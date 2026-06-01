املأ سلالك المعلقة بالنباتات الزاحفة الاستوائية التي تعشقها الطيور الطنانة

أنت تحب سلة معلقة جيدة على الشرفة الأمامية الخاصة بك وتتمتع دائمًا بعرض جميل كل صيف. لكنك تبحث هذا الموسم عن شيء إضافي قليلًا، زهرة فريدة تجلب القليل من العرض، وربما تتخطى الجارة التي تقع على بعد بابين والتي تفوز دائمًا بجائزة حديقة العام. إذا كنت تريد نبات سلة معلقة رائعًا تحبه الطيور الطنانة تمامًا، فقد ترغب في التفكير في نبات الفوشيه الزاحف (Fuchsia procumbens).

الفوشيا الزاحف ليس مجرد لون فوشيا عادي. يمكنك بالتأكيد أن تجعل حديقتك تبرز مع هذا النبات المزهر النابض بالحياة الذي يدوم طويلاً. موطنها الأصلي ساحل نيوزيلندا، وتتميز أوراقها الخضراء الوفيرة بأزهار صفراء زاهية على شكل أنبوب مع قطع من اللون الأرجواني. على عكس معظم زهور الفوشيا، لا تتدلى هذه الزهور مثل الجرس، ولكنها متجهة للأعلى أثناء نموها. حقيقة ممتعة أخرى: لديهم حبوب اللقاح الزرقاء.

هناك شيء واحد مشترك بينها وبين معظم أصناف الفوشيه الأخرى، وهو قدرتها على جذب الطيور الطنانة. لذلك لن تتدفق هذه النباتات الرائعة المترامية الأطراف على أطراف الوعاء المعلق مثل شلال استوائي من الزهور فحسب، بل ستضج الشرفة الخاصة بك بالطيور الطنانة التي ترفرف. الحديث عن تقديم العرض! شيء فريد آخر حول الفوشيه الزاحف هو أنه بمجرد أن تتفتح الأزهار، فإنها تتحول إلى قرون بذور كبيرة، والتي تنمو في النهاية إلى التوت الداكن الذي تحبه الطيور. على الرغم من أنها صالحة للأكل للبشر أيضًا، إلا أننا نقترح السماح للطيور بتناولها، لأنها لا تحتوي على الكثير من النكهة ويمكن أن تكون لزجة قليلاً.