النوع الفريد من عصير التفاح الذي يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

يمكن أن تكون عصائر الفاكهة الخالية من أي سكريات مضافة خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن مشروب حلو طبيعي. ومع ذلك، قد يكون من الصعب معرفة أي عصير تختاره. إحدى طرق الاختيار هي تحديد العصير الذي سيساعدك على تحقيق أهدافك الصحية قصيرة المدى والدائمة.
على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، يمكنك البحث عن عصير معروف بخصائصه في خفض الكوليسترول. من الناحية المثالية، سوف ترغب في تجربة منتج يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول. في دراسة أجريت عام 2020 في مجلة Nutrients، أظهر المشاركون الذين تناولوا الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من البوليفينول زيادة في مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL). وخلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالبوليفينول يمكن أن يكون مفيدا لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي. من المؤكد أن هذا لا يعني أن نسبة الكوليسترول لديك سوف تنخفض على الفور إذا بدأت في شرب المشروبات التي تحتوي على مادة البوليفينول. ولكن هذا سبب لأن تكون انتقائيًا بشأن عصائر الفاكهة التي تشاركها في الوجبات.
من بين عصائر الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، يعد عصير التفاح هو الفائز الواضح – لكن أصنافه الواضحة ليست أفضل رهاناتك. بدلًا من ذلك، اختر عصير التفاح الأكثر غيومًا للحصول على دفعة إضافية من مادة البوليفينول.
نظرة مشمسة للكوليسترول من العصير الغائم
عصير التفاح “العكر” يشبه عصير التفاح الشفاف، لكن يحتوي على أجزاء وقطع من لب التفاح لم يتم استخلاصها أثناء عملية صنع العصير التقليدية. وهذه القطع اللبيّة هي السبب وراء غنى هذا النوع من العصير بالبوليفينول.
تم تسليط الضوء على محتوى البوليفينول المثير للإعجاب في عصير التفاح الغائم مقارنة بنظيره الشفاف في دراسة أجريت عام 2007 ونشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة. وفقًا للباحثين، وجد أن عصير التفاح الغائم يحتوي على مادة البوليفينول أربع مرات أكثر من عصير التفاح الصافي.
دراسة عام 2023 في مجلة تركيب وتحليل الأغذية تدعم نتائج دراسة عام 2007. وبعد مقارنة عصائر التفاح المتاحة تجاريا، وجد الباحثون أن عصير التفاح الغائم يحتوي على مادة البوليفينول أكثر من عصير التفاح الصافي. وأشاروا أيضًا إلى أن المستهلكين بدأوا في البحث عن عصير التفاح المعكر كبديل لأنواع أخرى من عصير التفاح.
ميزة النظام الغذائي الذي يعمل بالبوليفينول
في مراجعة عام 2021 في مجلة Foods، أقر الباحثون بأن مادة البوليفينول تبدو مفيدة بشكل مشروع في خفض نسبة الكوليسترول الضار. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات، أظهرت الفئران التي أعطيت عصير تفاح غائم لمدة ثلاثة أسابيع انخفاضًا بنسبة 74٪ في مستويات بلازما LDL. ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة التي تغذي خصائص خفض الكوليسترول في مادة البوليفينول ليست مفهومة تمامًا بعد. لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد السبب الدقيق وراء كون مادة البوليفينول مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في خفض نسبة الكوليسترول لديهم.
إذا كنت ترغب في إضافة عصير التفاح المعكر إلى نظامك الغذائي المعتاد ولكنك لا تراه في ممر الأطعمة العامة في السوبر ماركت الخاص بك، فراجع القسم الذي يتم فيه بيع الأطعمة الطبيعية. تقدم العلامات التجارية لعصير التفاح العضوي في كثير من الأحيان خيارات عصير التفاح الغائم. يمكنك أيضًا زيادة تناولك للبوليفينول عن طريق دمج الأطعمة الأخرى التي تحتوي على البوليفينول في نظامك الغذائي، مثل بذور الكتان والمكسرات والخرشوف والشاي والشوكولاتة الداكنة.