النوع الشهير من الفول الذي يمكن أن يمنع مرض السكري وأمراض القلب في نفس الوقت

كطفل ، ربما لم تستطع إلا أن تضحك عندما يقدم شخص ما الفاصوليا في العشاء. بعد كل شيء ، من يستطيع مقاومة القافية الكلاسيكية ، “الفاصوليا ، الفاصوليا ، الفاكهة السحرية ، كلما تأكلت …” – حسنًا ، أنت تعرف الباقي. ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك تحميل صحنك مع تلك لحم الخنزير الحلو والفصح والفاصوليا بجوار كلب ساخن مشوي ، لأنه حتى لو أحدثت الفاصوليا بعض الضوضاء في وقت لاحق ، كانت تستحق ذلك. ومع تقدمك في السن ، ربما تعتمد على “الفاكهة السحرية” لاكتساح الجهاز الهضمي نظيفًا ، مما يجعل الأمور تتحرك وسعيدك.
يمكنك أن تشكر الألياف في الفاصوليا. سوف يمنحك كوب من الفاصوليا السوداء 15 جرامًا من الألياف ، وهو أكثر من نصف احتياجات الألياف الخاصة بك لهذا اليوم. لكن سحر الفاصوليا السوداء لا يتوقف عند الهضم. تذكر جزءًا آخر من القافية ، “الفاصوليا ، الفاصوليا ، جيدة لقلبك”. الألياف القابلة للذوبان في الفاصوليا السوداء يمكن أن تمنع أمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول “السيئ” LDL. ولأن الألياف يبطئ الهضم ، فإنه يمنع نسبة السكر في الدم من التمسك بعد الوجبات ، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
لكنك ستحتاج إلى اختيار الفاصوليا السوداء لأكثر من مجرد الألياف. وفقًا لمقال 2021 في العناصر الغذائية ، فإن الفاصوليا السوداء غنية بالأنثوسيانين ، وهو مضاد للأكسدة يمنحهم لونهم الداكن. بالمقارنة مع الفاصوليا ذات الألوان الفاتحة ، فإن الفاصوليا السوداء لديها المزيد من هذه المواد الكيميائية النباتية للمساعدة في إدارة السكر في الدم وصحة القلب.
كيف تحارب الفاصوليا السوداء أمراض القلب
قد تعرف بالفعل كيف تعمل الألياف القابلة للذوبان لخفض الكوليسترول. ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول في الأمعاء وتغلقها من جسمك. وهذا يعني أن كوليسترول أقل يدور من خلال دمك. تساعد الفاصوليا السوداء أيضًا في محاربة أمراض القلب بطرق أخرى ، وفقًا لمراجعة 2022 في النباتات. تمنع المواد الكيميائية النباتية في الفاصوليا السوداء الصفائح الدموية في دمك من التجميع معًا ، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى جلطات دم. تساعد الأنثوسيانين على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية عن طريق تعزيز أكسيد النيتريك. تتحكم الفاصوليا أيضًا في الالتهاب في جسمك ، مما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى أمراض القلب.
يمكن أن يعمل استبدال الأرز المفضل لديك ببعض الفاصوليا السوداء على تحسين نظام القلب والأوعية الدموية على المدى القصير. في دراسة أجريت عام 2021 في التغذية ، والاستقلاب وأمراض القلب والأوعية الدموية ، تناول الناس إما الفاصوليا أو الأرز ثم تعرضوا لضغط الدم وتدفق الدم والكوليسترول بعد ساعات قليلة. أكل الفاصوليا تقليل ضغط الدم وتصلب الشريان مقارنة بالأرز. كان للفاصوليا السوداء أقوى تأثير على صحة القلب والأوعية الدموية ، مما يحسن تدفق الدم وخفض الكوليسترول في غضون ست ساعات.
كيف تقلل الفاصوليا السوداء من خطر الإصابة بمرض السكري
تناول المزيد من الفاصوليا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. على الرغم من أن دراسة 2018 في التغذية السريرية لم تركز بشكل حصري على الفاصوليا السوداء ، فقد وجدت أن الأشخاص الذين تناولوا معظم الفاصوليا لديهم خطر أقل بنسبة 35 ٪ من مرض السكري من النوع 2. تكمن الكثير من القوة المضادة للسكري للفاصوليا السوداء في بشرتها الخارجية ، وفقًا لمقال 2023 في مجلة الأطعمة الوظيفية. قام الباحثون باستخراج المواد الكيميائية النباتية من جلد الفاصوليا السوداء وأعطوا المستخلص للفئران السكري. انخفض المستخلص من السكر في الدم ، وتقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، وتحسين الكوليسترول والتمثيل الغذائي للدهون. كما دعم قشر الفاصوليا السوداء ميكروبيوم الأمعاء ، الذي يلعب دورًا في صحة التمثيل الغذائي.
إذا كنت تحب الأرز حقًا ولكنك تريد تجنب ارتفاع السكر في الدم ، فحاول إضافة الفاصوليا السوداء. أجرت دراسة أجريت عام 2012 في مجلة التغذية أشخاصًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 يأكل إما الأرز أو الأرز الممزوج بثلاثة أنواع من الفاصوليا. تتبع الباحثون مستويات السكر في الدم لمدة ثلاث ساعات بعد الوجبات. بالمقارنة مع الأرز وحده ، تسبب الفاصوليا ومزيج الأرز في زيادات أصغر في السكر في الدم. بين الفاصوليا ، كانت الفاصوليا السوداء والفاصوليا بينتو أكثر فعالية في تقليل السكر في الدم من حبوب الكلى الحمراء.
في حين أن الفاصوليا السوداء المطبوخة تقليديًا يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، إلا أن الفاصوليا السوداء المخمرة قد توفر المزيد من الفوائد. وجدت دراسة أجريت عام 2020 في علم البقوليات أن تخمير الفاصوليا السوداء يعزز بروتينها ومحتوى الكيمياء النباتية. يمكن أن تمنع هذه العناصر الغذائية الإنزيمات التي تسهم في طفرات السكر في الدم وتراكم الدهون.