النوع الوحيد من الخيزران الذي لا يجب أن تزرعه أبدًا من أجل الخصوصية

يمكن أن تكون الأسوار الحية طريقة رائعة لمنح الفناء الخلفي الخاص بك الخصوصية دون الحاجة إلى بناء سياج حقيقي، ويمكن أن يكون الخيزران أحد أفضل خيارات سياج المعيشة، وذلك بفضل طبيعته سريعة النمو. ولكن قبل أن تنفد وتبدأ في زراعة الخيزران، من الضروري إجراء البحث الخاص بك. في حين أن العديد من أنواع الخيزران يمكن أن تكون خيارات رائعة لزراعة حاجز خصوصية أخضر مورق سريعًا أو إخفاء سياج غير جذاب لجيرانك، فإن أنواعًا أخرى تعد غازية للغاية في أمريكا الشمالية ويجب تجنبها. يُشار إلى نباتات الخيزران الغازية على نطاق واسع باسم “أشجار الخيزران الجارية” نظرًا لقدرتها على الانتشار بسرعة.
الخيزران، وهو نوع من العشب من الناحية الفنية، هو فصيلة فرعية كبيرة تضم أنواعًا مختلفة موطنها الأصلي في أجزاء مختلفة من العالم. حتى أن هناك عددًا قليلاً من أنواع الخيزران الأصلية في الولايات المتحدة. إذا كنت تتطلع إلى إضافة الخيزران إلى المناظر الطبيعية أو خط السياج، تأكد من أنه “خيزران متكتل” وليس عرضة للانتشار بقوة، وليس الخيزران الجاري.
في حين أن “الخيزران الجاري” هو مصطلح واسع، فإنه يشير إلى الخيزران مع جذور سريعة الانتشار. العديد من هذه الخيزران موجودة في أجناس Phyllostachys أو Pleioblastus أو Pseudosasa أو Bambusa. إن زراعة هذه الأنواع الغازية كسياج حي ليست مجرد فكرة سيئة، بل قد تكون غير قانونية. أصدرت بعض الولايات لوائح تحدد الأماكن التي يمكن فيها زراعة الخيزران بشكل قانوني ومدى بعده عن العقارات المجاورة.
العثور على الخيزران المناسب لسياج الخصوصية الخاص بحياتك
غالبًا ما يكون تكتل الخيزران، الذي يُطلق عليه هذا الاسم بسبب ميله إلى النمو في كتل بدلاً من الانتشار بقوة، خيارًا مثاليًا للسياج الحي. في حين أن العديد من أنواع الخيزران المتكتلة لا تتمتع بصلابة باردة جيدة جدًا، فإن أنواعًا أخرى، مثل خيزران “الباندا الخضراء” (Fargesia rufa)، تكون شديدة التحمل حتى منطقة وزارة الزراعة الأمريكية 5. يمكن أن يكون الخيزران “Green Panda” خيارًا مثاليًا لسياج الخصوصية للمعيشة للمناطق ذات الشمس الكاملة أو الجزئية والتربة الرطبة جيدة التصريف.
الخيزران المتكتل الجيد الآخر الذي يجب مراعاته هو خيزران “ألفونس كار” (متعدد بامبوسا). على الرغم من أنه يعتبر مجموعة متنوعة من الخيزران القزم، إلا أن الخيزران “ألفونس كار” لا يزال بإمكانه النمو إلى ارتفاع 25 قدمًا، مما يجعله وسيلة رائعة لإضافة الخصوصية إلى حديقتك. نظرًا لأنه قوي في المناطق من 6 إلى 9، فهو خيار جيد لأجزاء كبيرة من الولايات المتحدة. طالما أن لديك المناخ المناسب للأنواع التي تزرعها، فليس من الصعب بشكل عام زراعة نباتات الخيزران والعناية بها.
حتى الخيزران المتكتل، على الرغم من أنه ليس عرضة للانتشار بالطريقة التي يعمل بها الخيزران، إلا أنه قد يكون من الصعب التخلص منه إذا لم تعد تريد الخيزران في حديقتك أو حديقتك. بشكل عام، يجب حفر الكتلة بأكملها لإزالة النبات ومنع إعادة نموه، لذا فكر مليًا في مكان وكيفية استخدام الخيزران. بالإضافة إلى ذلك، يجب زراعة جميع أنواع الخيزران غير الأصلي، بما في ذلك الأصناف المتكتلة، على بعد 20 قدمًا على الأقل من المناطق الطبيعية والغابات.