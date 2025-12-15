الوجبات الجاهزة للطائرات، بطاقة تقرير من خسارة الأسبوع الخامس عشر من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أمام جاكوار

الوجبات السريعة من خسارة جيتس 48-20 أمام جاكوار يوم الأحد:

1. لم يقم دفاع Jets بأي شيء جيدًا يوم الأحد، لذا يمكنك اختيار المنطقة التي تريد التركيز عليها. لكن أحد أكثر الأشياء إثارة للصدمة يوم الأحد – وفي الحقيقة طوال الموسم – كان عدم اندفاع دفاع الطائرات. بالكاد شعر تريفور لورانس بأي ضغط في هذه اللعبة حيث رمى لمسافة 330 ياردة وخمسة هبوط. لم يكن لدى Jets أي أكياس وضربتين فقط في الوسط في اللعبة.

لدى Jets اختياران في الجولة الأولى في حافة الاندفاع مع جيرمين جونسون وويل ماكدونالد الرابع، ومع ذلك يبدو أنهم لا يستطيعون ممارسة أي ضغط على لاعبي الوسط المنافسين. ماكدونالد لديه سبعة أكياس هذا الموسم، ولكن أربعة منهم جاء في مباراة واحدة ضد براون. جونسون لديه ثلاثة أكياس.

مع بداية برادي كوك مسيرته المهنية الأولى، احتاج فريق Jets إلى الدفاع لتجميع الفريق. وبدلا من ذلك، خذلتهم. بدأ الأمر مع عدم وجود ضغط على لورانس، الذي كان لديه طوال اليوم للعثور على أجهزة الاستقبال المفتوحة على مصراعيها التي تعمل عبر Jets الثانوية، حيث، في الإنصاف، كان لدى Jets بعض النسخ الاحتياطية والمبتدئين يلعبون. لكن ليس في المقدمة. من المفترض أن يكونوا نجوم دفاع الطائرات. لقد كانوا غير مرئيين في هذه اللعبة.