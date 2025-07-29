النوع الإشكالي للأسلاك الكهربائية مايك هولمز يتجنب استخدام (ولماذا)

ربما لا تفكر كثيرًا في الأسلاك في منزلك لأنه مخفي. من المحتمل أن تفكر في الأمر فقط عندما تقلب مفتاحًا ، لكن ضوءك لا يأتي. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالعمل الكهربائي ، فإن Mike Holmes لا يسكر ذلك. إنه كل شيء عن السلامة وطول العمر وفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة. وبالنسبة لما يتعلق بالأسلاك المنزلية ، هناك مادة واحدة حذرها أصحاب المنازل علانية حول: الألومنيوم. كانت أسلاك الألومنيوم بديلاً أرخص للنحاس ، خاصةً خلال أوقات النقص المعدني. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا النوع من الأسلاك غير آمن ، خاصة إذا كان قد ترك دون أن يمس لعقود. الأسلاك الألمنيوم ببساطة لا تقف لاختبار الزمن. قد يكون بديلاً فعالًا من حيث التكلفة للنحاس في الستينيات والسبعينيات ، ولكن اليوم ، إنه سبب رئيسي للاتصالات الفضفاضة والحرائق الكهربائية وفشل الطاقة. على قناة Holmes ‘YouTube وموقع الويب ، يحث أصحاب المنازل مرارًا على تفتيش أسلاك الألومنيوم واستبدالها.

يشير هولمز إلى أن النحاس هو الشكل المفضل للأسلاك من قبل هيئة السلامة الكهربائية (ESA) ويوجد في معظم المنازل الحديثة. في حين أن هناك الكثير من ترقيات المنازل التي يعتبرها مايك هولمز مضيعة للمال ، بالنسبة للمنازل التي لديها بالفعل أسلاك الألومنيوم ، يوصى بالترقية مع حلين آمنين. إما بديل كامل بالنحاس ، وهو مكلف ولكنه مثالي ، أو اختيار موصلات Alumiconn ، وهو حل يستخدم موصلات خاصة لربط الألمنيوم بأمان إلى النحاس في نقاط حرجة (منافذ ، مفاتيح ، صناديق الوصلات). هذه الترقية عبارة عن مشروع DIY المنزلي ، يجب عليك تجنبه تمامًا ويجب أن يتم فقط بواسطة كهربائي مرخص.