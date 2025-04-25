النوع الشهير من الفول الذي يمكن أن يمنع مرض السكري وأمراض القلب في نفس الوقت

كطفل ، ربما لم تستطع إلا أن تضحك عندما يقدم شخص ما الفاصوليا في العشاء. بعد كل شيء ، من يستطيع مقاومة القافية الكلاسيكية ، “الفاصوليا ، الفاصوليا ، الفاكهة السحرية ، كلما تأكلت …” – حسنًا ، أنت تعرف الباقي. ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك تحميل صحنك مع تلك لحم الخنزير الحلو والفصح والفاصوليا بجوار كلب ساخن مشوي ، لأنه حتى لو أحدثت الفاصوليا بعض الضوضاء في وقت لاحق ، كانت تستحق ذلك. ومع تقدمك في السن ، ربما تعتمد على “الفاكهة السحرية” لاكتساح الجهاز الهضمي نظيفًا ، مما يجعل الأمور تتحرك وسعيدك.

يمكنك أن تشكر الألياف في الفاصوليا. سوف يمنحك كوب من الفاصوليا السوداء 15 جرامًا من الألياف ، وهو أكثر من نصف احتياجات الألياف الخاصة بك لهذا اليوم. لكن سحر الفاصوليا السوداء لا يتوقف عند الهضم. تذكر جزءًا آخر من القافية ، “الفاصوليا ، الفاصوليا ، جيدة لقلبك”. الألياف القابلة للذوبان في الفاصوليا السوداء يمكن أن تمنع أمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول “السيئ” LDL. ولأن الألياف يبطئ الهضم ، فإنه يمنع نسبة السكر في الدم من التمسك بعد الوجبات ، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

لكنك ستحتاج إلى اختيار الفاصوليا السوداء لأكثر من مجرد الألياف. وفقًا لمقال 2021 في العناصر الغذائية ، فإن الفاصوليا السوداء غنية بالأنثوسيانين ، وهو مضاد للأكسدة يمنحهم لونهم الداكن. بالمقارنة مع الفاصوليا ذات الألوان الفاتحة ، فإن الفاصوليا السوداء لديها المزيد من هذه المواد الكيميائية النباتية للمساعدة في إدارة السكر في الدم وصحة القلب.