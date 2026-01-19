الوطنيون يهزمون تكساس في مباراة مليئة بالدوران للوصول إلى مباراة لقب الاتحاد الآسيوي

فوكسبورو، ماساتشوستس – ألقى دريك ماي ثلاث تمريرات، وأعاد ماركوس جونز إحدى اعتراضات سي جيه ستراود الأربعة ليسجل هدفا، وتغلب نيو إنجلاند باتريوتس على هيوستن تكساس 28-16 يوم الأحد ليتقدم إلى مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

في الموسم الأول لمايك فرابيل كمدرب، سيظهر باتريوتس في مباراة بطولة المؤتمر السادسة عشرة والأولى منذ فوزهم بلقب سوبر بول السادس تحت قيادة بيل بيليشيك في موسم 2018. فازت نيو إنجلاند بآخر تسع مباريات في جولة الأقسام.

أنهت ماي 16 من 27 لمسافة 179 ياردة، لكنها تعرضت للاعتراض وتخبطت أربع مرات، وخسرت اثنتين في ظروف باردة تساقطت فيها الثلوج والمطر طوال المباراة.

أدت إحدى إخفاقات ماي إلى إعداد أول هبوط لهيوستن.

قام كارلتون ديفيس الثالث باعتراضين لنيو إنجلاند. أضاف Craig Woodson اعتراضًا واستعادة متعثرة.

كانت التحولات الثمانية المجمعة – وودي ماركس خسر أيضًا ارتباكًا أمام هيوستن – هي الأكبر في مباراة فاصلة منذ عام 2015، عندما اجتمع الكاردينالز والفهود لثمانية في مباراة بطولة NFC.

خسر فريق تكساس في دور التقسيم في ثلاثة مواسم متتالية تحت قيادة المدرب ديميكو رايانز. أصبح الامتياز الآن 0-7 طوال الوقت في هذه الجولة.