النجوم الذين لم يستطيعوا الوقوف على الموتى الممتنين

يُصنف كيث ريتشاردز من فرقة رولينج ستونز وجيري جارسيا من فرقة The Grateful Dead من بين أكثر عازفي الجيتار الروك شهرة على الإطلاق، كما أنهما أيضًا من أكثر الموسيقيين نجاحًا وتأثيرًا من أي نوع ظهروا في الستينيات. كلاهما يتمتع بصوت مميز وبراعة واضحة في العزف على الجيتار، ريتشاردز كمورد لموسيقى الروك الكهربائية المتأثرة بالبلوز، وجارسيا ذو أسلوب معقد وشبه مرتجل وحر.

أحد الاختلافات الكبيرة هو آراء عازفي الجيتار حول بعضهم البعض. كان لدى عازف الجيتار The Grateful Dead انجذاب كبير لألبوم The Stones عام 1967 بعنوان “Between the Buttons”، وقام بتغطية بعض أغانيه خلال العديد من العروض الحية. لم يرد ريتشاردز على هذه المشاعر، معربًا عن نفوره من الفرقة وحفلاتها الموسيقية الطويلة وعزف قائدها. قال ريتشاردز لـBillboard في عام 2015: “The Grateful Dead هو المكان الذي أخطأ فيه الجميع. مجرد العبث لساعات وساعات. جيري جارسيا، ممل، يا رجل. آسف، جيري.”