امتلكها الجميع في الستينيات: اتجاه إضاءة غرفة المعيشة الذي يحتاج إلى العودة

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قد يكون اختيار الإضاءة المناسبة لغرفة المعيشة الخاصة بك أمرًا صعبًا، ولكن قد ترغب في التطلع إلى فترة الستينيات للحصول على بعض الإلهام الأنيق. نظرًا لأن “الضوء الكبير” أصبح عدوًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يتجه أصحاب المنازل بشكل متزايد إلى حلول الإضاءة الأكثر ليونة. بدلاً من التخلص من الإضاءة العلوية تمامًا، توفر الإضاءة المعلقة تأثيرًا لطيفًا ومنتشرًا لا يطغى على المساحة. هذا هو المصباح المعلق على شكل كرة أرضية من الستينيات، وهو تصميم مستوحى من الطراز القديم يلقي ضوءًا محيطيًا ناعمًا مع الحفاظ على المظهر الخالد. إنه أحد حلول الإضاءة القديمة التي ستعود بقوة في عام 2026.
هناك شيء بسيط بشكل جميل حول الكرة المفردة. في بداية العام، أدرجت مجلة Architectural Digest مصباح Marra Polished Brass Globe ضمن أفضل اختياراتها للأضواء المعلقة، مشيدة بظلها الزجاجي المصنفر الذي يخلق توهجًا لطيفًا ودافئًا. وفي الوقت نفسه، أوصت شركة Homes and Gardens بتفسير أكثر حداثة قليلاً للكرة الأرضية في الستينيات – قلادة Kloud 1 – Light Single Globe. في حين أن الأضواء المعلقة غالبًا ما ترتبط بالمطابخ ومناطق تناول الطعام، فإن هذه الكرات الأرضية القديمة تمنحك إضاءة جيدة في كل غرفة في منزلك – وخاصة غرفة المعيشة الخاصة بك.
أنواع أضواء قلادة الكرة الأرضية الرجعية التي يجب مراعاتها
هناك الكثير من أنماط القلادة الأرضية التي تناسب التصميمات الداخلية المختلفة. على سبيل المثال، توفر كرة ورق الأرز ملمسًا أكثر نعومة ووابي سابي وتنشر الضوء بلطف. تتضمن تصميمات منتصف القرن قلادة هيرمان ميلر، والتي تستلهم أيضًا الفوانيس الورقية ولكن بطريقة نحتية أكثر تجريدًا. مثال آخر معروف هو ضوء فيرنر بانتون الكروي، الذي يحتوي على كرة شفافة بها عاكسات عصر الفضاء معلقة بداخلها. تكون بعض المعلقات الكروية مغلقة بالكامل، بينما يكون البعض الآخر مفتوحًا في الأسفل إذا كنت تريد مزيدًا من الضوء المباشر.
للحصول على خيار مناسب للميزانية، فكر في KoKo&Yukina Mid Century Modern Globe ذات المظهر الكلاسيكي على أمازون. إذا كان هدفك هو اتباع نهج أكثر حداثة، فإن مصباح Lucande Modern Chrome المفرد غير التقليدي هو المناسب لك. إذا كنت ترغب في التقاط مظهر الستينيات الأصيل، يمكنك الحصول على مصباح معلق عتيق من مصادر مثل eBay و1stDibs. يمكن لأصحاب المنازل المبدعين أيضًا استكشاف مشاريع الإضاءة المعلقة DIY لإعادة إنشاء المظهر بميزانية أصغر.