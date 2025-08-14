النغمة المشرقة ولكن الترابية التي قد ترغب في إحضارها إلى منزلك (وكيفية القيام بذلك)

يمكن أن يكون المصممون الداخليون ، بما في ذلك النغمات الترابية في ديكور المنزل وسيلة لغرس شعور بالسلام والتجديد – ولكن لا يتم إنشاء كل هذه الأشكال على قدم المساواة. يمكن أن تضيف الظلال الداكنة العمق والرفاهية إلى غرفة ، حيث تثير ألوان النيون شعورًا أكثر إثارة وشبابًا. هناك وسيلة سعيدة في مكان ما بين الزيتون والليمون الأخضر ، حيث ستجد لونًا آخر مستوحى من الطهي: الشبت. يشبه إلى حد كبير العشبة التي سميت باسمها ، Dill Green هو ظلال ترابية وطبيعية. ما عليك سوى تصوير لون المخللات الطازجة أو الأشكال المتنوعة من العشب الطازج.
إن جاذبية Dill ليست حصرية لتصميم المنزل (في الواقع ، تم تسمية Dill Green بأحد ألوان Pinterest العصرية لهذا العام في عام 2025) ، ولكن عند استخدامها في التصميم الداخلي ، إنها طريقة مبتكرة لدمج الأخضر في منزلك. ليس فقط لونًا عصريًا عصريًا تم رصده على مدارج هذا العام ، ولكنه أيضًا كلاسيكي – شعبية Dill تعزى جزئيًا إلى شعورها القديم. استخدمه على جدران منزلك حيث يمتص الضوء لإبعاد الغرفة. في مطبخك ، يمكن أن يكون الشبت من الملون على خزائنك. أينما كنت تستخدمه ، يعد Dill Green لونًا مستوحى من الحديقة والذي سيساعدك على الحفاظ على منزلك في الاتجاه.
دمج الشبت الأخضر في منزلك
Dill Green هو لون أساسي رائع لنظام الديكور الداخلي الحيوي ، مما يجعله خيارًا رائعًا لاستخدامه كطلاء لجدرانك أو بلون لهجة في خلفيةك. ولكن يمكن أن يكون نوعًا من الحرباء اعتمادًا على إضاءة الغرفة. في المساحات المضاءة جيدًا ، يشعر الشبت بالأعشاب والمشرقة ، ولكن في الغرف المظلمة أو المساحات الصغيرة ، يمكن أن يكون مزاجيًا وقد يضع نفسه أكثر لجمالية أكاديمية مظلمة. أحد الأسباب التي تجعل خبراء التصميم يوصيون بالطلاء الشبت للعديد من أصحاب المنازل هو أنه يمزج بشكل جيد مع الخشب ، وخاصة الأخشاب الطبيعية والدافئة مثل البلوط والجوز. حتى على الجدران ، يمكن أن تكمل الأرضيات وإعطاء الغرفة فيبي متماسكة. يمكن أن تنطبق أيضًا على استخدام الأثاث ذو اللون الشبت في منزلك ، بغض النظر عن لون جدرانك. صورة كرسي أخضر شبت يضيف موسيقى البوب إلى غرفة الطعام الخاصة بك.
إذا كنت لا تتطلع إلى رسم جميع جدرانك الأربعة أو تبادل الأثاث ، ففكر في استخدام Dill Green كلكنة – والتي يمكنك القيام بها عن طريق طلاء بعض القطع الصغيرة من الغرفة ، مثل الرفوف أو الخزانات. عندما ترسم خزانات ، ستتمكن أيضًا من الاستمتاع بالتفاصيل الأخرى. تبدو الشبت رائعة مع المعادن مثل النحاس أو الأسود غير اللامع. وهذه لمسات الشبت مؤثرة حتى لو كانت صغيرة. حتى اختيار إطارات صور الشبت لديكور الحائط الخاص بك أو استخدام وسائد رمي الشبت على الأريكة يمكن أن يساعد في إضافة بعض الذوق الجديد إلى غرفة أكثر دقة ، خاصة وأن أزواج الشبت جيدًا مع المحايدين والبيض.