امرأة تحول وعاء ايكيا بقيمة 8 دولارات إلى إضاءة محيطة تبدو جيدة

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قد يبدو الأمر وكأنه تفاصيل صغيرة، لكن الإضاءة المناسبة تقطع شوطًا طويلًا نحو خلق أجواء مريحة ومتطورة في منزلك. تعتبر الإضاءة العلوية الحادة مفيدة للمهام المركزة، ولكن التوهج الناعم للإضاءة المحيطة من تركيبات غائرة أو شمعدان مثبت على الحائط يخلق جوًا أكثر راحة. لقد ظهرت في السوق ابتكارات مثل الشمعدانات اللاسلكية الجاهزة، وهي الحل المناسب للمستأجر للغرف التي لا تحتوي على مصابيح سلكية، ولكن يمكن أن يكون أكثر إرضاءً (وأسهل على الميزانية) أن تصنع نسختك الخاصة ببساطة، وهو ما فعله منشئ TikTok @savvy_home. قامت بتحويل وعاء ومصباح من ايكيا إلى شمعدان حائط يبدو راقيًا باستخدام طلاء الرش، واللمسات النهائية المزخرفة، والقليل من الورق المقوى. من خلال اتباع خطواتها، وربما تعديلها لتناسب ذوقك الخاص، فأنت في طريقك إلى إضاءة سهلة التجميع ستثير إعجاب الضيوف وتضفي الصفاء على مساحتك.
يضيف هذا DIY إضاءة محيطة مريحة دون الحاجة إلى تركيبات باهظة الثمن أو أسلاك كهربائية. كما أنه يتيح لك الحصول على مصباح حائط أنيق يمتزج بشكل جيد مع التصميم الحديث من خلال إعادة استخدام ما لديك أو شراء مواد غير مكلفة. هناك تنوع في كيفية وضع المنتج النهائي: قم بتعليقه على جدار غرفة المعيشة، على ارتفاع حوالي 60 بوصة فوق مستوى الأرض، أو اصنع شمعدانًا ثانيًا بحيث يكون لديك زوج من المصابيح لإضاءة جانب سريرك (وهذا يعمل بشكل أفضل إذا تم وضعها على ارتفاع 6 إلى 12 بوصة فوق اللوح الأمامي الخاص بك). الحمامات والمداخل هي بعض الأماكن الأخرى التي يمكنك تزيينها بالشمعدانات.
كيفية صنع شمعدان حائط بمظهر عصري بمواد بسيطة
لتكرار المشروع الذي من شأنه رفع مستوى إضاءة منزلك، فإن العناصر الأساسية التي ستحتاج إليها هي وعاء، مثل BLANDA MATT Bamboo Bowl من ايكيا ومصباح قرصي قابل لإعادة الشحن أو يعمل بالبطارية. إذا لم تكن معتادًا على أضواء القرص، فهي عبارة عن مصابيح LED صغيرة مستديرة سُميت على اسم شكلها الذي يشبه قرص الهوكي. يمكن إزالة ضوء القرص المغناطيسي القابل لإعادة الشحن مثل الذي يستخدمه @savvy_home للشحن ثم إعادة توصيله داخل الوعاء. إذا كنت تقوم بتثبيت الشمعدان بمسمار معدني، فيمكن أن يعلق الضوء المغناطيسي عليه مباشرة. تعد مصابيح Dazzy Dot القابلة لإعادة الشحن خيارًا واحدًا فقط. ستحتاج أيضًا إلى دهانات لإضفاء لمسة نهائية ناعمة وفاتحة اللون على الوعاء بحيث تمنح أي غرفة أساسية ترقية حديثة. استخدم طلاء رذاذ أبيض على الوعاء نفسه، وبمجرد أن يجف، تضيف طبقة من حجر Rust-Oleum Bleached Stone لمسة نهائية مزخرفة.
@savvy_home
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♬ مشاعر لوفي – الحالة اللطيفة
سيكون من دواعي سرور أولئك الذين يحبون المشروع السريع معرفة أنه يمكنك تجميع هذا معًا بسهولة بمجرد جمع المواد. ضع الوعاء في صندوق من الورق المقوى مفتوح أو قماش مشمع أو أي شيء آخر لا تمانع في تناثره ثم قم برش الطلاء من الداخل والخارج من الوعاء واتركه يجف في الهواء أو استخدم مجفف الشعر بين الطبقات. إذا كنت تفضل ضوءًا أكثر سطوعًا، قم بتوصيل ضوء القرص مباشرةً بداخل الوعاء. للحصول على توهج أكثر نعومة، قم بلصق دائرة من الورق المقوى بنفس حجم ضوء القرص فوقها بالغراء الساخن لتوزيع الضوء.