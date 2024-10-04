الوجبات الخفيفة الشعبية التي تتبع القواعد الصارمة للنظام الغذائي آكلة اللحوم

نحن جميعا نحب أن نتناول وجبة خفيفة لذيذة بين الحين والآخر. ولكن إذا كنت تتبع بجد النظام الغذائي الذي يحظى بشعبية كبيرة، فقد تشعر بأن أيام تناول الوجبات الخفيفة قد انتهت. وهذا بالتأكيد ليس صحيحا، على الرغم من أنه رد فعل مفهوم. بعد كل شيء، يتطلب النظام الغذائي آكلة اللحوم من أتباعه الالتزام بقواعد محددة (وغير مرنة) بشكل لا يصدق، وهذه القواعد يمكن أن تجعل من الصعب حتى التفكير في وجبة خفيفة لا تنتهك معايير النظام الغذائي.
ما الذي يجعل النظام الغذائي آكلة اللحوم يبدو غير ودي للوجبات الخفيفة؟ أولاً، لا يسعى النظام الغذائي فقط إلى تقليل الكربوهيدرات مثل الأنظمة الغذائية الأخرى الغنية بالبروتين مثل نظام كيتو الغذائي أو نظام أتكينز الغذائي. ويسعى للقضاء عليهم. ودعنا نواجه الأمر: من الجزر والحمص إلى دقيق الشوفان والمكسرات، تحتوي العديد من الوجبات الخفيفة التي تعتبر عادةً “صحية” على الكربوهيدرات – وهذا يعني أنها محظورة على أخصائيي الحميات آكلة اللحوم.
هناك سبب آخر يجعل النظام الغذائي آكلة اللحوم يبدو مضادًا لتناول الوجبات الخفيفة. الفاكهة خارج الطاولة، كما وصفها WebMD. وبالتالي، فإن مجرد تناول موزة متوسطة الحجم كل يوم يتعارض مع فلسفة أكل اللحوم.
هذا هو السبب في أن العديد من الحيوانات آكلة اللحوم قد تفترض أن خيارها الوحيد لتناول الوجبات الخفيفة هو تناول نسخة أصغر حجمًا من وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء الخاصة بآكلة اللحوم. هذا ليس دقيقا. تتمتع الحيوانات آكلة اللحوم بخيارات وجبات خفيفة أكثر مما قد تدرك، على الرغم من النطاق الغذائي الضيق للنظام الغذائي آكلة اللحوم. عليهم فقط اتخاذ بضع خطوات مسبقًا للتأكد من أنهم لا يرسلون أسلوب حياتهم آكلة اللحوم جانبًا عن طريق قضم العناصر الخاطئة.
تصبح قارئ التسمية
من الواضح أن النظام الغذائي للحيوانات آكلة اللحوم صارم للغاية. وبناءً على ذلك، يجب أن تكون على دراية بكل ما تضعه في جسمك كخطوة أولى في تناول الوجبات الخفيفة إذا كنت تنوي ممارسة نظام غذائي آكلة اللحوم على المدى الطويل.
أفضل طريقة لضمان عدم الخروج عن المسار وتناول العناصر الخاطئة عن غير قصد هي إجراء فحص دقيق للتركيب الغذائي لأي وجبات خفيفة من آكلات اللحوم التي تفكر في تناولها. قال الدكتور كريس موهر، مستشار اللياقة البدنية والتغذية في شركة Fortune Recommends Health، لصحيفة Health Digest في مقابلة حصرية إنه يوصي بشدة أن يأخذ أخصائيو الحميات الغذائية آكلة اللحوم وقتًا للبحث في قوائم مكونات الوجبات الخفيفة. بعد كل شيء، تحتوي العديد من المنتجات الغذائية على مكونات “مخفية” ليست واضحة بمجرد النظر إلى العبوة، وبعض هذه المكونات تتعارض مع نمط حياة الحيوانات آكلة اللحوم.
قال موهر: “عليك أن تكون حذراً فيما يتعلق بملصقات الوجبات الخفيفة”. “نظرًا لعدم وجود إضافات نباتية، تأكد من التحقق من وجود أي مكونات غير حيوانية. تجنب الحبوب أو البقوليات أو المحليات أو المواد الحافظة. كلما كانت قائمة المكونات أبسط، كلما كان ذلك أفضل، ومن الأفضل التركيز على العناصر الحيوانية فقط إذا كان هذا هو الحال.” النظام الغذائي الذي تختار تناوله.”
الشعور بالثقة عند قراءة ملصقات المكونات
بالطبع، قراءة قائمة المكونات وفهم ما تراه يمكن أن يكونا شيئين مختلفين. العديد من المكونات ليست مفهومة جيدًا أو لا يمكن التعرف عليها من قبل عامة الناس، وهذا يمكن أن يعكر المياه. (بالمناسبة، لا ينبغي أن تشعر بالسوء إذا كنت في حيرة من أمرك بشأن قوائم المكونات. أظهر استطلاع عام 2019 المنشور في Waste Management أن سوء فهم الملصقات الغذائية أمر شائع. وبينما ركز الاستطلاع بشكل أساسي على تواريخ انتهاء الصلاحية، فقد أظهر كيف يمكن – قد يكون حذف المعلومات الخاصة بالمنتجات الغذائية بسبب الصياغة غير المتسقة.)
كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت الوجبة الخفيفة تجتاز “اختبار” آكلة اللحوم إذا واجهت مصطلحات غير مألوفة؟ التحلي بالصبر وتعلم اللغة. في النهاية، ستدرك.
