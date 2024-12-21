النجوم الذين لا يستطيعون تحمل مربى اللؤلؤ

تعد فرقة Pearl Jam بلا شك واحدة من أفضل الفرق الموسيقية الراسخة والمتسقة من مشهد موسيقى الروك البديل في التسعينيات. بعد ظهورها لأول مرة في حركة الجرونج في سياتل في عام 1991 مع ظهورها الكلاسيكي الأول “Ten”، سرعان ما أصبحت الفرقة واحدة من أكثر الفرق الموسيقية نجاحًا تجاريًا في ذلك العصر، حيث أثبتت قدرتها على أداء الأغاني الجادة والضعيفة على حلبة الساحة. واصل Frontman Eddie Vedder دفع الفرقة إلى الأمام بينما كان يستمتع بمهنة فردية وموسيقى تصويرية للأفلام. تم إدراج بيرل جام في قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 2017، مما يمثل ما يزيد قليلاً عن ربع قرن من أساطير موسيقى الروك، على الرغم من أنها لم تظهر أي علامات على التباطؤ منذ ذلك الحين، مع ألبومين في الاستوديو – الحادي عشر والثاني عشر – وآخر تم إصدار ألبوم Vedder المنفرد خلال عشرينيات القرن الحالي. لقد ظلوا أيضًا بمثابة سحب قابل للتمويل كعمل حي.
إعلان
ومع ذلك، في حين أن فرقة بيرل جام قد اجتذبت نجاحًا تجاريًا واحترامًا نقديًا، فقد وجدوا أنفسهم أحيانًا في خط النار عندما يتعلق الأمر بزملائهم الموسيقيين، لا سيما في التسعينيات عندما كانت موسيقى الروك البديلة في أكثر حالاتها تنافسية. فيما يلي بعض الموسيقيين النجوم الذين اقترحوا أن بيرل جام لا يستحقون استحسانهم كما قد يقترح البعض.
كورت كوبين
كان التنافس الأكبر لبيرل جام بلا شك مع نيرفانا، ثلاثي الجرونج الشهير في سياتل، الذي يتقدمه كورت كوبين. مثل العديد من الفرق الموسيقية الناشئة من مشهد سياتل، كان أحد المبادئ الأساسية لرؤية نيرفانا الفنية هو الأصالة، وهو رد فعل ضد الشعر المعدني والصخور الصلبة التي أصبحت تهيمن على الاتجاه السائد في الثمانينيات.
إعلان
وبالنظر إلى خلفياتهم المتشابهة، فمن الممكن أن نفترض أن بيرل جام ونيرفانا سيكونان أخوة طبيعيين في السلاح. لكن بدلاً من ذلك، اتسمت السنوات الأولى لانفجار الجرونج بالمرارة بين الاثنين. على الرغم من أن أغنية “Ten” لفرقة Pearl Jam تم إصدارها قبل أسابيع فقط من أغنية “Nevermind” لفرقة Nirvana، إلا أن Nirvana كانت بلا شك أول فرقة جرونج تعبر إلى التيار الرئيسي من خلال أغنيتها الناجحة “Smells Like Teen Spirit” التي تلقت قدرًا هائلاً من التشغيل الإذاعي وتصدرت قائمة Billboard Alternative. جدول. جاء النجاح التجاري لبيرل جام في أعقاب نيرفانا، ووجدت فرقة إيدي فيدر نفسها منتقدة بسبب صوتها التجاري للغاية والذي سرعان ما جعلهم يتفوقون على فرق الجرونج الأخرى في ذلك العصر، بما في ذلك نيرفانا، وفقًا لكل الموسيقى.
إعلان
ادعى كوبين في مقابلات مختلفة أنه يكره بيرل جام، ووصفهم بأنهم “دمى الشركات التي تحاول فقط القفز على العربة البديلة” وموسيقاهم بأنها “اندماج الشركات والبديل والروك” (عبر ياهو نيوز ). ومع ذلك، أصبحت الفرق الموسيقية أكثر ودية مع مرور السنين، حيث اعترف كوبين في مقابلة مع رولينج ستون قبل وقت قصير من وفاته أنه وفيدر أصبحا أصدقاء.
