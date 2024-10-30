النجوم الذين لم يستطيعوا الوقوف على الموتى الممتنين

يحتل The Grateful Dead مكانًا فريدًا في سجلات تاريخ الموسيقى الأمريكية. نادرًا ما باعت المجموعة التي ألهمت أجيالًا من فرق العزف على الجيتار أكثر من نصف مليون نسخة من أي من ألبوماتها وسجلت أغنية واحدة فقط – في الثمانينيات، بعد عقود من ذروة الثقافة المضادة في الستينيات. ولكن على الرغم من أن The Grateful Dead لم يحقق نجاحًا سائدًا، إلا أنه أحد أكثر الأعمال شهرة وتميزًا على الإطلاق. جحافل من المشجعين الذين يرتدون ربطات العنق يتابعون بإخلاص جولات الحفلات الموسيقية التي لا تنتهي لـ Dead، وحتى غير المعجبين يتعرفون على صور الفرقة الدائمة للهياكل العظمية والدببة الراقصة. أسماء بعض الموسيقيين التأسيسيين، مثل جيري جارسيا، وبوب وير، وفيل ليش، معروفة على نطاق واسع، وتم إدخال الفرقة في قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل تاريخيًا في عام 1994.
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ولكن على الرغم من أن أغنية Grateful Dead قد تكون مميزة بالنسبة لمعجبيها وللثقافة الموسيقية بشكل عام، إلا أن هذه القاعدة المجازية تجلب معها الفرصة للانتقاد. إن العصر الأصلي للمجموعة وقاعدة المعجبين والأسلوب الموسيقي كلها عوامل مستقطبة طوال تاريخها الطويل وبعده، أعلن العديد من الشخصيات العامة البارزة، بما في ذلك زملائها الموسيقيين، أنهم لم يهتموا كثيرًا بالفرقة أو بما تمثله. إليكم بعض المشاهير الذين لم يستمتعوا بـ Grateful Dead.
كورت كوبين
عندما أصدرت نيرفانا أغنية “Nevermind”، أصبحت واحدة من أهم فرق الروك في التسعينيات وأشاعت صوت سياتل. كانت نيرفانا، وسيلة لأغاني المغني الرئيسي وكاتب الأغاني الرئيسي كيرت كوبين، في طليعة مشهد الجرونج في شمال غرب المحيط الهادئ، وهي مزيج بارع من عناصر البوب الجذابة، ونغمات الجيتار الطينية والمنخفضة، وروح موسيقى الروك البانك. اعتنق كوبين أجزاء كثيرة من هوية البانك، بما في ذلك العداء تجاه الثورات الثقافية القديمة الفاشلة على ما يبدو. “أحب إلقاء اللوم على جيل والديّ لاقترابهم من التغيير الاجتماعي ثم الاستسلام،” رأى كوبين حول الهيبيين في الستينيات في إحدى المجلات (عبر The Marginalian). في جلسة تصوير نيرفانا في أوائل التسعينيات، ارتدى كوبين قميصًا يؤكد على مواقفه: كتب عليه “بانك لم يمت” و”اقتل الموتى الممتنين”.
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استاء كوبين من Grateful Dead لدرجة أنه اعترض بشدة على ربط أيقونات الفرقة بفرقته الخاصة. “أنا أكره القمصان المصبوغة أيضًا. هل تعلم أن هناك قمصان نيرفانا المصبوغة بطريقة غير قانونية؟ أنا أكره ذلك،” قال لميلودي ميكر في عام 1992 (عبر لايف نيرفانا) “لن أرتدي ربطة عنق – القميص المصبوغ إلا إذا كان مصبوغًا ببول فيل كولينز ودم جيري جارسيا.
كيث ريتشاردز
يُصنف كيث ريتشاردز من فرقة رولينج ستونز وجيري جارسيا من فرقة The Grateful Dead من بين أكثر عازفي الجيتار الروك شهرة على الإطلاق، كما أنهما أيضًا من أكثر الموسيقيين نجاحًا وتأثيرًا من أي نوع ظهروا في الستينيات. كلاهما يتمتع بصوت مميز وبراعة واضحة في العزف على الجيتار، ريتشاردز كمورد لموسيقى الروك الكهربائية المتأثرة بالبلوز، وجارسيا ذو أسلوب معقد وشبه مرتجل وحر.
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أحد الاختلافات الكبيرة هو آراء عازفي الجيتار حول بعضهم البعض. كان لدى عازف الجيتار The Grateful Dead انجذاب كبير لألبوم The Stones عام 1967 بعنوان “Between the Buttons”، وقام بتغطية بعض أغانيه خلال العديد من العروض الحية. لم يرد ريتشاردز على هذه المشاعر، معربًا عن نفوره من الفرقة وحفلاتها الموسيقية الطويلة وعزف قائدها. قال ريتشاردز لـBillboard في عام 2015: “The Grateful Dead هو المكان الذي أخطأ فيه الجميع. مجرد العبث لساعات وساعات. جيري جارسيا، ممل، يا رجل. آسف، جيري.”
ستيف ميلر
كانت سان فرانسيسكو في أواخر الستينيات المقر الرئيسي غير الرسمي لحركة الهيبيز المضادة للثقافة، ومن الطبيعي أن تولد الكثير من الموسيقيين. أصبح العديد منهم نجومًا يتمتعون بمسيرة مهنية طويلة، مثل The Grateful Dead وستيف ميلر، رئيس فرقة تحمل اسمها والتي من شأنها تسجيل العديد من أغاني موسيقى الروك الكلاسيكية في الراديو في السنوات القادمة، بما في ذلك “The Joker” و”Jet Airliner” و” “خذ المال واهرب.”
