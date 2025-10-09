الهواية الخارجية التي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

يعاني حوالي 11% من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من مرض الزهايمر، وهو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، وتزداد هذه النسبة مع تقدمنا في العمر. هناك علاجات لهذا المرض المنهك ولكن لا يوجد علاج. تتعرف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على العديد من عوامل الخطر للإصابة بمرض الزهايمر، بما في ذلك قلة النشاط البدني، أو التحفيز الذهني، أو المشاركة الاجتماعية. العديد من الهوايات والعادات الصحية يمكن أن تساعد في إدارة كل من هذه الجوانب، ولكن ممارسة البستنة يمكن أن تكون وسيلة فعالة بشكل مدهش لرعاية هذه الجوانب الثلاثة. على الرغم من عدم استهداف البستنة على وجه التحديد، فقد أظهرت دراسة أجريت على 62 مليون من كبار السن أن التفاعل مع الطبيعة يقلل من دخول المستشفى لمرض الزهايمر.
أي قدر من الحركة مفيد في الحفاظ على لياقتك البدنية، ولكن يبدو أن أفضل ما في الأمر هو 30 دقيقة من النشاط المكثف إلى حد ما خمسة أيام في الأسبوع. يميل البستانيون المتحمسون إلى قضاء المزيد من الوقت في الاعتناء بأراضيهم، وممارسة التمارين لفترة أطول من راكبي الدراجات والعدائين، والحصول على دفعة لرفاهيتهم العاطفية. في حين أن أي نوع من البستنة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، يبدو أن البستنة النباتية تجعل الناس أكثر سعادة من زراعة نباتات الزينة، ربما لأن زراعة الطعام أكثر فائدة. تعتبر فوائد الاتصال الاجتماعي المنتظم مع زملائه البستانيين والنشاط المعرفي المطلوب لحل المشكلات والتعرف على النباتات أمرًا مهمًا في الوقاية من الخرف.
إذا كنت شخصًا كبيرًا في السن تمارس أعمال البستنة لأول مرة، فهناك الكثير من الموارد المتاحة. في كثير من الحالات، يمكن أن تساعدك خدمة الإرشاد المحلية الخاصة بك على تنمية حديقتك من خلال النصائح واختبار التربة والتواصل مع المجتمع. قم بزيارة مكتبتك، وابحث عبر الإنترنت عن الإجابات، واحصل على مجموعة أدوات البستنة المجهزة بكل ما تحتاجه لبدء أعمال البستنة. في إحدى الدراسات، كان الأشخاص الذين تعرضوا لـ “الخضرة” لمدة 20 عامًا يتقدمون في السن بشكل أبطأ من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.
تجنب الخرف مع البستنة
حتى لو لم يكن لديك المساحة أو الموارد اللازمة لإنشاء وصيانة حديقة خارجية واسعة النطاق، فهناك طرق لإشراك مهاراتك وحواسك من خلال دمج البستنة في حياتك اليومية. إن وجود عدد قليل من الحاويات وعتبة النافذة المشمسة أو المنطقة التي يمكنك فيها تركيب الإضاءة الاصطناعية هي الأشياء الضرورية الوحيدة لحديقة داخلية. للجمع بين فوائد البستنة والبقاء في الخارج، قم بزراعة حديقة حاوية في الفناء أو السطح أو الشرفة. اختر الزهور أو الخضروات أو الأعشاب العطرية التي تزدهر في أوعية لإضفاء الحيوية على مساحتك الخارجية. تعمل هذه الطريقة بشكل جيد مع الأشخاص الذين لديهم قدرة محدودة على الحركة ولكنهم ما زالوا يرغبون في جني فوائد البستنة على الصحة العقلية. إذا كنت تعيش في منطقة حضرية، فحتى العيش في منطقة خضراء – شوارع المدينة المليئة بالأشجار والشجيرات – يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 16٪.
تتمتع البستنة أيضًا بفوائد للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بمرض الزهايمر وأشكال الخرف الأخرى. على سبيل المثال، يركز مركز أبحاث وتعليم الشيخوخة المعرفية (CARE) في جامعة جورجيا على التحفيز الحسي من خلال التعرض للطبيعة للمساعدة في تحسين نوعية الحياة للأفراد المصابين بالخرف. يبدو أن التواجد في الهواء الطلق والتواصل مع الآخرين وإشراك حواسهم يساعد كلاً من المريض ومقدم الرعاية. يكشف برنامج آخر عن ذكريات البستنة والتواجد في الهواء الطلق لدى المرضى الذين كانوا متحمسين للبستنة. يستخدم نشاط يسمى Reminiscence Gardening البستانيين الرئيسيين لمساعدة الأفراد في مرافق رعاية الذاكرة من خلال أنشطة البستنة العملية التي تتمتع بصفات تصالحية.