الوجبات الخفيفة الشعبية التي تتبع القواعد الصارمة للنظام الغذائي آكلة اللحوم

نحن جميعا نحب أن نتناول وجبة خفيفة لذيذة بين الحين والآخر. ولكن إذا كنت تتبع بجد النظام الغذائي الذي يحظى بشعبية كبيرة، فقد تشعر بأن أيام تناول الوجبات الخفيفة قد انتهت. وهذا بالتأكيد ليس صحيحا، على الرغم من أنه رد فعل مفهوم. بعد كل شيء، يتطلب النظام الغذائي آكلة اللحوم من أتباعه الالتزام بقواعد محددة (وغير مرنة) بشكل لا يصدق، وهذه القواعد يمكن أن تجعل من الصعب حتى التفكير في وجبة خفيفة لا تنتهك معايير النظام الغذائي.

ما الذي يجعل النظام الغذائي آكلة اللحوم يبدو غير ودي للوجبات الخفيفة؟ أولاً، لا يسعى النظام الغذائي فقط إلى تقليل الكربوهيدرات مثل الأنظمة الغذائية الأخرى الغنية بالبروتين مثل نظام كيتو الغذائي أو نظام أتكينز الغذائي. ويسعى للقضاء عليهم. ودعنا نواجه الأمر: من الجزر والحمص إلى دقيق الشوفان والمكسرات، تحتوي العديد من الوجبات الخفيفة التي تعتبر عادةً “صحية” على الكربوهيدرات – وهذا يعني أنها محظورة على أخصائيي الحميات آكلة اللحوم.

هناك سبب آخر يجعل النظام الغذائي آكلة اللحوم يبدو مضادًا لتناول الوجبات الخفيفة. الفاكهة خارج الطاولة، كما وصفها WebMD. وبالتالي، فإن مجرد تناول موزة متوسطة الحجم كل يوم يتعارض مع فلسفة أكل اللحوم.

هذا هو السبب في أن العديد من الحيوانات آكلة اللحوم قد تفترض أن خيارها الوحيد لتناول الوجبات الخفيفة هو تناول نسخة أصغر حجمًا من وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء الخاصة بآكلة اللحوم. هذا ليس دقيقا. تتمتع الحيوانات آكلة اللحوم بخيارات وجبات خفيفة أكثر مما قد تدرك، على الرغم من النطاق الغذائي الضيق للنظام الغذائي آكلة اللحوم. عليهم فقط اتخاذ بضع خطوات مسبقًا للتأكد من أنهم لا يرسلون أسلوب حياتهم آكلة اللحوم جانبًا عن طريق قضم العناصر الخاطئة.