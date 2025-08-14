النغمة المشرقة ولكن الترابية التي قد ترغب في إحضارها إلى منزلك (وكيفية القيام بذلك)

يمكن أن يكون المصممون الداخليون ، بما في ذلك النغمات الترابية في ديكور المنزل وسيلة لغرس شعور بالسلام والتجديد – ولكن لا يتم إنشاء كل هذه الأشكال على قدم المساواة. يمكن أن تضيف الظلال الداكنة العمق والرفاهية إلى غرفة ، حيث تثير ألوان النيون شعورًا أكثر إثارة وشبابًا. هناك وسيلة سعيدة في مكان ما بين الزيتون والليمون الأخضر ، حيث ستجد لونًا آخر مستوحى من الطهي: الشبت. يشبه إلى حد كبير العشبة التي سميت باسمها ، Dill Green هو ظلال ترابية وطبيعية. ما عليك سوى تصوير لون المخللات الطازجة أو الأشكال المتنوعة من العشب الطازج.

إن جاذبية Dill ليست حصرية لتصميم المنزل (في الواقع ، تم تسمية Dill Green بأحد ألوان Pinterest العصرية لهذا العام في عام 2025) ، ولكن عند استخدامها في التصميم الداخلي ، إنها طريقة مبتكرة لدمج الأخضر في منزلك. ليس فقط لونًا عصريًا عصريًا تم رصده على مدارج هذا العام ، ولكنه أيضًا كلاسيكي – شعبية Dill تعزى جزئيًا إلى شعورها القديم. استخدمه على جدران منزلك حيث يمتص الضوء لإبعاد الغرفة. في مطبخك ، يمكن أن يكون الشبت من الملون على خزائنك. أينما كنت تستخدمه ، يعد Dill Green لونًا مستوحى من الحديقة والذي سيساعدك على الحفاظ على منزلك في الاتجاه.