على سبيل المثال، ستحتاج إلى تجنب أي وجبات خفيفة محتملة تحتوي على سكر العنب أو الفركتوز أو ما يسمى “النكهات الطبيعية”. وقال موهر إن تلك النكهات الطبيعية يمكن أن تكون مشتقة من النباتات، ولا يسمح بالنباتات إذا كنت تتبع النظام الغذائي آكلة اللحوم. يجب عليك أيضًا توخي الحذر بشأن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حشو وموسعات نظرًا لأنه قد تتم معالجتها بفول الصويا أو الذرة.
وأضاف موهر أن المضافات الاصطناعية (مثل BHT، BHA) ليست مناسبة للحيوانات آكلة اللحوم أيضًا. وكان هناك القليل من الجدل حول BHT وBHA على أي حال. على الرغم من استخدامها على نطاق واسع كمواد حافظة، تشير الأبحاث إلى احتمال ارتباطها بالاضطرابات الهرمونية والسرطان والسمية. ومع ذلك، فإن BHT وBHA معتمدان من إدارة الغذاء والدواء عند استخدامهما على النحو المسموح به. لكن تجاوزها من أجل اتباع نظام غذائي خاص بأكل اللحوم قد يساعدك أيضًا على تجنب النتائج غير المرغوب فيها.
وجبات خفيفة ثقيلة من البروتين لذوقك آكلة اللحوم
ما هي الخطوة التالية في العثور على وجبات خفيفة تلبي احتياجاتك ومتطلبات النظام الغذائي الذي يصعب إرضاءه؟ ابحث عن العناصر التي من المحتمل أن تكون متطابقة بشكل مناسب مع القواعد الصارمة للنظام الغذائي لآكلات اللحوم، مثل أي شيء مصنوع من اللحوم النقية.
على سبيل المثال، جرب لحم البقر المقدد، والذي وصفه موهر بأنه خيار جيد طالما أنه لم يتم تصنيعه باستخدام سكريات مضافة أو مواد حافظة. إنها في الأساس مجرد كمية كبيرة من البروتين، والتي تتبع النظام الغذائي للحيوانات آكلة اللحوم حرفيًا. يبدو أن السماح لك بتجربة لحم البقر الحار أو المتبل يعتمد على نوع التوابل أو المزيج. تفيد تقارير Healthline أن مفتاح استخدام التوابل هو اختيار التوابل التي لا تحتوي على الكربوهيدرات.
تعتبر قشور لحم الخنزير من توصيات موهر الأخرى المليئة بالبروتين والخالية من الكربوهيدرات، إلى جانب السردين المعلب الغني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 أو الماكريل أو السلمون.
فقط كن حذرًا بشأن كمية التونة المعلبة التي تتناولها. على الرغم من أنه مسموح به في النظام الغذائي آكلة اللحوم، فقد ارتبط ببعض المخاوف الصحية الخطيرة. كما أشارت تقارير المستهلك في عام 2023، يمكن أن تحتوي الأطعمة مثل التونة المعلبة على كميات غير صحية من الزئبق، وهو مادة سامة عصبية معروفة. ومع ذلك، أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها بشأن أصناف التونة المعلبة أن أصناف التونة الخفيفة والوثابة المعلبة تحتوي على كمية أقل بكثير من الزئبق. وبالتالي، اهدف إلى الالتزام بإصدارات التونا هذه إذا كنت قلقًا بشأن كمية الزئبق التي تتناولها. أو ما عليك سوى اختيار المأكولات البحرية الأصلية التي يقدمها موهر لأنها من المحتمل أن تحتوي على كمية أقل من الزئبق مقارنة بالتونة.
الألبان والأطعمة الأخرى كوجبات خفيفة مثالية للحيوانات آكلة اللحوم
إذا كنت تحب منتجات الألبان، فسوف يسعدك سماع أنه ليس عليك أن تتخلى عنها تمامًا باعتبارك متبعًا لنظام غذائي آكل اللحوم. يمكنك حتى تناول وجبة خفيفة على بعض أنواع الألبان.
يقترح موهر اعتبار الجبن الصلب، والجبن القريش، والزبادي اليوناني العادي كخيارات وجبات خفيفة قوية. ومع ذلك، يوضح WebMD أنه للبقاء ضمن حدود النظام الغذائي للحيوانات آكلة اللحوم، يجب عليك مراقبة استهلاك منتجات الألبان لديك. هذا يعني أنك قد تحتاج إلى التخلي عن تناول منتجات الألبان أثناء وجباتك الرئيسية إذا كنت تنوي تناول منتجات الألبان في وقت الوجبات الخفيفة.
كيف يعمل هذا؟ دعونا نفكر في نموذج خطة القائمة اليومية للنظام الغذائي لآكلات اللحوم من Healthline لنرى كيف يمكن أن يحدث ذلك في الحياة الواقعية. في اليوم الثالث، تسمح الخطة بتناول جزء صغير من جبن البارميزان أثناء العشاء. بدلًا من تناول الجبن على العشاء، يمكنك الاستمتاع به كوجبة خفيفة.
قبل كل شيء، القاعدة الأساسية الجيدة هي الاستمرار في البحث عن وجبات خفيفة مختلفة لمنح نفسك التنوع أثناء انتقالك إلى نظامك الغذائي الخاص باللحوم. كما هو موضح في مقالة Cureus لعام 2020، من المعروف أن اتباع نظام غذائي له “تأثير نفسي سلبي”. ويمضي المقال ليقول إن “الدراسات أظهرت أن تقييد الطعام هو آلية ضعيفة لفقدان الوزن وقد يساهم بدلاً من ذلك في زيادة الوزن”. لذلك، فإن إدخال العديد من الوجبات الخفيفة الصديقة للحيوانات آكلة اللحوم في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعدك على الاستمرار في الدورة وعدم الشعور بالملل بسبب القيود الغذائية التي يفرضها النظام الغذائي آكلة اللحوم.