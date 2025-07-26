الوقت الأمثل لري الحديقة أثناء موجات الحر لتحقيق أفضل نتائج

في أحد صباحات الصيف الحارّة، خرجتُ لأجد نباتاتي وهي ترمح بالعطش، فقررتُ تأجيل موعدي حتى المساء لتفادي الشمس القوية. من ذلك اليوم تعلّمت أهمية اختيار التوقيت المناسب لري الحديقة أثناء موجات الحر، وكانت النتائج مذهلة.

أفضل أوقات الري خلال موجات الحر

قبل الفجر : الري عند بزوغ الفجر يتيح للماء التسرب بعمق إلى التربة قبل ارتفاع درجة الحرارة، مما يضمن وصول الرطوبة إلى جذور النباتات.

: الري عند بزوغ الفجر يتيح للماء التسرب بعمق إلى التربة قبل ارتفاع درجة الحرارة، مما يضمن وصول الرطوبة إلى جذور النباتات. بعد غروب الشمس: بين الساعة الثامنة والعاشرة مساءً، تقلّ سرعة التبخر بفعل برودة الجو، فيستفيد النبات من الماء طوال الليل.

تجنّب الري من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة عصرًا، حيث يؤدي رذاذ الماء على الأوراق تحت أشعة الشمس إلى تأثير عدسة قد يحرق النسيج النباتي .

نصائح لري فعال خلال الحرارة الشديدة

ركز على الجذور : وجّه تدفق المياه إلى قاعدة النبات بدلاً من الأوراق؛ فهذا يُحفّز الجذور السطحية على الامتداد.

: وجّه تدفق المياه إلى قاعدة النبات بدلاً من الأوراق؛ فهذا يُحفّز على الامتداد. استخدم الماء في درجة حرارة الغرفة : الماء المثلّج يسبب صدمة حرارية للنبات، والماء شديد السخونة قد يجفّف التربة.

: الماء المثلّج يسبب صدمة حرارية للنبات، والماء شديد السخونة قد يجفّف التربة. الري بالتنقيط أو الأواني المسامية: نظام القطرة أو الأواني الفخارية المدفونة يوفّر استمرارية للرطوبة دون هدر.

تحسينات للحفاظ على رطوبة التربة

التغطية بالـ بايلج : طبقة من نشارة الخشب أو قش الأرز تحبس الرطوبة وتقلل التبخر، خاصة حول الخضار الحساسة مثل الطماطم واليقطين.

: طبقة من نشارة الخشب أو قش الأرز تحبس الرطوبة وتقلل التبخر، خاصة حول الخضار الحساسة مثل واليقطين. القماش الخشن : رفْع قطعة خفيفة فوق الشتلات يمنع الاحتراق المباشر ويقلّل من جفاف التربة.

: رفْع قطعة خفيفة فوق الشتلات يمنع الاحتراق المباشر ويقلّل من جفاف التربة. استغلال مياه الأمطار: جمع مياه الأمطار في برميل واستخدامها في الري يُعتبر حلاً اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.

احتياطات إضافية للحصول على أفضل نتيجة