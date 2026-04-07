املأ الفجوات في أحواض الزهور الخاصة بك عن طريق زراعة هذه المصابيح الصيفية في شهر أبريل

في بعض الأحيان، لا تتواجد الزهور في الحديقة، أو قد لا تنتشر بالقدر الذي تعتقده. قد يترك هذا فجوات واضحة في أحواض الزهور الخاصة بك. إذا كان لديك أماكن لا تعتقد أنها ستمتلئ بالنباتات الأخرى أثناء نموها، فإن شهر أبريل هو الوقت المناسب للاستفادة من المساحة الفارغة عن طريق زراعة بعض الزهور التي ستزهر في الصيف. سيمنحك هذا أيضًا زهورًا جميلة طوال معظم موسم النمو، حيث أن الزهور التي تزرعها الآن ستبدأ في التفتح في الوقت الذي تموت فيه أزهار الربيع تقريبًا.
بشكل عام، يمكن زراعة البصيلات الصيفية بعد موجة الصقيع الأخيرة. بالنسبة لمناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8، عادةً ما يهبط هذا في شهر أبريل أو في شهر أبريل تقريبًا. ومع ذلك، قد تحتاج المناطق الباردة إلى تأجيل الزراعة حتى وقت ما في شهر مايو، اعتمادًا على الطقس. في المناخات الأكثر دفئًا، يمكنك البدء في زراعة معظم هذه الزهور مبكرًا، لكن أبريل لا يزال هو الوقت المناسب لزراعتها، بينما يكون الطقس على الجانب البارد والتربة دافئة. بشكل عام، أي مصابيح صيفية تعمل بشكل أفضل عند زراعتها بعد الصقيع الأول ستعمل في أبريل، بما في ذلك هذه المصابيح الصيفية الشهيرة التي يمكنك إضافتها إلى حديقتك.
بعض الأمثلة على المصابيح الصيفية التي يمكنك زراعتها في حديقة الزهور الخاصة بك في أبريل
بعض الأمثلة على أنواع المصابيح الصيفية التي يمكنك زراعتها في أبريل تشمل البغونية الدرنية (Begonia x tuberhybrida) وزهور الصدفة المكسيكية (Tigridia pavonia) وبساتين الفاكهة الطاووس (Gladiolus murielae). يمكن زراعة هذه النباتات كنباتات سنوية، ولكنها أيضًا مصابيح معمرة يمكن زراعتها في الربيع لإزهار الصيف الجميل في بعض المناطق. هذه الزهور الثلاثة قوية في المناطق من 9 إلى 11 ومن 8 إلى 10 ومن 7 إلى 11 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع بصل الزينة (Allium spp.)، والكروكوزميا (Crocosmia spp.)، والزنابق (Lilium spp.) تعمل بشكل جيد عند زراعتها في أبريل. بالنسبة للنباتات التي ستعمل فقط كنباتات سنوية في منطقتك، يمكنك حفر النباتات الحساسة للبرد وحفظها للموسم التالي حتى تتمكن من الاستمرار في الاستمتاع بها عامًا بعد عام.
بالإضافة إلى الزهور، يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على نباتات البصلة مثل أذن الفيل (Colocasia esculenta)، والتي تنتج أوراقًا كبيرة غالبًا ما تكون خضراء أو أرجوانية أو سوداء أو حتى بنية وتكون قوية في المناطق من 7 إلى 10. كالاديوم (Caladium spp.) – النباتات المعمرة في المناطق من 8 إلى 11 – لها أيضًا أوراق شجر جميلة، والتي يمكن أن تأتي بظلال من اللون الأخضر والأبيض والوردي والمزيد. على الرغم من أنها لا تنتج زهورًا في كثير من الأحيان، إلا أن أوراقها الملونة تمثل لمسة جميلة في أي حديقة. تعتبر نباتات شامروك (Oxalis spp.) شديدة التحمل في المناطق من 5 إلى 10، خيارًا آخر. تنمو بألوان مختلفة وتشتهر بزهورها على شكل قلب.