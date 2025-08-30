النسيج العتيق المذهل الذي يضيف لمسة أنيقة إلى أي مشروع تنجيد

سواء كنت ترغب فقط في أن تكون على دراية أفضل عند اختيار نسيج المفروشات في بائعك المحلي المفضل أو البحث عن منتجات Pierre Frey على وجه التحديد ، فإن الخطوة الأولى إلى النقل الناجح تتعرف على العلامة التجارية. أنتجت بيير فراي أكثر من ألف أقمشة مختلفة عبر تاريخها البالغ 90 عامًا ، ولكن هناك بعض الأنماط التي تتمتع بشعبية استثنائية ، وبالتالي ، قد تكون أكثر شيوعًا في البرية.

كان نسيج القطن القطن Snazzy Toile De Nantes محبوبًا على نطاق واسع في التسعينيات ، وشهدت مؤخرًا عصر النهضة حيث بدأت اتجاهات التصميم الداخلي بعيدًا عن الحد الأدنى بدون لون. يرجع ظهوره الضبابي ، إلى أن ظهوره القديم لمقاومة الصباغة في جنوب شرق آسيا يسمى IKAT. من أجل شيء أكثر صعوبة ، قد تتعثر جيدًا على نسيج Crolobriares Collobriares المتقلب من جديد ، والذي كان موجودًا منذ أكثر من 50 عامًا. ومن الأمثلة الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار أن Beaufort ذات المظهر الملكي ، وهو النسيج العادي لتوقيع الشركة ، ونمط Botanique ، وهو نمط خيالي حديقة السرخس التي صممها جيرمين ميداي في عام 1955 والتي كانت نجاحًا في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

يمكن أن يكون المغامرة في موقع eBay و Etsy بحثًا عن القطع القديمة. يمكن أن تصل الأقمشة للتلف ، وغسلها ، ولا شيء مثل نظروا في الصورة. يمكن العثور على البائعين الجديرين بالثقة أن يوفر لك الوقت والمال والطاقة. بعض من أعلى موردي النسيج القديمة على Etsy الذين ظهروا في قطع بيير فراي في مجموعتهم في الماضي هم thetextiletrunk و ladyvirginavintage و piathreads و chateaufelicien. بالنسبة إلى حسابات أخرى متخصصة في المنسوجات الفرنسية ، جرب Starchedandcrumpled على Instagram أو Claudiabarber ، أيضًا على Etsy.