امرأة تستخدم رفوف الفرن القديمة لإنشاء عرض جميل للزهور والحلويات

يمكن للعروض التقديمية الجميلة أن تجعل طاولات الطعام وأسطح المطبخ تبدو أكثر جاذبية وتثير شهية الشخص، خاصة إذا كنت تريد أن يجرب الناس أحدث وصفات الحلوى الخاصة بك. والخبر السار هو أنك لا تحتاج إلى أدوات تقديم جديدة أو أفضل لإبقاء طاولاتك أكثر إثارة للاهتمام؛ كل ما تحتاجه هو الإبداع وإلقاء نظرة سريعة على المطبخ.
شاركت مصممة الأزياء المستدامة ومنشئة المحتوى سارة تيريسنسكي (@redeux_style على TikTok) طريقة مبتكرة لتحويل رفوف الفرن العادية إلى عروض أنيقة لكل من الزهور والحلويات، والتي يمكن أن تكون مفيدة في المرة القادمة التي تستضيف فيها تجمعات في المنزل. لهذا، ستبدأ برف الفرن، ووعاء مملوء بالماء، وبعض الأشرطة الكهربائية، ومجموعة متنوعة من الزهور المفضلة لديك – الطازجة أو المجففة أو الصناعية – والحلويات التي ستضعها على الرف. يعد العمل باستخدام حامل سلكي نظيف وعادي أمرًا جيدًا، ولكن إذا كنت تريد لمسة من الألوان ومظهرًا أكثر طبقات، يمكنك طلاء الحامل أو تغطيته بقطعة قماش أو حتى بعض المناديل المزخرفة أو ورق البرشمان.
يجب أن يكون الوعاء عميقًا بما يكفي لتخزين كمية كافية من الماء لزهورك وواسعًا بما يكفي لدعم رف الفرن بالتساوي. نظرًا لأنك ستحمل الهيكل بأكمله عن طريق الإمساك به من قاعدة الوعاء، فستجد أنه من الأفضل العمل مع الأوعية الزجاجية أو الخزفية. بالمقارنة مع الأوعية البلاستيكية، والتي عادة ما تكون خفيفة الوزن، فإن الأوعية الزجاجية أو الخزفية تكون أثقل وأكثر ثباتًا.
قم بإنشاء عرض سهل ومحمول للزهور والحلوى
ما عليك سوى وضع رف الفرن الخاص بك أعلى الوعاء ووضع الأزهار من خلال الرف وفي الوعاء لإنشاء تنسيق زهور مذهل. إذا كنت تريد أن تظل زهورك في مكانها، فحاول إضافة شرائط من الشريط اللاصق فوق الوعاء لتشكيل شبكة. سيؤدي ذلك إلى إنشاء مربعات صغيرة تكون بمثابة دليل لإدخال الزهور. قد يعمل الشريط الكهربائي بشكل أفضل من استخدام الشريط الزهري أو أي نوع آخر من الشريط اللاصق في هذه الأعمال اليدوية، حيث أنك ستحتاج إلى مادة لاصقة مقاومة للماء يمكن أن تلتصق أيضًا بالوعاء. غالبًا ما يلتصق الشريط الزهري بنفسه، وقد تتآكل الأنواع الأخرى بسهولة عندما تبتل. لمزيد من الأمان، يمكنك ربط رف الفرن والوعاء معًا حتى لا يسقط الرف عن طريق الخطأ.
بمجرد وضع كل الزهور، ضع الحلويات على الرف. يمكنك وضعها مباشرة في الأعلى للحصول على مظهر أكثر بساطة، أو وضع إما مناديل أو ورق شمع أو قماش تحت كل قطعة حلوى للحصول على عرض أكثر ألوانًا وطبقات. املأ طاولتك أو سطح العمل الخاص بك بمزيد من شاشات رف الفرن هذه حسب الحاجة. يمكن لهذا الحل سهل التجميع أن يشكل قطعة ديكور رائعة يجب وضعها دائمًا على أسطح مطبخك. قم بتجربة أوعية ذات ارتفاعات مختلفة لإنشاء طاولة ذات طبقات أكثر، واعمل باستخدام نظام ألوان متسق لجعل زهورك تبرز وحلوياتك تبدو أكثر شهية.