الوجبة الخفيفة التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول في خفض أمراض القلب وتمنع أمراض القلب

يمكن أن يساعدك الاستيلاء على وجبة خفيفة سريعة – مثل حفنة من المكسرات – في التعامل مع آلام الجوع المفاجئة في قرصة. إن المكسرات البرازيلية والكستناء والجوز والفستق هي بعض الأمثلة على المكسرات التي يجب أن تأكلها أكثر بسبب الفوائد الصحية التي تقدمها. خيار أقل شعبية (ولكن ليس أقل إرضاءًا): البقان ، معبأة بالمواد المغذية.

تمنحك وجبة 2 أوقية (56.7 جرامًا ، أو 38 نصفيًا) من البقان ، 23.2 جرامًا من الدهون غير المشبعة (التي يعتبرها الخبراء صحية القلب) ، و 7.8 جرام من الكربوهيدرات ، و 5.4 جرام من الألياف الغذائية ، و 5.3 جرام من البروتين ، إلى جانب 2.2 جرام فقط من السكر. هذه الأرقام المثيرة للإعجاب جانبا ، يثبت الأبحاث مصداقية على الفوائد الصحية للوجبات الخفيفة على البقان.

في دراسة أجريت عام 2025 المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، درس الباحثون آثار إضافة 2 أوقية من البقان إلى النظام الغذائي اليومي للشخص. على مدار 12 أسبوعًا ، تم توجيه نصف المشاركين البالغين من العمر 138 شخصًا – وكلهم أظهروا على الأقل عامل خطر القلب والأوعية الدموية (على سبيل المثال ، ارتفاع نسبة الكوليسترول ، ارتفاع نسبة السكر في الدم ، ارتفاع ضغط الدم) – إلى تناول وجبة خفيفة من الجوز مرة واحدة يوميًا ، في حين اتبع 69 المتبقية نظامهم الغذائي المعتاد. أظهرت النتائج أن الوجبات الخفيفة من البقان تعرض لخطر أقل من أمراض القلب ونظام غذائي عالي الجودة ، وكذلك تحسين مستويات الكوليسترول (مقارنة بالمجموعة الأخرى).