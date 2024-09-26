النظام المكثف وراء التحول الذي غير حياة إيثان سوبلي

إذا شاهدت فيلم “Remember the Titans”، فسوف تتذكر الممثل إيثان سوبلي في دور لاعب خط الهجوم لويس لاستيك. ورغم أن لاعبي خط الهجوم عادة ما يكونون ضخامًا لحماية لاعبي الوسط، إلا أن سوبلي كان أثقل لاعب على الإطلاق. في الواقع، كان عليه أن يزن نفسه باستخدام ميزان شحن في مركز شحن لأن الميزان في مركز علاج الإدمان الذي كان يرتاده لم يكن قادرًا على تحمل وزنه. وفي سن الرابعة والعشرين، كان وزنه 536 رطلاً وكان يعاني من قصور القلب الاحتقاني.

كان من المفترض أن يلتقي في عام 2001 بفتاة أحبها في سنوات مراهقته، وهو ما ألهمه لإعادة النظر في علاقته بصحته وجسده. وبعد مواعدتها لمدة عام، بدأت رحلة إنقاص وزنه.

“لقد أصبحت، لأول مرة في حياتي، مهتمًا بالمستقبل وخوض تجارب معها”، هكذا صرحت سوبلي لمجلة People. “مثل قضاء يوم في التجول حول متحف أو الذهاب في رحلة أو ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة، وهو ما لم أكن قادرًا على القيام به جسديًا”.

وبعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا، تزوج من ملهمته براندي لويس، وأنجبا أربعة أطفال معًا. كما خسر سوبلي 250 رطلاً. ولم تتضمن رحلة إنقاص وزنه الناجحة اتباع حميات غذائية صارمة، أو شفط الدهون، أو اتباع نظام أوزمبيك الغذائي، بل اعتمد بدلاً من ذلك على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.