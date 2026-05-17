املأ سلالك المعلقة بالزهور التي تحبها الطيور الطنانة

إن مشاهدة موجة من الطيور الطنانة وهي تشرب من وحدة التغذية في الفناء الخلفي أمر مثير لا جدال فيه. تضع هذه العفاريت العطشى حوالي نصف وزنها من الرحيق يوميًا. وهذا يضيف الكثير من الماء المحلى بالسكر، خاصة عندما تجبرك حرارة الصيف على تغيير رحيق تغذية الطائر الطنان يوميًا. حل تغذية منخفض الصيانة يتضاعف كحلوى كبيرة للعين في الهواء الطلق يقدم زهورًا لا تستطيع الطيور الطنانة مقاومتها. إحدى هذه الزهور، وهي Eyeconic Cherry Blossom Improved Calibrachoa، تتمتع بجميع سمات مغناطيس الطائر الطنان الزهري والنبات المثالي المزروع في سلة. تظهر هذه الزهرة على شكل بوق باللون الأبيض أو الوردي على البتلات الخارجية ومركز أصفر ليموني محاط باللون الفوشيا، وهو اللون الذي سيجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك على الفور.

تُعرف نباتات الكالبراخوا أيضًا باسم مليون أجراس أو زهور البتونيا الصغيرة. لقد تفوق البستانيون على أنفسهم باستخدام عيار Eyeconic Cherry Blossom المحسّن من خلال تكاثرها للحصول على أزهار كبيرة جدًا ونمو مثير للإعجاب. إن عادة النمو المنتشرة لصنف Calibrachoa تجعله “أداة انسكاب” مثالية لسلة معلقة. عند النضج، سيصل هذا النبات إلى ارتفاعات تزيد قليلاً عن قدم واحد ويصل طوله إلى 16 بوصة. هذه الأزهار ثلاثية الألوان التي تتراكم وتتدحرج على جوانب السلة ستكافئ عينيك كل يوم بينما توفر أيضًا أشهرًا من الطعام للطيور الطنانة. تظل أزهار كاليبراشوا المحسنة من Eyeconic Cherry Blossom مفتوحة أيضًا لمدة 10 ساعات يوميًا – وهي مثالية لإغراء المزيد من الطيور الطنانة لزيارة الفناء في أيام الصيف الطويلة.