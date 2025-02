النسور جالين هيرتس لاعب الدعائم

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



هل Super Bowl 2025 Jalen Hurts ‘وقت المجد؟

كان قورتربك النسور بمثابة قذيفة لنفسه من خلال الهواء في أول مباراتين من مرحلة ما بعد الموسم ، حيث ألقى 259 ياردة مجتمعة في انتصارات على باكرز ورامس ، بينما يعانون من ضربة سيئة في نهاية لعبة لوس أنجلوس.

على الرغم من ذلك ، حولها هورتس في بطولة NFC ، وكان فعالًا للغاية بشكل عام في التصفيات التي نشرت معدل إتمام مثير للإعجاب بنسبة 69.6 في المائة مع سبعة إجمالي لمس أرض (أربعة اندفاع) واعتراض صفر.

جالين يضرس سوبر بول 2025 لاعب الدعائم

ياردة ياردات ياردات التسرع هروب (ق) التسرع أول هداف TD MVP O/U 200.5 O/U 37.5 1: (-105) | 2+ (+625) | 3+ (28/1) +650 +375 احتمالات عبر betmgm

في Super Bowl لهذا العام ، يعد Hurts أكثر اللاعبين الذين يسجلون هبوطًا (التسرع أو الاستقبال) في كتاب Betmgm Sportsbook ، مع وجود احتمالاته في -105 للتسجيل.

تحب أمريكا الأذى حتى لو لم تكن ساقيه بكاملة للقوة.

هرع لمدة 16 ياردة فقط في 10 محاولات ضد القادة في لعبة بطولة NFC ، لكنه وجد Paydirt ثلاث مرات ، وهو إنجاز أنجزه أيضًا في Super Bowl 2023 مقابل The Chiefs.

يضر بتسجيل ثلاثة لمس أرض في Super Bowl Sunday 32/1 في Fanduel Sportsbook ، وهو أطول احتمالات في السوق.

يزداد الساحات المارة في Hurts أكثر من 200.5 ياردة في Betrivers Sportsbook ، إلى حد بعيد أفضل رقم في سوق المراهنة الرياضية ، في حين أن كل كتاب آخر لا يقل عن 210.5.

جاء دعامة ساحاته في عام 192.5 في لعبة بطولة NFC لكنه ألقى على بعد 246 ياردة ضد القادة ، مما أدى إلى دفعة كبيرة هذا الأسبوع.

Bet365 Maxs خارج في 215.5 (-110 على كل جانب) لجميع المراهنين المتوسطين المفيدين لدينا هناك وهذا مكان للهدف.

هل أنت مستعد لبدء رهان Super Bowl 2024؟

يمكن للمراهنون الرهان على أكثر من 200.5 في (-114 ، Betrivers) وأقل من 215.5 (-110 ، BET365) ، وإذا كان إجمالي الأراضي في الوسط (201-215) ستصبح كلا الرهانات.

السيناريو الأسوأ هو أنك تفقد VIG على الجانب الآخر.

أفضل رهان الأوسط: أكثر من 200.5 ياردة (-114 ، betrivers) | تحت 215.5 ياردة مرور (-110 ، BET365)

