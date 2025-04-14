النوع الشهير من البروتين الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

أكثر من واحد من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة يعانون من مرض السكري ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. مرض السكري أكثر من ارتفاع نسبة السكر في الدم. عند تركه دون إدارته ، يمكن لمرض السكري إتلاف الأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم ، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وحتى فقدان الذاكرة. يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى تلف الأعصاب ، مما قد يبطئ الهضم ، أو يسبب مشاكل في السمع ، أو يؤدي إلى خدر ، وخاصة في القدمين.
يلعب نظامك الغذائي دورًا كبيرًا في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، ولا يتعلق الأمر بقطع السكر فقط. إذا كنت تحب اللحوم الحمراء ، فقد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. وجدت دراسة أجريت عام 2023 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم الأكثر حمراء لديهم خطر أعلى بنسبة 62 ٪ من مرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين تناولوا على الأقل. ويشمل ذلك كل من اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والكلاب الساخنة والقطع غير المجهزة مثل شرائح اللحم أو شرائح لحم الخنزير. الأخبار السارة؟ تبديل حصة واحدة فقط من اللحوم الحمراء في اليوم مع المكسرات أو البقوليات خفضت المخاطر بنسبة تصل إلى 30 ٪.
كيف يمكن أن تؤثر اللحوم الحمراء على خطر الإصابة بالسكري من النوع 2
على الرغم من أن الدراسة لم تستطع إثبات أن اللحوم الحمراء تسبب مرض السكري من النوع 2 ، إلا أنها أشارت إلى بعض الأسباب التي تجعل اللحوم الحمراء والمعالجة قد تثير مخاطرك. معظم اللحوم الحمراء والمعالجة مرتفعة في الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن تجعل جسمك أقل حساسية للأنسولين. هذا يعني أنه يصبح من الصعب الحفاظ على مستويات السكر في الدم قيد الفحص. اللحوم الحمراء أقل أيضًا في الدهون المتعددة غير المشبعة ، وخاصة حمض اللينوليك ، مما قد يساعد في الواقع على تحسين حساسية الأنسولين. الأطعمة مثل المكسرات والبذور هي مصادر أفضل من حمض اللينوليك مقارنة باللحوم الحمراء.
الحديد من مصادر الحيوانات (تسمى الحديد الهيم) أسهل لجسمك لامتصاصه من الحديد من النباتات. ولكن يمكن أن يؤدي الكثير من الحديد الهيم إلى الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يتلف الخلايا ويتداخل مع كيفية استخدام جسمك الأنسولين. غالبًا ما يكون للأشخاص الذين يتناولون الكثير من اللحوم الحمراء مستويات أعلى من الحديد في دمهم ، وقد تم ربط ذلك بخطر أكبر من مرض السكري من النوع 2. (بالمناسبة ، إليك ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول اللحوم الحمراء.).
اللحوم المصنعة تضيف المزيد من القلق. غالبًا ما تحتوي على نترات ، والتي يمكن أن تضر الأوعية الدموية وتجعل الأنسولين يعمل بشكل أقل فعالية.
دعونا أيضًا لا ننسى التربتوفان ، وهو حمض أميني موجود في اللحوم الحمراء والبروتينات الحيوانية الأخرى. على الرغم من أنها معروفة غالبًا بجعلك تشعر بالنعاس ، لاحظت الدراسة أن التربتوفان ومنتجاتها الثانوية قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.
كيف يمكن للتغيرات في نظامك الغذائي أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2
لا يتعين عليك بالضرورة التخلي عن شرائح اللحم المفضلة لديك إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، ولكن التغييرات الغذائية الصغيرة ستحسن صحتك مع تقليل خطر الإصابة بمرض السكري. إن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة سوف تبطئ الهضم وتعدل نسبة السكر في الدم. سيوفر مبادلة الأسماك الصحية للقلب ، مثل سمك السلمون أو التونة ، للحوم الحمراء مرتين في الأسبوع أوميغا 3s لمنع أمراض القلب. نظرًا لأن اللحوم الحمراء عالية في الدهون المشبعة ، فكر في الدهون الصحية من المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون للحفاظ على علامات التبويب على مستويات الكوليسترول.
تقترح جمعية مرض السكري الأمريكية ملء نصف طبق بحجم 9 بوصات مع الخضروات غير النشوية مثل البروكلي أو الاسكواش أو الجزر. يمكن ملء ربع طبقك بالخضروات النشوية (فكر في البطاطس أو قرع الجوز) أو الفاصوليا أو الحبوب الكاملة أو الفاكهة. يمكن أن يكون الربع الأخير من صحنك مصدر بروتين هزيل. إذا كنت تفضل اللحوم الحمراء ، فاختر قطعًا أصغر مثل Sirloin أو جناح أو Tenderloin.
ضع في اعتبارك أن استبدال الفاصوليا أو العدس باللحوم الحمراء عدة مرات في الأسبوع يمكن أن يساعد في استجابة السكر في الدم. أجرت دراسة أجريت عام 2014 في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أشخاصًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، حيث قاموا بتبديل حصتين من اللحوم الحمراء للبقوليات ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ثمانية أسابيع. لقد خفضوا نسبة السكر في الدم الصيام ، ومستويات الأنسولين ، والدهون الثلاثية ، وكوليسترول LDL.