النجوم الذين لا يستطيعون تحمل مربى اللؤلؤ

تعد فرقة Pearl Jam بلا شك واحدة من أفضل الفرق الموسيقية الراسخة والمتسقة من مشهد موسيقى الروك البديل في التسعينيات. بعد ظهورها لأول مرة في حركة الجرونج في سياتل في عام 1991 مع ظهورها الكلاسيكي الأول “Ten”، سرعان ما أصبحت الفرقة واحدة من أكثر الفرق الموسيقية نجاحًا تجاريًا في ذلك العصر، حيث أثبتت قدرتها على أداء الأغاني الجادة والضعيفة على حلبة الساحة. واصل Frontman Eddie Vedder دفع الفرقة إلى الأمام بينما كان يستمتع بمهنة فردية وموسيقى تصويرية للأفلام. تم إدراج بيرل جام في قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 2017، مما يمثل ما يزيد قليلاً عن ربع قرن من أساطير موسيقى الروك، على الرغم من أنها لم تظهر أي علامات على التباطؤ منذ ذلك الحين، مع ألبومين في الاستوديو – الحادي عشر والثاني عشر – وآخر تم إصدار ألبوم Vedder المنفرد خلال عشرينيات القرن الحالي. لقد ظلوا أيضًا بمثابة سحب قابل للتمويل كعمل حي.

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ومع ذلك، في حين أن فرقة بيرل جام قد اجتذبت نجاحًا تجاريًا واحترامًا نقديًا، فقد وجدوا أنفسهم أحيانًا في خط النار عندما يتعلق الأمر بزملائهم الموسيقيين، لا سيما في التسعينيات عندما كانت موسيقى الروك البديلة في أكثر حالاتها تنافسية. فيما يلي بعض الموسيقيين النجوم الذين اقترحوا أن بيرل جام لا يستحقون استحسانهم كما قد يقترح البعض.