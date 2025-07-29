النوع الإشكالي للأسلاك الكهربائية مايك هولمز يتجنب استخدام (ولماذا)

ربما لا تفكر كثيرًا في الأسلاك في منزلك لأنه مخفي. من المحتمل أن تفكر في الأمر فقط عندما تقلب مفتاحًا ، لكن ضوءك لا يأتي. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالعمل الكهربائي ، فإن Mike Holmes لا يسكر ذلك. إنه كل شيء عن السلامة وطول العمر وفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة. وبالنسبة لما يتعلق بالأسلاك المنزلية ، هناك مادة واحدة حذرها أصحاب المنازل علانية حول: الألومنيوم. كانت أسلاك الألومنيوم بديلاً أرخص للنحاس ، خاصةً خلال أوقات النقص المعدني. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا النوع من الأسلاك غير آمن ، خاصة إذا كان قد ترك دون أن يمس لعقود. الأسلاك الألمنيوم ببساطة لا تقف لاختبار الزمن. قد يكون بديلاً فعالًا من حيث التكلفة للنحاس في الستينيات والسبعينيات ، ولكن اليوم ، إنه سبب رئيسي للاتصالات الفضفاضة والحرائق الكهربائية وفشل الطاقة. على قناة Holmes ‘YouTube وموقع الويب ، يحث أصحاب المنازل مرارًا على تفتيش أسلاك الألومنيوم واستبدالها.
يشير هولمز إلى أن النحاس هو الشكل المفضل للأسلاك من قبل هيئة السلامة الكهربائية (ESA) ويوجد في معظم المنازل الحديثة. في حين أن هناك الكثير من ترقيات المنازل التي يعتبرها مايك هولمز مضيعة للمال ، بالنسبة للمنازل التي لديها بالفعل أسلاك الألومنيوم ، يوصى بالترقية مع حلين آمنين. إما بديل كامل بالنحاس ، وهو مكلف ولكنه مثالي ، أو اختيار موصلات Alumiconn ، وهو حل يستخدم موصلات خاصة لربط الألمنيوم بأمان إلى النحاس في نقاط حرجة (منافذ ، مفاتيح ، صناديق الوصلات). هذه الترقية عبارة عن مشروع DIY المنزلي ، يجب عليك تجنبه تمامًا ويجب أن يتم فقط بواسطة كهربائي مرخص.
المشكلات المتعلقة بأسلاك الألومنيوم
ربما تكون أسلاك الألومنيوم قد وفرت أموال بناة منذ عقود ، لكنها أصبحت واحدة من أكثر مخاطر السلامة شهرة في المنازل القديمة اليوم ؛ ومن هنا رفض مايك هولمز لها. من المهم معرفة المخاطر الخفية لأسلاك الألمنيوم. السبب الأول هو أنه يتوسع ويتأرجح. يتفاعل الألومنيوم مع تغيرات درجات الحرارة أكثر من النحاس. في كل مرة تستخدم فيها جهازًا أو قم بتشغيل الضوء ، يرتفع تيار السلك. مع الألومنيوم ، يسبب التدفئة والتبريد حركة مجهرية ، مما يفسد الاتصالات بمرور الوقت. يوضح هولمز أن الروابط فضفاضة متساوية في الانحناء ، وفي نهاية المطاف ، خطر الحريق. مشكلة أخرى هي الأكسدة والتآكل. عند تعرضه للهواء ، يشكل الألمنيوم بسرعة طبقة أكسيد وهو موصل فقير. كلما أكسد أكثر ، كلما كان أداءه أسوأ ، زيادة المقاومة وتراكم الحرارة في المنافذ والمفاتيح.
القضية الرئيسية الأخرى هي أن الألومنيوم من المرجح أن ينحني أو يكسر عند التعامل معه. هذا يجعلها عرضة للأضرار الجسدية. هناك أيضًا مشكلة عدم التوافق مع الأجهزة الحديثة ، حيث تم تصميم معظم المفاتيح والمنافذ وقواطع الدوائر مع وضع النحاس في الاعتبار. يمكن أن يؤدي استخدام أسلاك الألومنيوم مع أطراف النحاس إلى تفاعل كهروكيميائي يحط من الاتصال بمرور الوقت. من الصعب أيضًا تأمين أو بيع المنازل ذات الأسلاك الألومنيوم لأن بعض شركات التأمين المنزلية ترفض التغطية أو تتطلب عمليات تفتيش مكثفة إذا تم العثور على هذا النوع من الأسلاك. إذا كان منزلك يعاني من أسلاك الألومنيوم ، فلا داعي للذعر ، لكن لا تتجاهلها أيضًا. احصل على كهربائي مرخص لتقييمه. السلامة هي دائمًا الأولوية ، وعندما يتعلق الأمر بالكهرباء ، يقول هولمز إنها الأفضل: “افعلها بشكل صحيح في المرة الأولى.”