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لمجرد أنهم اجتمعوا معًا في نفس المكان وفي نفس الوقت، فهذا لا يعني أن ميلر استمتع بموسيقى مجموعته. قال ميلر خلال حلقة نقاش في معرض “أنا أصنع الموسيقى” لعام 2008 (عبر رويترز): “لم أستطع تحمل تلك الفرقة”. لقد رفض سان فرانسيسكو في الستينيات باعتبارها “ظاهرة اجتماعية” وليست حاضنة موسيقية ويعتقد أن فرقته كانت أكثر كفاءة من الناحية الفنية من جميع الفرق الأخرى النشطة في ذلك الوقت، مثل Grateful Dead.
دي دي رامون وجوني رامون
في السبعينيات، ساعدت فرقة رامونيس في تعريف موسيقى الروك البانك بأسلوبها التصادمي البسيط. وحدة مكونة من أربع قطع يرتدون جميعهم نفس الملابس واعتمدوا اللقب المسرحي “رامون”، عزفت الفرقة بهواة وسرعة وحجم بلا خجل وهي تشق طريقها من خلال الأغاني التي تتحدث عن عدم الرضا والمواقف المعادية للمجتمع. قارن ذلك بموسيقى Grateful Dead، بأغانيها الملحمية الطويلة والمتعرجة عن الحب والمخدرات التي يعزفها مسرح مليء بمبدعي الهيبيز.
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عندما سئل المراسل جيم سوليفان عن آرائهم حول فرق الروك الكبرى في مقابلة عام 1979 نشرتها Hard Noise في عام 2019، قدم عازف الجيتار جوي رامون وعازف القيثارة دي دي رامون انتقاداتهما اللاذعة لـ Grateful Dead. قالت دي دي: “أعتقد أننا نشعر بالأسف تجاههم”، وأضاف جوني: “أعتقد أنهم فعلوا الكثير من عقار إل إس دي”. ومضى Dee Dee ليشرح أنه لا يمكن أن يكون معجبًا. وقال: “لم يكن لدي أي اهتمام على الإطلاق. لقد رأيت بعض الصور لهم عندما كنت طفلاً وكانت تبدو فظيعة للغاية”. “أنا أحب نجوم الروك اللطيفين ذوي المظهر النظيف.”
أنتوني بوردان
غالبًا ما يقدم أنتوني بوردان نفسه في كتاباته بضمير المتكلم وفي العديد من رحلاته التليفزيونية على أنه طاهٍ منفعل وغاضب، وقد جعل أنتوني بوردان تفضيلاته الموسيقية معروفة. استوعب بوردان الكثير من توجهات وروح حركة موسيقى البانك روك في السبعينيات والتي اختبرها بشكل مباشر عندما كان شابًا في نيويورك، واستمتع بشدة بموسيقى الفرق مثل Modern Lovers، وThe Stooges، وPatti Smith، وTalking Heads، والعقول السيئة. لقد كان يكره بشدة موسيقى بيلي جويل و Grateful Dead.
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بينما كان ودودًا مع جويل ولكنه كان يطرد شخصًا يستمع إلى إحدى أغاني الموسيقي في مطابخه، كان بوردين يحمل عداءًا كاملاً تجاه Grateful Dead ومعجبيه. قال بوردان: “أتعرف ماذا؟ قد أكون أعسرًا، لكني أكره الهيبيين. … باعتباري صاحب عمل سابق، تعلمت في وقت مبكر جدًا ألا أقوم بتوظيف أحد مشجعي Dead أبدًا لأن وقت الوصول كان دائمًا يمثل مشكلة مع هؤلاء الرجال”. خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مشاركة التحدث عام 2010. “أنا أكره المعزوفات المنفردة على الجيتار لمدة أربع ساعات.”
إسحاق بروك من الفأر المتواضع
بدأ إسحاق بروك، أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة Modest Mouse، العزف على الجيتار والمساهمة في غناء الفرقة في عام 1992. وقد تشكلت وعملت في إسحاق، واشنطن، إحدى ضواحي سياتل، قبل الانتقال إلى أوريغون. مثل Grateful Dead، تتمتع Modest Mouse بقاعدة جماهيرية كبيرة ولكن نجاحًا تجاريًا محدودًا – أول وأكبر أغنية منفردة للمجموعة، “Float On”، اقتحمت المخططات بعد 12 عامًا من إنشاء الفرقة. تعد كل من Modest Mouse وGrateful Dead فرقتين تعزفان الجيتار وتتجولان على نطاق واسع، لكن هذا لا يعني أن بروك كان يحب فرقة Dead، أو الثقافة الفرعية التي تشكلت حولها.
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في عام 2007، استجوب مراسل رولينج ستون أوستن سكاجز بروك حول عداوته المعروفة تجاه الموتى الممتنين. وأوضح بروك: “ليس هم، بل معجبيهم”. “إنها تعيش في ولاية أوريغون وترى هؤلاء التافهين الذين يتحدثون كثيرًا عما يفعله الناس بشكل خاطئ، ولا يفعلون أي شيء بأنفسهم، وهم من الهيبيين. هذا ما أكرهه. ” بينما اعترف على مضض بأن أغنية “Casey Jones” لفرقة Grateful Dead لها بعض المزايا، استمر بروك في انتقاد أتباع الفرقة أكثر. “أتذكر آخر مرة لعب فيها Grateful Dead في سياتل، في مركز سياتل. كنت أعيش هناك، وبعد العرض كنت أسير إلى العمل بالقرب من هناك ولم أر مثل هذا القدر من الحطام من قبل. كانت هناك جبال من القمامة، ” يتذكر. “اعتقدت أنهم سيكونون واعين بيئيًا، لكنها كانت أقذر مدينة رأيتها في سياتل على الإطلاق.”
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