املأ سلالك المعلقة بالزهور التي تحبها الطيور الطنانة

إن مشاهدة موجة من الطيور الطنانة وهي تشرب من وحدة التغذية في الفناء الخلفي أمر مثير لا جدال فيه. تضع هذه العفاريت العطشى حوالي نصف وزنها من الرحيق يوميًا. وهذا يضيف الكثير من الماء المحلى بالسكر، خاصة عندما تجبرك حرارة الصيف على تغيير رحيق تغذية الطائر الطنان يوميًا. حل تغذية منخفض الصيانة يتضاعف كحلوى كبيرة للعين في الهواء الطلق يقدم زهورًا لا تستطيع الطيور الطنانة مقاومتها. إحدى هذه الزهور، وهي Eyeconic Cherry Blossom Improved Calibrachoa، تتمتع بجميع سمات مغناطيس الطائر الطنان الزهري والنبات المثالي المزروع في سلة. تظهر هذه الزهرة على شكل بوق باللون الأبيض أو الوردي على البتلات الخارجية ومركز أصفر ليموني محاط باللون الفوشيا، وهو اللون الذي سيجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك على الفور.
تُعرف نباتات الكالبراخوا أيضًا باسم مليون أجراس أو زهور البتونيا الصغيرة. لقد تفوق البستانيون على أنفسهم باستخدام عيار Eyeconic Cherry Blossom المحسّن من خلال تكاثرها للحصول على أزهار كبيرة جدًا ونمو مثير للإعجاب. إن عادة النمو المنتشرة لصنف Calibrachoa تجعله “أداة انسكاب” مثالية لسلة معلقة. عند النضج، سيصل هذا النبات إلى ارتفاعات تزيد قليلاً عن قدم واحد ويصل طوله إلى 16 بوصة. هذه الأزهار ثلاثية الألوان التي تتراكم وتتدحرج على جوانب السلة ستكافئ عينيك كل يوم بينما توفر أيضًا أشهرًا من الطعام للطيور الطنانة. تظل أزهار كاليبراشوا المحسنة من Eyeconic Cherry Blossom مفتوحة أيضًا لمدة 10 ساعات يوميًا – وهي مثالية لإغراء المزيد من الطيور الطنانة لزيارة الفناء في أيام الصيف الطويلة.
زراعة ورعاية أزهار الكرز Eyeconic Calibrachoa المحسنة
سلال مليئة بهذه المقلدة المذهلة لأزهار الكرز ستفعل المعجزات لإضافة الجمال والرحيق إلى مساحاتك الخارجية. تنمو نباتات الكاليبراتشوا بشكل أفضل في الحاويات، ولكن هناك سبب آخر يجعل هذه النباتات الجميلة مناسبة تمامًا لحياة السلال. ومع ذلك، مثل النباتات الأخرى المرتبطة بالسلة، هناك اعتبارات خاصة للتربة وضوء الشمس والماء والمغذيات لمساعدتها على الوصول إلى أعلى إمكاناتها في تغذية الطيور الطنانة. على الرغم من أن ذلك قد يجعل Eyeconic Cherry Blossom Improved Calibrachoa يبدو عالي الصيانة، فمن المهم ملاحظة أنه ليست هناك حاجة لقتل هذه الزهور. لقد تساقطوا بشكل طبيعي أزهار باهتة.
أثناء قيامك بتأصيص نباتك المعلق الجديد، ابدأ بتأصيص التربة التي تحتوي على مصادر مختلفة قليلة من المواد العضوية بالإضافة إلى جرعة من الأسمدة المتوازنة للأغراض العامة. بينما يحافظ النبات على ازدهاره المستمر، سيحتاج نباتك إلى تغذية متكررة؛ إن معالجة بعض الأسمدة القابلة للذوبان في الماء كل أسبوعين من شأنها أن تحافظ على ظهور الزهور.
تعد معايرة أزهار الكرز المحسنة من Eyeconic حساسة للغاية لدرجة الحموضة وتحتاج إلى تربة ذات درجة حموضة تتراوح بين 5 و 6.5 (وليس أعلى). تتمتع جميع أنواع نبات الكاليبراتشوا بالشمس الكاملة، ولكن إذا كنت تعيش في منطقة حارة بشكل خاص، فقد يؤدي وجود كمية صغيرة من الظل إلى إطالة موسم ازدهارها. تحب هذه النباتات التربة الرطبة باستمرار، وبما أن التربة الموجودة في السلال تجف بسرعة أكبر من الأرض، فقد تكون الأصص ذاتية السقي مفيدة عند زراعة سلالك الخاصة. إذا لم يكن لديك أو لا ترغب في الاستثمار في أوعية ذاتية السقي، فاطلع على هذا المنتج ذو الأسعار المعقولة من أمازون والذي يمكنك إضافته إلى أي أصيص زرع معلق للمساعدة في الحفاظ على الرطوبة.