املأ المزارع الكبيرة بالخردة التي يمكنك الحصول عليها مجانًا من حديقتك

أنت تحب مظهر المزارعون كبيرة الحجم وتعثرت على عدد قليل منها في مزاد حديقة الحضانة المحلية الخاص بك مؤخرًا. سوف تبدو رائعة في الفناء الخلفي الخاص بك. ولكن بمجرد إعادتهم إلى المنزل، أدركت مقدار التربة التي ستحتاجها لملئها. إن التفكير في تكلفة ذلك يجعل محفظتك تتأرجح. ولحسن الحظ، هناك طرق غير مكلفة لتقليل كمية التربة اللازمة. هناك الكثير من المواد التي يمكنك استخدامها لملء الجزء السفلي من المزارع الكبيرة والتي ستوفر لك المال، مثل الشجيرات وزركشة الأشجار التي يمكنك جمعها من حديقتك مجانًا.
استخدام قصاصات الفناء كحشو للأصيص يأتي مع العديد من الفوائد العملية. بالنسبة للمبتدئين، يساعد الحشو على تقليل الوزن الإجمالي للمزارعين كبيرة الحجم، مما يسهل نقلهم. لذلك عندما تقرر أنها تبدو أفضل على الشرفة الأمامية بدلاً من الفناء الخلفي، فلن تكسر ظهرك أثناء محاولتك تحريكها. كما أنها أرخص بكثير، مما يعني أنه سيكون لديك المزيد من المال لشراء كل الزهور التي ستضعها في المزارع العملاقة. كمكافأة، سوف تتحلل المواد الخردة في الفناء بمرور الوقت وتضيف العناصر الغذائية إلى تربة التأصيص الخاصة بك. لذلك سوف تنمو كل تلك الزهور وتزدهر، مما يجعلها عرضًا رائعًا لزراعة كبيرة الحجم.
كيفية استخدام قصاصات الفناء المجانية كحشو للمزارعين الكبار
ابدأ بجمع حطام الفناء مثل الفروع والزركشة واللحاء والأوراق الجافة. يتضمن ذلك أي فروع صغيرة سقطت من الشجرة أو الأجزاء التي تم تقليمها مؤخرًا، سواء من الشجرة أو الشجيرات والشجيرات المحيطة. لا تنس الأوراق أو حتى قطع اللحاء الزائدة التي تجدها على الأرض. يمكن أيضًا استخدام أي مخاريط صنوبر متساقطة من الأشجار.
قبل ملء الوعاء، تأكد من أنه يحتوي على فتحات تصريف مناسبة. إذا لزم الأمر، يمكنك حفر عدة ثقوب في الجزء السفلي لتوفير وسيلة للهروب من الرطوبة الزائدة. قبل أن تبدأ في ملء الأصيص، ضع في اعتبارك كمية التربة التي تحتاجها بناءً على النباتات أو الزهور التي ستستخدمها. النباتات والزهور المختلفة لها متطلبات مختلفة لعمق الجذر. يحدد هذا مقدار المساحة التي يجب أن تبقى لزراعة التربة فوق طبقة الحشو. كقاعدة عامة، ملء الربع السفلي إلى الثلث من الوعاء بالحشو العضوي يعمل بشكل جيد مع العديد من مصانع الحاويات.
قم بترتيب الغراس في المكان الذي تريد عرضه فيه واملأه إلى المستوى المناسب باستخدام قصاصات الفناء. اختياريًا، يمكنك وضع قطعة من قماش تنسيق الحدائق فوق قصاصات الفناء لمنع سقوط تربة التأصيص عبر الحشو. ثم ضع طبقة من التربة في الوعاء لملء المساحة المتبقية في الغراس. أضف اختيارك من مجموعات الزهور والنباتات لإنشاء حديقة حاوية ديناميكية واستمتع بعرض الغراس الكبير الجديد.