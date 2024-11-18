النوم عاريا له تأثير غير متوقع على صحتك العقلية

على الرغم من حقيقة أن أحد أكثر الأشياء راحة في العالم قد يكون مجرد مجموعة من بيجامات الفانيلا، فقد يكون الوقت قد حان للتخلص منها والبدء في النوم عاريا. اتضح أنه حتى لو لم تكن مرتاحًا تمامًا لخلع ملابسك قبل القفز إلى السرير، فهذا بالضبط ما يريده جسمك. وقال سامي مارغو، أخصائي العلاج الطبيعي المعتمد وأخصائي النوم، لمترو المملكة المتحدة: “النوم عارياً يمكن أن يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وتحسين نوعية نومك”. “إنها طريقة مدهشة لكنها فعالة للبقاء دافئًا ومريحًا خلال الأشهر الباردة، مع منح أجسامنا دفعة من الرفاهية التي تشتد الحاجة إليها أيضًا.”

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة دراسات السعادة، فإن كونك عاريًا يمكن أن يزيد أيضًا من احترام الذات، ويعطي صورة جسدك دفعة إيجابية، ويأخذ الرضا عن الحياة إلى آفاق جديدة. وكما ذكرت الدراسة، فإن ضعف صورة الجسم وتدني احترام الذات يمثلان مشكلة عالمية بسبب الصور التي نراها في وسائل الإعلام. لكن كونك عاريًا، سواء بمفردك أو مع الآخرين، بالمعنى غير الجنسي، يمكن أن يساعد في التغلب على هذه الأفكار السلبية بسبب التعرض لأجساد لم تكن مثالية.

إذا لم يكن تعزيز ثقتك بنفسك واحترامك لذاتك كافيًا بالنسبة لك للتسلق بين الملاءات عاريًا، فأنت محظوظ – فهي ليست الفائدة الوحيدة للصحة العقلية. وهذا الآخر هو شيء يمكننا جميعا أن نتعلق به.