امرأة تستخدم رفوف الفرن القديمة لإنشاء عرض جميل للزهور والحلويات

يمكن للعروض التقديمية الجميلة أن تجعل طاولات الطعام وأسطح المطبخ تبدو أكثر جاذبية وتثير شهية الشخص، خاصة إذا كنت تريد أن يجرب الناس أحدث وصفات الحلوى الخاصة بك. والخبر السار هو أنك لا تحتاج إلى أدوات تقديم جديدة أو أفضل لإبقاء طاولاتك أكثر إثارة للاهتمام؛ كل ما تحتاجه هو الإبداع وإلقاء نظرة سريعة على المطبخ.

شاركت مصممة الأزياء المستدامة ومنشئة المحتوى سارة تيريسنسكي (@redeux_style على TikTok) طريقة مبتكرة لتحويل رفوف الفرن العادية إلى عروض أنيقة لكل من الزهور والحلويات، والتي يمكن أن تكون مفيدة في المرة القادمة التي تستضيف فيها تجمعات في المنزل. لهذا، ستبدأ برف الفرن، ووعاء مملوء بالماء، وبعض الأشرطة الكهربائية، ومجموعة متنوعة من الزهور المفضلة لديك – الطازجة أو المجففة أو الصناعية – والحلويات التي ستضعها على الرف. يعد العمل باستخدام حامل سلكي نظيف وعادي أمرًا جيدًا، ولكن إذا كنت تريد لمسة من الألوان ومظهرًا أكثر طبقات، يمكنك طلاء الحامل أو تغطيته بقطعة قماش أو حتى بعض المناديل المزخرفة أو ورق البرشمان.

يجب أن يكون الوعاء عميقًا بما يكفي لتخزين كمية كافية من الماء لزهورك وواسعًا بما يكفي لدعم رف الفرن بالتساوي. نظرًا لأنك ستحمل الهيكل بأكمله عن طريق الإمساك به من قاعدة الوعاء، فستجد أنه من الأفضل العمل مع الأوعية الزجاجية أو الخزفية. بالمقارنة مع الأوعية البلاستيكية، والتي عادة ما تكون خفيفة الوزن، فإن الأوعية الزجاجية أو الخزفية تكون أثقل وأكثر ثباتًا.