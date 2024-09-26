النظام المكثف وراء التحول الذي غير حياة إيثان سوبلي

إذا شاهدت فيلم “Remember the Titans”، فسوف تتذكر الممثل إيثان سوبلي في دور لاعب خط الهجوم لويس لاستيك. ورغم أن لاعبي خط الهجوم عادة ما يكونون ضخامًا لحماية لاعبي الوسط، إلا أن سوبلي كان أثقل لاعب على الإطلاق. في الواقع، كان عليه أن يزن نفسه باستخدام ميزان شحن في مركز شحن لأن الميزان في مركز علاج الإدمان الذي كان يرتاده لم يكن قادرًا على تحمل وزنه. وفي سن الرابعة والعشرين، كان وزنه 536 رطلاً وكان يعاني من قصور القلب الاحتقاني.
كان من المفترض أن يلتقي في عام 2001 بفتاة أحبها في سنوات مراهقته، وهو ما ألهمه لإعادة النظر في علاقته بصحته وجسده. وبعد مواعدتها لمدة عام، بدأت رحلة إنقاص وزنه.
“لقد أصبحت، لأول مرة في حياتي، مهتمًا بالمستقبل وخوض تجارب معها”، هكذا صرحت سوبلي لمجلة People. “مثل قضاء يوم في التجول حول متحف أو الذهاب في رحلة أو ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة، وهو ما لم أكن قادرًا على القيام به جسديًا”.
وبعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا، تزوج من ملهمته براندي لويس، وأنجبا أربعة أطفال معًا. كما خسر سوبلي 250 رطلاً. ولم تتضمن رحلة إنقاص وزنه الناجحة اتباع حميات غذائية صارمة، أو شفط الدهون، أو اتباع نظام أوزمبيك الغذائي، بل اعتمد بدلاً من ذلك على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.
بدأت Suplee في ركوب الدراجات لإنقاص الوزن
بعد بطولة فيلم “My Name is Earl”، بدأ Suplee في ركوب الدراجات. لم يكن ذلك مجرد درس تدريبي لمدة ساعة، بل كان ركوب الدراجات بشكل مكثف. أخبر مجلة Entertainment Weekly أنه كان يركب دراجته من ست إلى ثماني ساعات يوميًا، ستة أيام في الأسبوع. كان ركوب الدراجات يخفض نسبة الدهون في جسمه إلى 9%، وكان وزنه 220 رطلاً.
يمكنك حرق 300 سعر حراري في الساعة عند ركوب الدراجة بسرعة متوسطة أو سهلة، ويمكنك حرق المزيد إذا كنت على أرض جبلية أو كنت تقود بسرعة أكبر. حتى لو ركب Suplee الدراجة بسرعة خفيفة لمدة ست ساعات في اليوم، فسوف يحرق 1800 سعر حراري على الأقل. من المرجح أن يساعد ركوب الدراجة كل هذه المدة في اكتساب القليل من العضلات، مما قد يساعد في تحفيز عملية التمثيل الغذائي لديه.
لقد ثبت أن ركوب الدراجات كان أكثر من اللازم. فقد رفضه مديرو اختيار الممثلين بسبب نحافته الشديدة، وأقنعته زوجته بالاعتدال في هوسه بركوب الدراجات. فقالت له: “يا أحمق، لا يمكنك التقاعد وركوب الدراجات. عليك أن تبحث عن وظيفة”. وحصل سوبلي على دور في مسلسل “Chance” على قناة Hulu، حيث خفف بعض القيود الغذائية وبدأ في ممارسة الفنون القتالية ورفع الأثقال.
تحول Suplee من خلال تدريب القوة
على الرغم من خسارة Suplee للكثير من الوزن أثناء ركوب الدراجات، إلا أنه قال في بودكاسته American Glutton إنه لم يكن لديه أي فكرة عن عضلات البطن الستة. لقد لجأ إلى تدريب القوة (إليك فائدة من تدريب القوة قد تفاجئك). تطور حساب Suplee على Instagram في عام 2019 من الترويج لعمله التمثيلي إلى صور اللياقة البدنية. وبحلول عام 2020، أصبح قويًا بشكل كبير.
