النوع الوحيد من الخيزران الذي لا يجب أن تزرعه أبدًا من أجل الخصوصية

يمكن أن تكون الأسوار الحية طريقة رائعة لمنح الفناء الخلفي الخاص بك الخصوصية دون الحاجة إلى بناء سياج حقيقي، ويمكن أن يكون الخيزران أحد أفضل خيارات سياج المعيشة، وذلك بفضل طبيعته سريعة النمو. ولكن قبل أن تنفد وتبدأ في زراعة الخيزران، من الضروري إجراء البحث الخاص بك. في حين أن العديد من أنواع الخيزران يمكن أن تكون خيارات رائعة لزراعة حاجز خصوصية أخضر مورق سريعًا أو إخفاء سياج غير جذاب لجيرانك، فإن أنواعًا أخرى تعد غازية للغاية في أمريكا الشمالية ويجب تجنبها. يُشار إلى نباتات الخيزران الغازية على نطاق واسع باسم “أشجار الخيزران الجارية” نظرًا لقدرتها على الانتشار بسرعة.

الخيزران، وهو نوع من العشب من الناحية الفنية، هو فصيلة فرعية كبيرة تضم أنواعًا مختلفة موطنها الأصلي في أجزاء مختلفة من العالم. حتى أن هناك عددًا قليلاً من أنواع الخيزران الأصلية في الولايات المتحدة. إذا كنت تتطلع إلى إضافة الخيزران إلى المناظر الطبيعية أو خط السياج، تأكد من أنه “خيزران متكتل” وليس عرضة للانتشار بقوة، وليس الخيزران الجاري.

في حين أن “الخيزران الجاري” هو مصطلح واسع، فإنه يشير إلى الخيزران مع جذور سريعة الانتشار. العديد من هذه الخيزران موجودة في أجناس Phyllostachys أو Pleioblastus أو Pseudosasa أو Bambusa. إن زراعة هذه الأنواع الغازية كسياج حي ليست مجرد فكرة سيئة، بل قد تكون غير قانونية. أصدرت بعض الولايات لوائح تحدد الأماكن التي يمكن فيها زراعة الخيزران بشكل قانوني ومدى بعده عن العقارات المجاورة.