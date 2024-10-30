النجوم الذين لم يستطيعوا الوقوف على الموتى الممتنين

يحتل The Grateful Dead مكانًا فريدًا في سجلات تاريخ الموسيقى الأمريكية. نادرًا ما باعت المجموعة التي ألهمت أجيالًا من فرق العزف على الجيتار أكثر من نصف مليون نسخة من أي من ألبوماتها وسجلت أغنية واحدة فقط – في الثمانينيات، بعد عقود من ذروة الثقافة المضادة في الستينيات. ولكن على الرغم من أن The Grateful Dead لم يحقق نجاحًا سائدًا، إلا أنه أحد أكثر الأعمال شهرة وتميزًا على الإطلاق. جحافل من المشجعين الذين يرتدون ربطات العنق يتابعون بإخلاص جولات الحفلات الموسيقية التي لا تنتهي لـ Dead، وحتى غير المعجبين يتعرفون على صور الفرقة الدائمة للهياكل العظمية والدببة الراقصة. أسماء بعض الموسيقيين التأسيسيين، مثل جيري جارسيا، وبوب وير، وفيل ليش، معروفة على نطاق واسع، وتم إدخال الفرقة في قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل تاريخيًا في عام 1994.

إعلان

ولكن على الرغم من أن أغنية Grateful Dead قد تكون مميزة بالنسبة لمعجبيها وللثقافة الموسيقية بشكل عام، إلا أن هذه القاعدة المجازية تجلب معها الفرصة للانتقاد. إن العصر الأصلي للمجموعة وقاعدة المعجبين والأسلوب الموسيقي كلها عوامل مستقطبة طوال تاريخها الطويل وبعده، أعلن العديد من الشخصيات العامة البارزة، بما في ذلك زملائها الموسيقيين، أنهم لم يهتموا كثيرًا بالفرقة أو بما تمثله. إليكم بعض المشاهير الذين لم يستمتعوا بـ Grateful Dead.