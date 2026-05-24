املأ المزارع الكبيرة بالخردة التي يمكنك الحصول عليها مجانًا من حديقتك

ابدأ بجمع حطام الفناء مثل الفروع والزركشة واللحاء والأوراق الجافة. يتضمن ذلك أي فروع صغيرة سقطت من الشجرة أو الأجزاء التي تم تقليمها مؤخرًا، سواء من الشجرة أو الشجيرات والشجيرات المحيطة. لا تنس الأوراق أو حتى قطع اللحاء الزائدة التي تجدها على الأرض. يمكن أيضًا استخدام أي مخاريط صنوبر متساقطة من الأشجار.

قبل ملء الوعاء، تأكد من أنه يحتوي على فتحات تصريف مناسبة. إذا لزم الأمر، يمكنك حفر عدة ثقوب في الجزء السفلي لتوفير وسيلة للهروب من الرطوبة الزائدة. قبل أن تبدأ في ملء الأصيص، ضع في اعتبارك كمية التربة التي تحتاجها بناءً على النباتات أو الزهور التي ستستخدمها. النباتات والزهور المختلفة لها متطلبات مختلفة لعمق الجذر. يحدد هذا مقدار المساحة التي يجب أن تبقى لزراعة التربة فوق طبقة الحشو. كقاعدة عامة، ملء الربع السفلي إلى الثلث من الوعاء بالحشو العضوي يعمل بشكل جيد مع العديد من مصانع الحاويات.

قم بترتيب الغراس في المكان الذي تريد عرضه فيه واملأه إلى المستوى المناسب باستخدام قصاصات الفناء. اختياريًا، يمكنك وضع قطعة من قماش تنسيق الحدائق فوق قصاصات الفناء لمنع سقوط تربة التأصيص عبر الحشو. ثم ضع طبقة من التربة في الوعاء لملء المساحة المتبقية في الغراس. أضف اختيارك من مجموعات الزهور والنباتات لإنشاء حديقة حاوية ديناميكية واستمتع بعرض الغراس الكبير الجديد.