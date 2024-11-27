النوع الفريد من عصير التفاح الذي يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

يمكن أن تكون عصائر الفاكهة الخالية من أي سكريات مضافة خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن مشروب حلو طبيعي. ومع ذلك، قد يكون من الصعب معرفة أي عصير تختاره. إحدى طرق الاختيار هي تحديد العصير الذي سيساعدك على تحقيق أهدافك الصحية قصيرة المدى والدائمة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، يمكنك البحث عن عصير معروف بخصائصه في خفض الكوليسترول. من الناحية المثالية، سوف ترغب في تجربة منتج يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول. في دراسة أجريت عام 2020 في مجلة Nutrients، أظهر المشاركون الذين تناولوا الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من البوليفينول زيادة في مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL). وخلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالبوليفينول يمكن أن يكون مفيدا لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي. من المؤكد أن هذا لا يعني أن نسبة الكوليسترول لديك سوف تنخفض على الفور إذا بدأت في شرب المشروبات التي تحتوي على مادة البوليفينول. ولكن هذا سبب لأن تكون انتقائيًا بشأن عصائر الفاكهة التي تشاركها في الوجبات.

من بين عصائر الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، يعد عصير التفاح هو الفائز الواضح – لكن أصنافه الواضحة ليست أفضل رهاناتك. بدلًا من ذلك، اختر عصير التفاح الأكثر غيومًا للحصول على دفعة إضافية من مادة البوليفينول.