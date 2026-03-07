النسخة الكاملة من أغنية Family Ties هي أغنية يجب أن يستمع إليها أطفال الثمانينيات

كان مغني عصر الطفرة جوني ماثيس يكره بعضًا من أشهر أغانيه، لكنه أحب الغناء مع دينيس ويليامز، إحدى زميلات فرقة Earth، Wind، and Fire. أصدر الثنائي ألبومًا ثنائيًا في عام 1978، بعنوان “That What Friends Are For”، والذي حقق الأغنية رقم 1، “Too Much Too Little Too Late”، مضيفًا فصل عودة إلى قصة جوني ماتيس. حقق ويليامز بعض الأغاني الناجحة أيضًا، وكان كلا النجمين مطلوبين عندما قام منتجو “Family Ties” بجمع شملهما لأداء ثنائي رائع آخر.

تم توفير النسخة التي مدتها أربع دقائق من أغنية “Without Us” الرائعة والسلسة لأول مرة في إعادة إصدار عام 2023 لأغنية “That’s What Friends Are For”. محملة بمجازات موسيقى الروك الناعمة التي تحفز الحنين إلى الماضي في الثمانينيات مثل القيثارات المعالجة وجدران لوحات المفاتيح المتلألئة، تمت كتابة “بدوننا” في عام 1982 لـ “Family Ties” بواسطة توم سكوت وجيف باري، اللذين قاما سابقًا بتطوير الأغاني الرئيسية لـ “The Jeffersons” و”One Day at a Time”.

ترتبط النسخة المعدلة ارتباطًا وثيقًا بالمسلسل الهزلي – والنسخة الأطول التي يتم عرضها بمثل هذه القناعة – بحيث يصعب تصديق أن هذا لم يكن الأصلي. حملت الحلقات العشر الأولى من Family Ties نسخة مختلفة قليلاً من تأليف دينيس توفانو من فرقة باكنغهامز في الستينيات وميندي ستيرلنج، التي اشتهرت بدورها في دور Frau Farbissina في أفلام “Austin Powers”. بدءًا من الحلقة 11 فصاعدًا، حصل معجبو برنامج “Family Ties” على محاولة ماتيس وويليامز المحبوبة.