازف القيثارة إريك أفيري يحاولان البقاء رصينين.

إعلان

بعد مواعيد “الطقوس”، قرر فاريل القيام بجولة وداع لفرقته، والتي تطورت إلى مهرجان Lollapalooza المتنقل. في الليلة الأولى من Lollapalooza في عام 1991، انتهت مجموعة Jane’s Addiction عندما ألقى فاريل ونافارو اللكمات على بعضهما البعض على خشبة المسرح، ثم ألقى نافارو القيثارات الخاصة به على الجمهور حتى لا يستمر العرض.

تشاجر الثنائي خلال حفل موسيقي مرة أخرى، في سبتمبر 2024. وبحسب ما ورد كان فاريل منزعجًا بشدة بسبب ضعف مستويات الصوت وطنين الأذن، ودفع نافارو وصرخ في وجه نافارو أثناء عزفه. أوقفه عازف الجيتار، وحاول فاريل توجيه لكمة، ثم أخضع أفيري فاريل بالقوة بينما خرج نافارو من المسرح. وبذلك انتهت الحفلة الموسيقية، وفي غضون يومين تم إلغاء الجولة.

إعلان