الهواية الخارجية التي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

يعاني حوالي 11% من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من مرض الزهايمر، وهو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، وتزداد هذه النسبة مع تقدمنا ​​في العمر. هناك علاجات لهذا المرض المنهك ولكن لا يوجد علاج. تتعرف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على العديد من عوامل الخطر للإصابة بمرض الزهايمر، بما في ذلك قلة النشاط البدني، أو التحفيز الذهني، أو المشاركة الاجتماعية. العديد من الهوايات والعادات الصحية يمكن أن تساعد في إدارة كل من هذه الجوانب، ولكن ممارسة البستنة يمكن أن تكون وسيلة فعالة بشكل مدهش لرعاية هذه الجوانب الثلاثة. على الرغم من عدم استهداف البستنة على وجه التحديد، فقد أظهرت دراسة أجريت على 62 مليون من كبار السن أن التفاعل مع الطبيعة يقلل من دخول المستشفى لمرض الزهايمر.

أي قدر من الحركة مفيد في الحفاظ على لياقتك البدنية، ولكن يبدو أن أفضل ما في الأمر هو 30 دقيقة من النشاط المكثف إلى حد ما خمسة أيام في الأسبوع. يميل البستانيون المتحمسون إلى قضاء المزيد من الوقت في الاعتناء بأراضيهم، وممارسة التمارين لفترة أطول من راكبي الدراجات والعدائين، والحصول على دفعة لرفاهيتهم العاطفية. في حين أن أي نوع من البستنة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، يبدو أن البستنة النباتية تجعل الناس أكثر سعادة من زراعة نباتات الزينة، ربما لأن زراعة الطعام أكثر فائدة. تعتبر فوائد الاتصال الاجتماعي المنتظم مع زملائه البستانيين والنشاط المعرفي المطلوب لحل المشكلات والتعرف على النباتات أمرًا مهمًا في الوقاية من الخرف.

إذا كنت شخصًا كبيرًا في السن تمارس أعمال البستنة لأول مرة، فهناك الكثير من الموارد المتاحة. في كثير من الحالات، يمكن أن تساعدك خدمة الإرشاد المحلية الخاصة بك على تنمية حديقتك من خلال النصائح واختبار التربة والتواصل مع المجتمع. قم بزيارة مكتبتك، وابحث عبر الإنترنت عن الإجابات، واحصل على مجموعة أدوات البستنة المجهزة بكل ما تحتاجه لبدء أعمال البستنة. في إحدى الدراسات، كان الأشخاص الذين تعرضوا لـ “الخضرة” لمدة 20 عامًا يتقدمون في السن بشكل أبطأ من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.