النوع الشهير من البروتين الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

على الرغم من أن الدراسة لم تستطع إثبات أن اللحوم الحمراء تسبب مرض السكري من النوع 2 ، إلا أنها أشارت إلى بعض الأسباب التي تجعل اللحوم الحمراء والمعالجة قد تثير مخاطرك. معظم اللحوم الحمراء والمعالجة مرتفعة في الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن تجعل جسمك أقل حساسية للأنسولين. هذا يعني أنه يصبح من الصعب الحفاظ على مستويات السكر في الدم قيد الفحص. اللحوم الحمراء أقل أيضًا في الدهون المتعددة غير المشبعة ، وخاصة حمض اللينوليك ، مما قد يساعد في الواقع على تحسين حساسية الأنسولين. الأطعمة مثل المكسرات والبذور هي مصادر أفضل من حمض اللينوليك مقارنة باللحوم الحمراء.

الحديد من مصادر الحيوانات (تسمى الحديد الهيم) أسهل لجسمك لامتصاصه من الحديد من النباتات. ولكن يمكن أن يؤدي الكثير من الحديد الهيم إلى الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يتلف الخلايا ويتداخل مع كيفية استخدام جسمك الأنسولين. غالبًا ما يكون للأشخاص الذين يتناولون الكثير من اللحوم الحمراء مستويات أعلى من الحديد في دمهم ، وقد تم ربط ذلك بخطر أكبر من مرض السكري من النوع 2. (بالمناسبة ، إليك ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول اللحوم الحمراء.).

اللحوم المصنعة تضيف المزيد من القلق. غالبًا ما تحتوي على نترات ، والتي يمكن أن تضر الأوعية الدموية وتجعل الأنسولين يعمل بشكل أقل فعالية.

دعونا أيضًا لا ننسى التربتوفان ، وهو حمض أميني موجود في اللحوم الحمراء والبروتينات الحيوانية الأخرى. على الرغم من أنها معروفة غالبًا بجعلك تشعر بالنعاس ، لاحظت الدراسة أن التربتوفان ومنتجاتها الثانوية قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.