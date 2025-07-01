الهيلال يلغي مانشستر سيتي في وقت إضافي للاضطراب في كأس العالم النادي الضخم

سجل ماركوس ليوناردو هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 112 ليمنح الهيلال انتصارًا 4-3 على مانشستر سيتي مساء الاثنين في أورلاندو ، حيث أرسل الفريق السعودي إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للنادي.

وسجل Malcom و Kalidou Koulibaly أيضًا لصالح Al Hilal ، الذي حصل على 10 إنقاذ من حارس المرمى Yassine Bounou.

سيلتقي ألال هاليل يوم الجمعة في أورلاندو. فاز الجانب البرازيلي على إنتر ميلان 2-0 في وقت سابق الاثنين.

كان برناردو سيلفا وإرلينغ هالاند وفيدن فودن من أهداف مانشستر سيتي.

وجاء الهدف الحاسم بعد أن أوقف إدرسون رأس سيرج ميلكوفيتش من قبل إدرسون لحارس حارس مرمى مانشستر سيتي الثاني من المباراة.

ثم ضربت الكرة ليوناردو إلى المقدمة اليسرى من خط المرمى ، وطرد الكرة في الشبكة المفتوحة بقدمه اليمنى لإعطاء الصدارة.

سجل كوليبالي على رأس لإعطاء الهيلال 3-2 في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي.

تولى روبن نيفيز من هيلال ركلة زاوية ، وقفز كوليبالي ورفع الكرة إلى يسار إدرسون.

كان لدى مانشستر سيتي فرصتين قويتين في وقت متأخر من النصف الثاني من وقت التنظيم.

من ركلة الركن في الدقيقة 84 ، أرسل مانويل أكانجي رأسًا ضرب المرمى الصحيح. كان هالاند هناك من أجل الصنبور المحتمل ، لكن علي لاجامي من هيلال قام بمسح الكرة قبل عبور الخط.

بعد دقيقة واحدة ، قام روبن دياس بتسليم انفجار قتال قاسي من خارج الصندوق الذي طرقت بونو على العارضة بيده اليمنى.

تلقى الهيلال أهدافًا من ليوناردو وماركوم في الدقائق السبع الأولى من الشوط الثاني لتحويل عجز في نهاية الشوط الأول إلى هدف واحد إلى تقدم 2-1.

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استغرق الأمر 42 ثانية فقط في النصف حتى الحصول على الهيلال للحصول على التعادل.

أوقف حارس مرمى المدينة إدرسون تسديدة من ناصر الدعاري ، وتم حظر محاولة انتعاش من قبل Malcom. ذهبت الكرة مباشرة إلى ليوناردو ، الذي ترأسها بسهولة إلى الشبكة.

تقدم الهيلال في الدقيقة 52 على انفصال. قام لاعب المدينة السابق Joao Cancelo بتطهير الكرة إلى الأمام من أعماقه في نهايته إلى Malcom ، الذي تراجع وحفر تسديدة من اليسار عبر Ederson وداخل The Far Post لمنح Al Hilal تقدمًا 2-1.

بعد ثلاث دقائق فقط ، تعادل مانشستر سيتي المباراة قبالة ركلة ركنية. حاول هالاند رأسًا بالكاد ألقاه ، لكن التدافع الذي تلا ذلك أدى إلى العودة إلى الكرة في طريقه ، وأرسل هالاند تسديدة من خلال ساقين بونو.

سيطرت مانشستر سيتي على الشوط الأول وحصلت على حافة 7-0 في لقطات على الهدف أثناء احتضانها 1-0 في نهاية الشوط الأول.

كان هدف سيلفا في الدقيقة التاسعة مثيرة للجدل حيث ضربت الكرة ذات الرأسين اليمنى لزميله في الفريق رايان أيت نوري. شهدت تمريرة تلا ذلك الكرة انحرافًا ، ودخلت في اتجاه سيلفا ، الذي أرسل لقطة من اليسار في الزاوية اليسرى من الشبكة.

جادل لاعبو الهيلال بشدة دون جدوى مع وجود الهدف.

قام Bounou مرارًا وتكرارًا بحفظ كبير للحفاظ على الهيلال في اللعبة. تم امتده على الأرض عندما قام بإنقاذ يده اليسرى على سافينهو في الدقيقة 24 ، وأحبط رأس Josko Gvardiol بعد ست دقائق.