ليام ونويل غالاغر
لم يكن كورت كوبين فريدًا من نوعه في استعداده لانتقاد الفرق الموسيقية الأخرى علنًا في التسعينيات – ولم تكن هذه الظاهرة الأمريكية فريدة من نوعها. عبر البركة، تم إنشاء Britpop، وهي حركة موسيقية في المملكة المتحدة تتميز بصوت غيتار مشرق ومتفائل، والذي يقول مؤرخو الموسيقى إنه كان جزئيًا استجابة لموسيقى الروك الأكثر تشاؤمًا وجدية ذاتية الناشئة من الولايات المتحدة، وسياتل على وجه الخصوص.
إعلان
ليس من المفاجئ إذن أن تأخذ فرقة Oasis، وهي أكبر فرقة موسيقى بوب بريطانية وأكثرها شهرة على الإطلاق، والتي يتقدمها الأخوين مانكونيان ليام ونويل غالاغر، الوقت أحيانًا لأخذ نظرة جانبية على العرض الأكثر مبيعًا لفرقة الجرونج. في عام 2000، تمت مقابلة ليام في مهرجان حيث شاركت Oasis الفاتورة مع Pearl Jam. بينما كانت فرقة إيدي فيدر تعزف في الخلفية، وصف الأداء بأنه “قمامة”، مضيفًا: “أنا لست من هواة كتابة موسيقى كئيبة… كلهم يتألمون. حسنًا، أذناي تتألمان”، قبل إضافة عبارة عدد قليل من الشتائم لحسن التدبير (عبر موقع يوتيوب).
انتقد نويل، الذي تشمل أناشيده أغنية “Rock & Roll Star” الشافية، أعمال الجرونج لافتقارها إلى الحماس لنجوميتها. قال: “لا شيء يزعجني أكثر من عندما تتذمر وتئن مجموعات مثل بيرل جام ونيرفانا وتشكو من الحياة والشهرة”. “دعني أخبرك، أن تكون مشهورًا أمر رائع! إذا كنت تكره وظيفتك كثيرًا، فلماذا لا تذهب للعمل في مغسلة سيارات أو ماكدونالدز أو شيء من هذا القبيل؟” (عبر The Guardian) بالطبع، هناك أيضًا عدد قليل من النجوم الذين لا يستطيعون تحمل الواحة.
إعلان
نيكي سيكس
تظهر معظم الحركات الموسيقية كرد فعل لما يأتي قبلها، وفي حالة الجرونج، كان التمييز بين موسيقى الروك البديلة في التسعينيات وهارد روك في الثمانينيات واضحًا وصريحًا، حتى وصولاً إلى الطريقة التي قدمت بها الفرق نفسها منصة. في حين أن مغني الروك في العصر السابق متخصصون في الملابس الجذابة والأقفال المنتفخة المصنوعة بكميات هائلة من مثبتات الشعر، فقد أشارت فرق مثل بيرل جام ونيرفانا إلى رفضها لجماليات الشعر المعدنية ذات الألوان الهادئة والملابس اليومية مثل قمصان الفانيلا والجينز الممزق.
إعلان
كان إيدي فيدر صريحًا في كراهيته المستمرة لفرق الشعر المعدنية، وأهمها فرقة موتلي كرو المثيرة للجدل. في عام 2022، قال فيدر لمجلة نيويورك تايمز إنه “يحتقر” موتلي كرو وأغنيتهم ”Girls, Girls, Girls”، بعد أن واجه مثل هذه الفرق أثناء عمله في نادي روك يحمل المعدات. قال فيدر فيما يتعلق بالفرقة والشعر المعدني بشكل عام: “اللعنة عليك”. “لقد كرهت الطريقة التي جعلت بها الرفاق يبدون. لقد كرهت الطريقة التي جعلت بها النساء يبدون. لقد شعرت بالفراغ الشديد.”
