النصيحة الذكية التي تجعل زهور تنظيف الأنابيب التي تصنعها بنفسك تبدو أكثر واقعية

هناك عدد قليل من الأنشطة الحرفية التي تثير الحنين والمفيدة تمامًا مثل صنع ديكورات الزهور باستخدام منظفات الأنابيب. ومع ذلك، بكل صدق، غالبًا ما ينتهي بهم الأمر وكأنهم طفل في الخامسة من عمره أعادهم إلى المنزل من المدرسة (لأن هذا هو عادة ما ينتهي بهم الأمر في منزلك في المقام الأول). لكن نيل شيباتا، منشئ Instagram الذكي، أظهر لنا خطوة بسيطة ولكنها ذكية بشكل مدهش يمكنها تحويل زهور منظف الغليون من طفولية إلى أعمال فنية مثيرة للإعجاب حقًا، وكل ما يتطلبه الأمر هو لمسة من ظلال العيون. إن وضع القليل من ظلال العيون على بتلات منظف الأنابيب يخلق تأثيرًا متدرجًا لونيًا دقيقًا مما يجعل إبداعك الذي تصنعه بنفسك يبدو أكثر واقعية على الفور.
السبب وراء سقوط زهور منظف الأنابيب في كثير من الأحيان هو أنها لا تبدو حقيقية تمامًا. لماذا؟ لأن بتلات الزهور الحقيقية ليست مجرد كتلة واحدة صلبة من الألوان. تحتوي معظم الأزهار بشكل طبيعي على حواف داكنة، ومراكز أغمق قليلاً، وتنوعات لطيفة تمتد عبر البتلة بأكملها أو حتى تأثيرات موضعية. يُطلق على هذا التنوع في الألوان اسم “دليل الرحيق” وهو موجود للتواصل مباشرة مع الملقحات. وهكذا فإن القليل من غبار ظلال العيون في الظل الصحيح، اعتمادًا على لون منظف الأنابيب، سوف يتشبث بالألياف الغامضة ويشبه بشكل أوثق أنماط الألوان التي تعرضها الطبيعة نفسها.
هذه الخدعة الملونة لظلال العيون تحول زهور منظف الأنابيب
قبل القيام بأي تظليل، يقوم المبدع نيل شيباتا بلف منظفات الأنابيب في حلقات ذات طبقات تشكل شكل بتلات الزهور في إزهار مستدير. ثم يغمس فرشاة صغيرة في مسحوق ظلال العيون وينثرها على الأطراف الخارجية أو الدائرة الداخلية لإضفاء الحيوية عليها. تعمل هذه الخدعة بكل بساطة لأن منظفات الأنابيب مصممة لجمع الحطام بقوامها الغامض، لذا فهي مناسبة تمامًا للتمسك بأصباغ ظلال العيون أيضًا. سوف يمتزج ظل العيون بلطف على السطح، بدلاً من إنشاء خطوط قاسية، لإضفاء تأثير طبيعي. إنه يمنح الزهور عمقًا بصريًا قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة؛ يمكنك أيضًا استخدام ظلين من ظلال العيون على بتلة واحدة للحصول على تأثير ثنائي اللون للزهور ثنائية الألوان. وإذا لم يكن لديك ظل عيون، فحاولي استخدام الطباشير الملون أو مسحوق الأظافر الأكريليكي، والذي يمكنك العثور عليه على أمازون.
بمجرد البدء في التجربة، فإنه يفتح الباب أمام نوع جديد من صناعة الزهور – يمكن تحويل منظفات الغليون إلى ورود، وأقحوان، وزهور لافندر جميلة، وعباد الشمس، وحتى أوراق الشجر الخضراء المورقة. يمكن أن تساعد هذه التقنية الإبداعية في تحسين مشاريعك الفنية التي تصنعها بنفسك، حيث تقوم بإعادة استخدام منظفات الأنابيب في جميع أنحاء منزلك، وتحولها إلى ترتيبات زخرفية ستفخر حقًا بإبقائها معروضة.