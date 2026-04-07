املأ الفجوات في أحواض الزهور الخاصة بك عن طريق زراعة هذه المصابيح الصيفية في شهر أبريل

في بعض الأحيان، لا تتواجد الزهور في الحديقة، أو قد لا تنتشر بالقدر الذي تعتقده. قد يترك هذا فجوات واضحة في أحواض الزهور الخاصة بك. إذا كان لديك أماكن لا تعتقد أنها ستمتلئ بالنباتات الأخرى أثناء نموها، فإن شهر أبريل هو الوقت المناسب للاستفادة من المساحة الفارغة عن طريق زراعة بعض الزهور التي ستزهر في الصيف. سيمنحك هذا أيضًا زهورًا جميلة طوال معظم موسم النمو، حيث أن الزهور التي تزرعها الآن ستبدأ في التفتح في الوقت الذي تموت فيه أزهار الربيع تقريبًا.

بشكل عام، يمكن زراعة البصيلات الصيفية بعد موجة الصقيع الأخيرة. بالنسبة لمناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8، عادةً ما يهبط هذا في شهر أبريل أو في شهر أبريل تقريبًا. ومع ذلك، قد تحتاج المناطق الباردة إلى تأجيل الزراعة حتى وقت ما في شهر مايو، اعتمادًا على الطقس. في المناخات الأكثر دفئًا، يمكنك البدء في زراعة معظم هذه الزهور مبكرًا، لكن أبريل لا يزال هو الوقت المناسب لزراعتها، بينما يكون الطقس على الجانب البارد والتربة دافئة. بشكل عام، أي مصابيح صيفية تعمل بشكل أفضل عند زراعتها بعد الصقيع الأول ستعمل في أبريل، بما في ذلك هذه المصابيح الصيفية الشهيرة التي يمكنك إضافتها إلى حديقتك.