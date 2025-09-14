الوفيات المرتبطة بالسقوط في ارتفاع بين كبار السن وقد تكون بعض الأدوية الموصوفة هي المسؤولة

مع ارتفاع عمرك ، فإن خطر السقوط كذلك. في الواقع ، حوالي ربع جميع كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر كل عام ، وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة. للأسف ، فإن المزيد من تلك السقوط بين كبار السن تتحول إلى مميتة.

في عام 2024 ، أصدر المعهد الوطني للشيخوخة البيانات الإحصائية التي أظهرت ارتفاعًا مقلقًا (41 ٪) في الوفيات المرتبطة بالسقوط بين كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا بين عامي 2012 و 2021. والأكثر من ذلك ، تشير الأدلة العلمية الناشئة إلى أن بعض الأدوية الوصفة الطبية يمكن أن تتم اللوم.

في الواقع ، أشار مقال عام 2025 في منتدى JAMA Health إلى أن عدد السقوط المميت بين البالغين الأكبر سنا قد زاد على مدار العقود الثلاثة الماضية. خلال نفس الفترة ، كان كبار السن يتناولون المزيد من الأدوية المتزايدة للمخاطر (Frids) ، والتي شعر المؤلفون بتقديم قضية قوية لعلاقة السبب والنتيجة.

يتم دعم هذا الاستنتاج من خلال نتائج دراسة عام 2024 في طب الشيخوخة وعلم الشيخوخة. تتبعت الدراسة انخفاضات من 1076 من كبار السن (الذين تتراوح أعمارهم بين 69 إلى 91) على مدى ثلاث سنوات وقررت أن الأشخاص الذين تناولوا أدوية أو أكثر على الأقل بنسبة 73 ٪ من السقوط من أقرانهم الذين لم يتناولوا أي مخدرات. وزيادة أخذ Frids على حد سواء فرصة السقوط الأول واللاحق.

هناك عدد من الأدوية تقع تحت وصف المظلة من Frids. ستجد حاصرات بيتا ، وحاصرات قنوات الكالسيوم ، ومضادات الذهان ، والأفيونيات ، ومضادات الاكتئاب ، والمهدئات في القائمة. والسبب الرئيسي الذي يمكن أن يؤدي إلى السقوط ينطوي على آثارها الجانبية.