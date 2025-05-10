امتدت نجم NWSL Savy King من الملعب يوم الجمعة بعد “الحدث الطبي” في المشهد المخيف

Savy King of the NWSL’s Angel City “استجابة” بعد مغادرة الملعب يوم الجمعة على نقالة ونقلها إلى المستشفى مع ما وصفه الفريق بأنه “حدث طبي”.

“إنها تستجيب وتخضع لمزيد من التقييم. نشكر الجميع على قلقهم ودعمهم” ، تم نشر حساب X الخاص بالفريق في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

انهار كينج ، وهو مدافع يبلغ من العمر 20 عامًا في امتياز لوس أنجلوس ، خلال الدقيقة 74 من مباراة يوم الجمعة ضد ولاية يوتا رويالز.

حضر الموظفون الطبيون إلى King لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل خروجها من الملعب على نقالة ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

“لقد تم نقلها إلى المستشفى ، وتم تقييمها” ، قال مساعد أنجيل سيتي إليري إيرنشو بعد المباراة ، وفقا للرياضي.

“إنها تستجيب وعائلتها معها ، وكذلك طاقمنا الطبي. إنها في أيد أمينة.”

تجمع الفريقان حول خط الوسط للصلاة بعد فوز Angel City 2-0 ، حيث فاز على زميله السابق يوتا أليكس لورا في قيادة الفكرة.

“بعض الناس صلى ، بعض الناس شاركوا طاقتهم. فقط لإظهار الوحدة في تلك اللحظة لدعم Savy دون معرفة التحديث في ذلك الوقت” ، قال إيرنشو ، وفقًا للرياضية. “من الواضح أنه كان وضعًا مخيفًا في أن تكون في هذه المرحلة ، وفي هذه المرحلة ، كان أكبر بكثير من كرة القدم.”

قال جيمي كوينيتس مدرب يوتا إنه لا يعرف ما إذا كان ينبغي أن تابع الفرق اللعبة ، مشيرًا إلى كيف كان بعض لاعبيه “خائفين”.

نشر رسالة قلبية إلى King إلى قصته في Instagram بعد المباراة.

وقال كوينيتس بعد المباراة: “أعتقد أن هذا ليس هو الوضع أو الموقف الصحيح”. “أعتقد أنها كانت لحظة صعبة للغاية ونفس الشيء بعد اللعبة. ماذا تريد أن تركز عليها بعد اللعبة؟ أعتقد في تلك المرحلة ، نعم ، هناك نتيجة ، هناك لعبة ، لكنني أريد فقط أن أتأكد من شعور الناس بالأمان ، والجيش ، ويمكنهم بالفعل المضي قدمًا. أعتقد أنه كان أيضًا التركيز بعد اللعبة بالنسبة لنا.”

هبط كينج في NWSL بعد أن تم اختياره في المرتبة الثانية بشكل عام من قبل Bay FC في مسودة 2024 قبل أن يتم تداوله إلى Angel City FC في فبراير ، مما سمح لمؤسسة سانتا مونيكا باللعب بالقرب من منزلها.