لا يهتم Suplee برفع الأثقال إلى أقصى حد. بل يركز بدلاً من ذلك على بناء العضلات، مما يعني إضافة المزيد من الوزن أو التكرارات أو المجموعات حتى يظل جسده يواجه تحديًا مستمرًا. لا تحتاج إلى الكثير من الوقت ولكن إلى التفاني. يرفع Suplee الأثقال لمدة ساعة ستة أيام في الأسبوع مع ما يقرب من 20 دقيقة من تمارين القلب والأوعية الدموية. شارك مع Men’s Health تمرينه في يوم الدفع والذي يتضمن في الغالب تمارين الصدر.
بعد الإحماء القصير، سيقوم Suplee بثلاث مجموعات من 10 تكرارات من تمرين رفع الدمبل على منحدر، يتبعها تمرين الضغط المنخفض على مقعد على جهاز لثلاث مجموعات من 10 تكرارات. إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى جهاز كابل، فحاول ثلاث مجموعات من 10 تمرينات رفع الكابل، حيث تبدأ بذراعيك منخفضتين ثم ترفعهما للأمام إلى مستوى الكتفين. أضف تمرينات رفع الدمبل وحركات سحق الجمجمة لتحريك العضلة ثلاثية الرؤوس.
لقد غيّر سوبلي نهجه في اتباع الحمية الغذائية
كانت علاقة سوبلي بالطعام صعبة أثناء نشأته، حيث كان يتسلل إلى الطعام بينما كان أجداده يحاولون تقييد عاداته الغذائية. كان ينغمس سراً في تناول الطعام من طاولات الطعام في أفلامه ومجموعات التلفزيون. قال في الحلقة الأولى من البودكاست الخاص به، American Glutton: “كانت لدي فكرة مفادها أن الطعام شيء لا يريد الناس أن أحصل عليه، لذلك إذا كنت أريد المزيد، فأنا بحاجة إلى القيام بذلك بشكل خاص”.
لقد وقع في دوامة فقدان الوزن أثناء محاولته العديد من أنواع اتجاهات الحمية الغذائية (إليك الضرر الذي يلحقه اتباع حمية اليويو بجسمك). لقد اتبع Suplee نظامًا غذائيًا كيتو حتى صادف محاضرة TED التي ألقاها Mike Israetel، والتي ركزت على كمية الطعام الذي تتناوله وجودة نظامك الغذائي. بدلاً من الهوس بالكربوهيدرات، يدعو Israetel إلى اتباع نهج أكثر توازناً في تناول الطعام. قال Suplee لـ Today: “بدأت في تتبع ما كنت أضعه في جسدي وأعدت الكربوهيدرات إلى نظامي الغذائي. بدأت في تناول ما أريده، ولكن في أجزاء مناسبة لجسدي”.
كان هذا النهج سيجعل سوبلي يتناول كميات أقل من الطعام ويرى الطعام كوقود لجسده. فهو يسمح لنفسه بتناول كوب من الأرز أو البطاطس أو المعكرونة يوميًا، لكنه يحافظ على نظامه الغذائي منخفض الدهون وعالي البروتين. ولم يعد تحول جسده مرتبطًا بالأرقام على الميزان، بل أصبح مرتبطًا بتحقيق أهداف مثل عضلات البطن المرئية. وبحلول يناير 2021، حقق هدفه المتمثل في الحصول على عضلات بطن مرئية، ونشر أول صورة له بدون قميص على إنستغرام كجزء من جلسة تصوير لمجلة Men’s Health.
