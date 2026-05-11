املأ حديقتك بهذه الزهرة الصيفية بعد أن تتلاشى أزهار التوليب

من الصعب التغلب على زهور التوليب باعتبارها نذيرًا ملونًا لفصل الربيع. في الواقع، الشيء الوحيد الخطأ في زهور الربيع الشهيرة هذه هو أنها لا تزدهر لفترة طويلة، حيث تزهر زهور التوليب المبكرة عادة لمدة أسبوع وتزهر الأصناف الأحدث لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا. من المؤكد أنه سيكون من الجميل أن يكون لديك زهرة صيفية يمكن أن تتدخل لملء الأحذية الكبيرة التي خلفها هذا الجمهور المفضل مع انتهاء رياح الربيع. تعرف على سالفيا (Salvia)، جنس لا يفتقر إلى الاختيار بين ما يقرب من 1000 نوع. توقع أزهارًا نابضة بالحياة في أوائل الصيف. قد لا تفوتك زهور التوليب بمجرد أن تملأ حديقتك بهذه الجمالات التي تجذب الملقحات.
ستجد مجموعة واسعة من ألوان سالفيا – الأحمر، والبورجوندي، والأزرق، والذهبي، والأصفر، والأرجواني، والخزامي، والأبيض، والوردي – وتوافر الأصناف السنوية والدائمة. تنمو هذه النباتات الشائكة حتى ارتفاع 4 أقدام وعرضها 4 أقدام. استمتع برائحة أوراق النعناع من العديد من الأصناف؛ نفس الرائحة تجعلهم مقاومين للغزلان والأرانب. نباتات سالفيا تتحمل الجفاف أيضًا. عندما تحضر نباتًا جديدًا بعد ذبول زهور التوليب، من المريح أن تعرف أن نبات السالفيا يسهل العناية به.
نبات المريمية للون وسهولة العناية به عند اختفاء زهور التوليب
يمكن أن تتحمل سالفيا البرد في مناطق القسوة من 5 إلى 10 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. يمكنك زراعتها من البذور، والتي يمكن أن تبدأ في الداخل، أو يمكنك زرعها من أوعية الحضانة. عند زراعتها في الربيع لاستبدال زهور التوليب، انتبه إلى احتياجاتها خلال فصل الصيف، وخاصة الحاجة إلى الماء. ازرع في تربة جيدة التصريف بدرجة حموضة تتراوح من 6 إلى 7. تستطيع سالفيا التعامل مع مجموعة متنوعة من أنواع التربة؛ ضع في اعتبارك تعديل التربة الثقيلة بالسماد لتحسين الصرف. تزدهر معظم نباتات المريمية تحت أشعة الشمس الكاملة وحتى الظل الجزئي، لكن قد ترى عددًا أقل من الزهور في المريمية المزروعة في الظل. قد تحترق النباتات الحولية ذات الألوان الفاتحة في شمس الصيف الشديدة، في حين أن الألوان الداكنة أفضل في مقاومة الحروق.
على الرغم من أن نبات السالفيا يتحمل الجفاف، فمن الأفضل سقيه عندما يجف أعلى بوصتين من التربة. سوف تحصل على إزهار أفضل مع الري المستمر. في الربيع، استخدم سمادًا متوازنًا وبطيء الإطلاق، مع اتباع التعليمات الموجودة على الملصق. سترغب في معرفة كيفية تقليم نبات المريمية للحصول على أزهار لا نهاية لها طوال الصيف. ابدأ بإزالة الرؤوس الميتة من الأزهار المستهلكة؛ وإليك كيفية القضاء على سالفيا في الصيف. يمكنك تقليم النباتات بشكل خفيف خلال موسم الإزهار. تجنب التقليم عندما تكون النباتات نائمة وبدلاً من ذلك قم بالتقليم عندما يظهر نمو جديد في الربيع. في ظل الظروف المثالية، لا تكون المريمية معرضة بشكل خاص لمشاكل الآفات والأمراض، ولكنها يمكن أن تتعرض لعث العنكبوت والرخويات وحشرات البصاق والذبول.
يمكنك تعلم زراعة نبات المريمية من نبات واحد إلى الأبد من خلال التكاثر. بالإضافة إلى نشر نبات المريمية عن طريق البذور، يمكنك وضع طبقات أو تقسيم أو استخدام قصاصات الجذع للحصول على المزيد من نباتات المريمية. حتى أن بعض الأنواع تتكاثر عن طريق الشتلات في المناظر الطبيعية، وتتولى العمل نيابةً عنك.