حرصت عازفة القيثارة في موتلي كرو، نيكي سيكس، على أن يعرف الجمهور أن الشعور متبادل. بعد وقت قصير من نشر مقابلة Vedder، انتقل Sixx إلى Twitter، والآن X، حيث نشر: “أجعلني أضحك اليوم عندما قرأت مدى كراهية المغني في Pearl Jam لـMotleyCrue. الآن مع الأخذ في الاعتبار أنهم أحد أكثر الفرق الموسيقية مملة في التاريخ، فهذا لطيف”. مجاملة أليس كذلك؟”
إعلان
جين سيمونز
فرقة أخرى على الجانب الآخر من طيف موسيقى الروك عندما يتعلق الأمر بالمسرحية هي بالطبع فرقة Kiss، وهي فرقة وضع المكياج بقيادة جين سيمونز. على مدار مسيرته المهنية التي امتدت لخمسة عقود، اكتسب سيمونز سمعة لكونه صريحًا بلا خجل، خاصة عندما يتعلق الأمر بزملائه الموسيقيين وصناعة الموسيقى بشكل عام، وقد أبدى رأيه في بيرل جام عدة مرات.
إعلان
في عام 2003، انتقد سيمونز، الذي نشر منشورات على الإنترنت يصور فيها نفسه على أنه وطني فخور، بيرل جام بسبب انتقاد إيدي فيدر على خشبة المسرح للرئيس آنذاك جورج دبليو بوش، الذي قاد “الحرب على الإرهاب” التي شنتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وشعر أن تصريحات فيدر تشكل مقاطعة لموسيقى الفرقة. قال سيمونز: “لا أعتقد أن كل من أطلق صيحات الاستهجان سيتوقف عن شراء تسجيلات بيرل جام أو الذهاب إلى حفلات بيرل جام، لكنني أعلم أن شريحة من الجمهور ستتوقف. وأنا واحد منهم”. “لقد اشتريت تسجيلات بيرل جام. لقد خرجت. لقد تجاوز الخط.”
تيد نوجنت
حافظ إيدي فيدر على قوة بيرل جام السياسية طوال مسيرة الفرقة المهنية، بدءًا من محاربة ما اعتبروه تكتيكات تسعير غير عادلة من Ticketmaster في التسعينيات إلى مناصرة السياسيين والسياسات الليبرالية حتى يومنا هذا. وبالطبع، عندما تشارك في النشاط، فمن المستحيل إرضاء جميع الناس طوال الوقت.
إعلان
ومع ذلك، في سبتمبر 2024، تصدرت بيرل جام عناوين الأخبار بعد أن اتخذت خطوات هادفة للدوس على أصابع قدم فنان آخر: نجم موسيقى الروك تيد نوجنت. نوجنت هو جمهوري صريح ومالك أسلحة، وعضو قديم في الرابطة الوطنية للبنادق، وقد قال في عام 2021: “لست بحاجة إلى أي رجل – في الواقع، لا يوجد رجل ليأذن أو يقدم لي تصريحًا أو ترخيصًا لحقي في استخدام الأسلحة”. احتفظ بالسلاح وحمله، اسمي تيد نوجنت، لقد ولدت مع الحق الذي منحه الله للفرد، كما يضمنه التعديل الثاني، للاحتفاظ بالسلاح وحمله 24-7، 365، 74 عامًا في أمريكا. تربة.” (لكل الثرثرة).
لقد تفاجأ بشكل مفهوم عندما بدأ تداول أن بيرل جام قد قام بتعديل أغنيته “Stranglehold” لعام 1975 وكان يؤدي الأغنية على الهواء مباشرة مع كلمات جديدة مضادة للأسلحة النارية، بما في ذلك: “أنا لا أملك سلاحًا / لا أريد أبدًا امتلاك سلاح ناري”. بندقية” (لكاتب الأغاني الأمريكي). رداً على ذلك، نادى فيدر على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر على X: “مرحبًا إيدي انضم إلي في نار معسكر RAV الخاص بي لمناقشة كيف أحدثت سياساتك الليبرالية المجنونة انفجارًا في العودة إلى الإجرام العنيف المصمم بينما تقاتل لنزع سلاح المواطنين الأبرياء العاجزين.”
إعلان