امتلكها الجميع في الستينيات: اتجاه إضاءة غرفة المعيشة الذي يحتاج إلى العودة

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قد يكون اختيار الإضاءة المناسبة لغرفة المعيشة الخاصة بك أمرًا صعبًا، ولكن قد ترغب في التطلع إلى فترة الستينيات للحصول على بعض الإلهام الأنيق. نظرًا لأن “الضوء الكبير” أصبح عدوًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يتجه أصحاب المنازل بشكل متزايد إلى حلول الإضاءة الأكثر ليونة. بدلاً من التخلص من الإضاءة العلوية تمامًا، توفر الإضاءة المعلقة تأثيرًا لطيفًا ومنتشرًا لا يطغى على المساحة. هذا هو المصباح المعلق على شكل كرة أرضية من الستينيات، وهو تصميم مستوحى من الطراز القديم يلقي ضوءًا محيطيًا ناعمًا مع الحفاظ على المظهر الخالد. إنه أحد حلول الإضاءة القديمة التي ستعود بقوة في عام 2026.

هناك شيء بسيط بشكل جميل حول الكرة المفردة. في بداية العام، أدرجت مجلة Architectural Digest مصباح Marra Polished Brass Globe ضمن أفضل اختياراتها للأضواء المعلقة، مشيدة بظلها الزجاجي المصنفر الذي يخلق توهجًا لطيفًا ودافئًا. وفي الوقت نفسه، أوصت شركة Homes and Gardens بتفسير أكثر حداثة قليلاً للكرة الأرضية في الستينيات – قلادة Kloud 1 – Light Single Globe. في حين أن الأضواء المعلقة غالبًا ما ترتبط بالمطابخ ومناطق تناول الطعام، فإن هذه الكرات الأرضية القديمة تمنحك إضاءة جيدة في كل غرفة في منزلك – وخاصة غرفة المعيشة الخاصة بك.