امرأة تستخدم الكتل الخرسانية لإنشاء حديقة هادئة تتمنى الخير بميزانية محدودة

أما بالنسبة لمكان وضع هذا المنتج الذي ترغب فيه بشكل جيد، فيمكنك وضعه في الفناء الخلفي حيث يمكنك رؤيته وسماعه من الفناء الخاص بك. أو يمكنك وضعها في الفناء الأمامي لمنزلك كما تفعل whimsy_gothica، كطريقة مبتكرة لزيادة جاذبية منزلك.

بالنسبة لبئر التمني الفعلي، يعتبر الحوض أو البرميل البلاستيكي مثاليًا لهذا الغرض. نظرًا لكونه بلاستيكيًا، فإن هذا الحوض لن ينهار بمرور الوقت مثل الخشب أو المواد العضوية الأخرى. على سبيل المثال، قد يكون لديك بالفعل شيء مثل هذا النبات المصنوع من الراتنج مقاس 19 بوصة على شكل برميل من أمازون والذي يمكنك إعادة استخدامه لهذا المشروع.

بمجرد دخول الحوض في الحفرة، يمكنك بعد ذلك الحصول على الإلهام من فيديو whimsy_gothica، وإحاطة الحواف بكتل خرسانية، مما سيساعد في إخفاء حقيقة أن البئر هو في الواقع حوض بلاستيكي. بالنسبة للكتل، فكر في استخدام كتل غير موحدة الحجم، مثل كتل الجدران الاستنادية Pavestone (2.37 دولارًا)؛ هذا سيعطي بئر الرغبة مظهرًا أكثر طبيعية. أيضًا، ستخدم الكتل غرضًا آخر أيضًا، حيث أنها ستوفر مجاثم لزيارة الحياة البرية، ليس فقط للراحة ولكن أيضًا للخروج من الماء في حالة سقوطها.