النوم عاريا له تأثير غير متوقع على صحتك العقلية

على الرغم من حقيقة أن أحد أكثر الأشياء راحة في العالم قد يكون مجرد مجموعة من بيجامات الفانيلا، فقد يكون الوقت قد حان للتخلص منها والبدء في النوم عاريا. اتضح أنه حتى لو لم تكن مرتاحًا تمامًا لخلع ملابسك قبل القفز إلى السرير، فهذا بالضبط ما يريده جسمك. وقال سامي مارغو، أخصائي العلاج الطبيعي المعتمد وأخصائي النوم، لمترو المملكة المتحدة: “النوم عارياً يمكن أن يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وتحسين نوعية نومك”. “إنها طريقة مدهشة لكنها فعالة للبقاء دافئًا ومريحًا خلال الأشهر الباردة، مع منح أجسامنا دفعة من الرفاهية التي تشتد الحاجة إليها أيضًا.”
وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة دراسات السعادة، فإن كونك عاريًا يمكن أن يزيد أيضًا من احترام الذات، ويعطي صورة جسدك دفعة إيجابية، ويأخذ الرضا عن الحياة إلى آفاق جديدة. وكما ذكرت الدراسة، فإن ضعف صورة الجسم وتدني احترام الذات يمثلان مشكلة عالمية بسبب الصور التي نراها في وسائل الإعلام. لكن كونك عاريًا، سواء بمفردك أو مع الآخرين، بالمعنى غير الجنسي، يمكن أن يساعد في التغلب على هذه الأفكار السلبية بسبب التعرض لأجساد لم تكن مثالية.
إذا لم يكن تعزيز ثقتك بنفسك واحترامك لذاتك كافيًا بالنسبة لك للتسلق بين الملاءات عاريًا، فأنت محظوظ – فهي ليست الفائدة الوحيدة للصحة العقلية. وهذا الآخر هو شيء يمكننا جميعا أن نتعلق به.
النوم عاريا قد يؤدي إلى انخفاض التوتر
بفضل الجوانب الجسدية التي تأتي مع النوم عاريا، مثل الحفاظ على درجة حرارة الجسم منظمة، قد تنخفض مستويات التوتر لديك. وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في The Journal of Gerontology Series B، ترتبط جودة النوم والتوتر ارتباطًا مباشرًا. لا ينبغي أن يكون الأمر بمثابة مفاجأة كبيرة لأي شخص يكافح من أجل الحصول على قسط مناسب من النوم، لكن الدراسة وجدت أنه عندما يتمكن الناس من النوم بشكل أفضل، فمن المرجح أن تظل مستويات التوتر اليومي لديهم في نطاق صحي. ووجد البحث أيضًا أن جودة النوم بالنسبة للأشخاص الأصغر سنًا لا تساعد فقط في التغلب على التوتر، ولكنهم أكثر قدرة على تحمل المواقف شديدة التوتر إذا ظهرت مثل هذه الأمور.
في تقرير عام 2022 الصادر عن الجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن 76% من البالغين في الولايات المتحدة قد عانوا مؤخرًا من آثار جانبية عقلية و/أو جسدية بسبب التوتر. في حين أن هذا الرقم يشير إلى مدى شيوع التوتر، إلا أنه لا يعني أنه لا بأس به. يمكن أن يصبح الإجهاد المزمن على المدى الطويل منهكًا ويؤدي إلى عدد كبير من المشكلات الطبية. في حين أن هذا لا يعني أن النوم عاريا سيحل جميع الضغوطات في حياتك، إلا أنها خطوة إيجابية يمكنك اتخاذها من أجل صحتك العقلية.
أشياء يجب مراعاتها قبل النوم عاريا
بقدر ما يكون النوم عاريا أمرًا رائعًا بالنسبة لك، إلا أنه يأتي مع بعض الجوانب السلبية. على سبيل المثال، إذا كنت لا تغسل ملاءاتك كل أسبوع، أو على الأقل كل أسبوعين، فأنت بحاجة إما إلى التعود على قاعدة العادة أو تخطي النوم عاريًا.
أنت أيضًا تريد أن تفكر في نوع النائم الذي أنت عليه. قالت لارا سميث، الرئيس التنفيذي لشركة SOMÉ، وهي علامة تجارية متخصصة في ملاءات التبريد، لمجلة فوربس: “إذا كنت تنام بحرارة وتتعرق، فإن آخر شيء يجب عليك فعله هو النوم عاريًا”. “البيجامات التي توفر التحكم في الرطوبة تسحب البخار والعرق بسرعة إلى أليافها وبعيدًا عن الجلد، مما يبقيك جافًا وبعيدًا عن برك العرق.”
إذا كانت بشرتك حساسة ومعرضة للحساسية، فقد لا يكون النوم عاريًا مناسبًا لك أيضًا لأنك تزحف مرة أخرى إلى الجراثيم والمهيجات المحتملة الأخرى دون حاجز البيجامة لحمايتك. حقيقة ممتعة: يفقد جسم الإنسان حوالي 200 مليار خلية جلدية كل ساعة، وهذا بالتأكيد شيء يجب أخذه في الاعتبار. تعد زيادة الصحة العقلية وانخفاض التوتر من الفوائد الرائعة، ولكن ليس على حساب احتمال الإصابة بالجلد.
وبسبب كل هذا، من المهم أن تكون واقعيًا بشأن نظافتك وعادات غسيل الملابس لديك وأن تتعرف على أي نقاط ضعف محتملة، مثل مشاكل الجلد، قبل النوم ببدلة عيد ميلادك.