احتاجت سوبلي إلى عملية جراحية لإزالة الجلد الزائد
كان جلد جسم سوبلي الذي يبلغ وزنه 500 رطل متمددًا بشكل كبير، وخسارته الكبيرة للوزن تركته مع الكثير من الجلد المترهل. أخبر مجلة Men’s Health أن المصورين يستخدمون صوره كأمثلة سيئة لفقدان الوزن بشكل كبير. يتطلب فقدان أكثر من 100 رطل إجراءات جراحية لإزالة الجلد والأنسجة الزائدة، وفقًا لمقال نُشر عام 2010 في مجلة Missouri Medicine. يمكن أن تتطور طيات الجلد الزائدة إلى عدوى بكتيرية أو فطرية، ويمكن أن تسبب رفرفة الجلد الثقيلة ألمًا كبيرًا. قد يكون لدى بعض الأشخاص مئزر من الجلد يمكن أن يتدلى إلى الركبتين.
احتاج سوبلي إلى جراحتين لإزالة الجلد الزائد. وقال على إنستغرام: “الجلد مرن بطبيعته، لكنه يمكن أن ينمو بشكل كبير أيضًا. بمجرد أن ينمو بشكل كبير، وليس مجرد تمدده، لا توجد طريقة لتقليصه. لا يمكن لجسم الإنسان أن يحرق الجلد”.
ورغم العمليات الجراحية التي أجراها، فإنه لا يزال يظهر على حسابه على إنستغرام أن بعض الجلد المترهل ما زال موجودًا على جسده. ويمكنك حتى رؤية بعض الندوب الناجمة عن العمليات الجراحية التي أجراها.
وجد Suplee وضع الصيانة الخاص به
يقول سوبلي إنه واجه مشكلة في إيجاد طريقة للخروج من “نمط الحمية” وإيجاد طريقة للحفاظ على وزنه. في برنامجه الإذاعي American Glutton، تحدث مع أخصائي السمنة الدكتور سبنسر نادولسكي، الذي أوضح المشكلة مع ثبات الوزن والحاجة إلى أخذ فترات راحة من اتباع الحمية أثناء محاولة إنقاص الوزن. قال سوبلي إنه كان يشعر بالقلق بشأن إضافة المزيد من السعرات الحرارية إلى نظامه الغذائي خوفًا من اكتساب الوزن مرة أخرى.
(اقرأ ماذا يحدث لجسمك عندما تفقد الوزن بسرعة كبيرة.)
كما عانى سوبلي من التحول إلى نظام غذائي منخفض الدهون. وقال إنه واجه صعوبة في التوقف عن اتباع نظام الكيتو لأنه اكتسب ثمانية أرطال في غضون أيام قليلة. ومع ذلك، بعد أسبوع، لاحظ أن تلك الأرطال الثمانية قد فقدت ثم عدة أرطال أخرى. وعلى الرغم من أن فقدان الوزن كان أبطأ، إلا أنه لاحظ أن فقدانه كان في الغالب بسبب الدهون.
بمجرد أن وصل إلى وزنه وأهدافه الجسدية، وجد صعوبة في عدم قياس الوزن بالجنيه أو البوصة أو الدهون في الجسم. وقال لمجلة Men’s Health: “أحاول الآن أن أتعلم كيف أعيش في فترة الحفاظ على الوزن وأن أكون سعيدًا بها”. وهو يستمتع بالخروج لتناول العشاء مع العائلة والاستمتاع بكل لقمة دون الشعور بالذنب أو الشعور بهدف.
كما أن نمط الحياة الذي يتبعه سوبلي يجعل زوجته سعيدة. يقول سوبلي في حديثه لبرنامج Today: “كانت براندي ترافقني في حميات غذائية بائسة للغاية، حيث كنت أتناول نحو 400 سعر حراري في اليوم ولم أكن شخصًا لطيفًا. والآن أصبحت لدي الطاقة للقيام بالأشياء. لقد أصبحت الحياة أفضل كثيرًا”.