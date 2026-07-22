امرأة تستخدم الكتل الخرسانية لإنشاء حديقة هادئة تتمنى الخير بميزانية محدودة

تعتبر الميزة المائية طريقة شائعة لجعل المساحة الخارجية أكثر راحة وجاذبية وأناقة. ومع ذلك، فإن العديد من الخيارات التي يتم شراؤها من المتجر يمكن أن تكون باهظة الثمن، وقد لا تكون بالضبط ما تبحث عنه. فلماذا لا تصنع بنفسك؟ أظهر منشئ المحتوى @whimsy_gothica على TikTok كيف يمكنك إنشاء ميزة مياه في الحديقة باستخدام عدد قليل من المواد ذات الأسعار المعقولة، وتخصيصها بالطريقة التي تريدها. يتضمن هذا المشروع إنشاء بئر تمنيات زائفة من خلال إحاطة حوض استحمام غارق بكتل خرسانية.
إذا كنت مهتمًا باتباع خطى whimsy_gothica، فاكتشف أولاً أين سيتجه بئر أمنياتك. بمجرد القيام بذلك، احفر حفرة، واحدة كبيرة بما يكفي لتناسب حوضًا دائريًا بأي حجم تريده. بعد وضع الحوض في مكانه، كل ما تبقى هو إضافة بعض الكتل الخرسانية (فكر في كتل الجدار الاستنادية)، والمياه العذبة، ومضخة المياه، والزخارف، مثل الزهور، ومنصات الزنبق، أو حتى دلو صغير لوضعه على الجانب (كما لو كان البئر قد تم استخدامه للتو).
تجميع نافورة الخير التي تصنعها بنفسك
أما بالنسبة لمكان وضع هذا المنتج الذي ترغب فيه بشكل جيد، فيمكنك وضعه في الفناء الخلفي حيث يمكنك رؤيته وسماعه من الفناء الخاص بك. أو يمكنك وضعها في الفناء الأمامي لمنزلك كما تفعل whimsy_gothica، كطريقة مبتكرة لزيادة جاذبية منزلك.
بالنسبة لبئر التمني الفعلي، يعتبر الحوض أو البرميل البلاستيكي مثاليًا لهذا الغرض. نظرًا لكونه بلاستيكيًا، فإن هذا الحوض لن ينهار بمرور الوقت مثل الخشب أو المواد العضوية الأخرى. على سبيل المثال، قد يكون لديك بالفعل شيء مثل هذا النبات المصنوع من الراتنج مقاس 19 بوصة على شكل برميل من أمازون والذي يمكنك إعادة استخدامه لهذا المشروع.
بمجرد دخول الحوض في الحفرة، يمكنك بعد ذلك الحصول على الإلهام من فيديو whimsy_gothica، وإحاطة الحواف بكتل خرسانية، مما سيساعد في إخفاء حقيقة أن البئر هو في الواقع حوض بلاستيكي. بالنسبة للكتل، فكر في استخدام كتل غير موحدة الحجم، مثل كتل الجدران الاستنادية Pavestone (2.37 دولارًا)؛ هذا سيعطي بئر الرغبة مظهرًا أكثر طبيعية. أيضًا، ستخدم الكتل غرضًا آخر أيضًا، حيث أنها ستوفر مجاثم لزيارة الحياة البرية، ليس فقط للراحة ولكن أيضًا للخروج من الماء في حالة سقوطها.
إضافة الماء إلى نافورة البئر التي ترغب في صنعها بنفسك
بمجرد اكتمال إعداد بئر التمنيات، ستحتاج ببساطة إلى ملء الحوض بالمياه العذبة النظيفة ووضع مضخة مياه بالداخل. (بالنسبة للمضخة، يمكنك الحصول على مضخة صغيرة من تجار التجزئة مثل Home Depot أو Walmart أو Amazon؛ على سبيل المثال، مضخة مياه غاطسة صغيرة من PULACO مقابل 9.99 دولارات). بالنسبة لمضخة المياه، قم بترتيب نهاية الأنبوب مرة أخرى فوق الحوض بحيث يمكن للمياه أن تتدفق في دائرة مستمرة.
@whimsy_gothica
🦇 حديقة Whimsigoth الجزء 3 💜 لقد خمن البعض منكم بشكل صحيح، لقد صنعت DIY أتمنى جيدًا كقطعة مركزية لحديقتي الجديدة في الفناء الأمامي 🌿 أنا مهووس بصنبور المطر الذي قمت بإعادة استخدامه! لقد أمضى شبح صديقي العقعق الأبيض النادر الكثير من الوقت هنا منذ أن انتهينا منه، أعتقد أنه يعتقد أن كل شيء من أجله 🥰 #witchy #whimsigothgarden #gargoyle #garden
♬ الصوت الأصلي – Whimsy Gothica
لإخفاء أنابيب المضخة، تستخدم whimsy_gothica مجسمًا منحوتًا مزيفًا تماشيًا مع أفكار الحديقة القوطية الأخرى التي تستخدمها في مساحتها الخارجية. ومع ذلك، يمكنك استخدام شيء لديك بالفعل، مثل جنوم الحديقة أو التمثال، للوقوف فوق الأنابيب وإبقائه مخفيًا عن الأنظار بميزانية محدودة.
أخيرًا، بالنسبة للديكورات، الأمر كله متروك لك في كيفية تحويل ميزة المياه التي تصنعها بنفسك إلى المزيد من السحر. على سبيل المثال، لشيء غريب الأطوار، يمكنك إضافة عناصر حديقة خرافية مصنوعة يدويًا، مثل الصخور المطلية لتبدو مثل الفطر أو المنازل الصغيرة المصنوعة من الأغصان. علاوة على ذلك، يمكنك وضع بعض الطحالب الصناعية بين الكتل الخرسانية لإضفاء طابع قديم على البئر.