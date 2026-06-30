امرأة تحول وعاء ايكيا بقيمة 8 دولارات إلى إضاءة محيطة تبدو جيدة

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قد يبدو الأمر وكأنه تفاصيل صغيرة، لكن الإضاءة المناسبة تقطع شوطًا طويلًا نحو خلق أجواء مريحة ومتطورة في منزلك. تعتبر الإضاءة العلوية الحادة مفيدة للمهام المركزة، ولكن التوهج الناعم للإضاءة المحيطة من تركيبات غائرة أو شمعدان مثبت على الحائط يخلق جوًا أكثر راحة. لقد ظهرت في السوق ابتكارات مثل الشمعدانات اللاسلكية الجاهزة، وهي الحل المناسب للمستأجر للغرف التي لا تحتوي على مصابيح سلكية، ولكن يمكن أن يكون أكثر إرضاءً (وأسهل على الميزانية) أن تصنع نسختك الخاصة ببساطة، وهو ما فعله منشئ TikTok @savvy_home. قامت بتحويل وعاء ومصباح من ايكيا إلى شمعدان حائط يبدو راقيًا باستخدام طلاء الرش، واللمسات النهائية المزخرفة، والقليل من الورق المقوى. من خلال اتباع خطواتها، وربما تعديلها لتناسب ذوقك الخاص، فأنت في طريقك إلى إضاءة سهلة التجميع ستثير إعجاب الضيوف وتضفي الصفاء على مساحتك.

يضيف هذا DIY إضاءة محيطة مريحة دون الحاجة إلى تركيبات باهظة الثمن أو أسلاك كهربائية. كما أنه يتيح لك الحصول على مصباح حائط أنيق يمتزج بشكل جيد مع التصميم الحديث من خلال إعادة استخدام ما لديك أو شراء مواد غير مكلفة. هناك تنوع في كيفية وضع المنتج النهائي: قم بتعليقه على جدار غرفة المعيشة، على ارتفاع حوالي 60 بوصة فوق مستوى الأرض، أو اصنع شمعدانًا ثانيًا بحيث يكون لديك زوج من المصابيح لإضاءة جانب سريرك (وهذا يعمل بشكل أفضل إذا تم وضعها على ارتفاع 6 إلى 12 بوصة فوق اللوح الأمامي الخاص بك). الحمامات والمداخل هي بعض الأماكن الأخرى التي يمكنك تزيينها بالشمعدانات.