الوجبات السريعة لكرة السلة في جامعة كاليفورنيا-ميشيغان من لعبة Big Ten

آن أربور، ميشيغان – لم يكونوا نصف سيئين.

لسوء الحظ بالنسبة لفريق UCLA Bruins، تستمر المباريات لمدة 40 دقيقة.

بعد أن كاد أن يتطابق مع ميتشيغان صاحبة المركز الثاني في أول 20 دقيقة، انفجر فريق Bruins في النصف الأخير مما كانوا يأملون أن تكون مباراة استعراضية.

ما شاهده كل من شاهده على شاشة التلفزيون الوطني، على الأقل في الشوط الثاني، لم يكن ممتعاً.

لم يتمكن فريق Bruins من الحفاظ على الصلابة التي أظهروها في وقت مبكر من السقوط، 86-56، يوم السبت في مركز Crisler لإنهاء سلسلة انتصارات متواضعة في مباراتين.

فقدت UCLA معظم التفوق الهائل في الارتداد الذي بنته ولم تتمكن من الحصول على ما يكفي من التوقفات، حيث قام فريق Wolverines بـ 11 من 12 تسديدة عند نقطة واحدة.

قام آداي مارا من ميشيغان بتعذيب فريقه القديم بسلسلة من المسرحيات التي أثارت ضجة الجمهور. في أول استحواذ على المباراة، ألقى تمريرة من الخلف على طول خط الأساس إلى موريز جونسون جونيور لرمي الكرة. أضاف مارا ضربة عكسية من كرة ساقطة في الشوط الثاني حيث تقدم فريق ولفرينز في النهاية بما يصل إلى 30 نقطة.

كان من الصعب أن نتذكر أن فريق Bruins (17-8، 9-5 Big Ten) كان متأخرًا 40-38 فقط في الشوط الأول بعد تفوقه على Wolverines (24-1، 14-1) بمقدار 10 وصنع 5 من 11 رميات ثلاثية.

لم يصمد أي من هذه الاتجاهات، حيث أطلق فريق Bruins النار بنسبة 25.9٪ وقاموا بواحدة فقط من 10 3s بينما تجاوزوا الارتداد بمقدار 11 بعد نهاية الشوط الأول.

كانت عودة الحارس سكاي كلارك بعد غياب 10 مباريات أحد التطورات القليلة المشجعة لفريق Bruins. أنهى كلارك بثماني نقاط في 16 دقيقة من مقاعد البدلاء.

لم يكن كافيا تقريبا.

ماذا يعني ذلك؟

كانت هذه فرصة فاشلة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لتحقيق نصر من شأنه أن يجذب انتباه لجنة اختيار بطولة NCAA بعد فوزها على بوردو على أرضها أواخر الشهر الماضي. كما أن المحاولات الأخرى ضد أريزونا وغونزاغا باءت بالفشل، مما ترك آل بروينز في منطقة الفقاعة مع دخول عطلة نهاية الأسبوع.

إنهم بحاجة ماسة إلى تحقيق انتصار واحد آخر على الأقل في Quad 1 – ويفضل أن يكون اثنان – لتجنب التعرق في يوم الأحد المحدد.

نقطة تحول

حصل فريق Bruins على فرصتين للتقدم في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن Xavier Booker أضاع زوجًا من الرميات الثلاثية. لقد كانت فرصة كبيرة ضائعة.

قام مارا بعد ذلك بتغذية نيماري بورنيت بمؤشر ثلاثي، مما أدى إلى تقدم ميتشيغان بنتيجة 19-7 حيث سدد ثماني تسديدات متتالية – بما في ذلك ثلاث رميات ثلاثية. أعطى ذلك فريق Wolverines التقدم 59-45 قبل 12:27 من نهاية المباراة، مما أنهى بشكل أساسي آمال جامعة كاليفورنيا في تحقيق المفاجأة الهائلة.

أفضل لاعب

كما كان متوقعًا، واجهت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس مشاكل كبيرة مع خط المواجهة الضخم في ميشيغان.

جاء الكثير ضد اللاعب الذي قضى أول موسمين له باعتباره بروين.

استمر مارا في إيجاد طرق لمعاقبة الفريق الذي تركه، وتضمنت أبرز أهدافه أيضًا تسديدة عالية لجونسون من أجل غمره في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأنهى مارا المباراة برصيد تسع نقاط وثماني متابعات وثلاث تمريرات حاسمة وثلاث كتل، وكل منها تذكر فريق بروينز بما يفتقدونه.

التالي

لن يصبح الأمر أسهل بالنسبة لبروينز، الذي سيواجه ولاية ميشيغان رقم 10 يوم الثلاثاء في مركز بريسلين. ثم سيعودون إلى المنزل ليلعبوا مع فريق إلينوي رقم 8 في 21 فبراير، منهين بذلك الفترة الأكثر وحشية للموسم العادي.