املأ سلالك المعلقة بالنباتات الزاحفة الاستوائية التي تعشقها الطيور الطنانة

أنت تحب سلة معلقة جيدة على الشرفة الأمامية الخاصة بك وتتمتع دائمًا بعرض جميل كل صيف. لكنك تبحث هذا الموسم عن شيء إضافي قليلًا، زهرة فريدة تجلب القليل من العرض، وربما تتخطى الجارة التي تقع على بعد بابين والتي تفوز دائمًا بجائزة حديقة العام. إذا كنت تريد نبات سلة معلقة رائعًا تحبه الطيور الطنانة تمامًا، فقد ترغب في التفكير في نبات الفوشيه الزاحف (Fuchsia procumbens).
الفوشيا الزاحف ليس مجرد لون فوشيا عادي. يمكنك بالتأكيد أن تجعل حديقتك تبرز مع هذا النبات المزهر النابض بالحياة الذي يدوم طويلاً. موطنها الأصلي ساحل نيوزيلندا، وتتميز أوراقها الخضراء الوفيرة بأزهار صفراء زاهية على شكل أنبوب مع قطع من اللون الأرجواني. على عكس معظم زهور الفوشيا، لا تتدلى هذه الزهور مثل الجرس، ولكنها متجهة للأعلى أثناء نموها. حقيقة ممتعة أخرى: لديهم حبوب اللقاح الزرقاء.
هناك شيء واحد مشترك بينها وبين معظم أصناف الفوشيه الأخرى، وهو قدرتها على جذب الطيور الطنانة. لذلك لن تتدفق هذه النباتات الرائعة المترامية الأطراف على أطراف الوعاء المعلق مثل شلال استوائي من الزهور فحسب، بل ستضج الشرفة الخاصة بك بالطيور الطنانة التي ترفرف. الحديث عن تقديم العرض! شيء فريد آخر حول الفوشيه الزاحف هو أنه بمجرد أن تتفتح الأزهار، فإنها تتحول إلى قرون بذور كبيرة، والتي تنمو في النهاية إلى التوت الداكن الذي تحبه الطيور. على الرغم من أنها صالحة للأكل للبشر أيضًا، إلا أننا نقترح السماح للطيور بتناولها، لأنها لا تحتوي على الكثير من النكهة ويمكن أن تكون لزجة قليلاً.
كيفية زراعة ورعاية الفوشيه الزاحف في السلال المعلقة
الفوشيه الزاحف هو نبات معمر قوي التحمل في المنطقتين 9 و10. يمكنك استخدام خريطة منطقة الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية للبحث عن منطقتك والتأكد من أنك في مكان مناسب لنمو النباتات. بمجرد التأكد من ذلك والحصول على السلة المعلقة من اختيارك، فأنت جاهز للانطلاق. إذا لم تكن سلتك مبطنة، مثل سلة سلكية فارغة، فاستمر في تبطينها بمادة تسمح بالتصريف المناسب، مثل الخيش. ثم املأ السلة بمزيج التأصيص، مع التوقف على مسافة ½ بوصة إلى 1 بوصة من الحافة العلوية. احفر حفرة في التربة مساوية لحجم أصيص الحضانة الذي جاء فيه الفوشيه، بحيث يجلس على نفس الارتفاع تقريبًا في السلة المعلقة كما هو الحال في الأصيص الأصلي. ثم أخرج النبات من الوعاء برفق وضعه في الحفرة. سقي النبات جيدًا بمجرد زراعته.
عند تحديد مكان تعليق سلة النباتات الخاصة بك، ضع في اعتبارك أنهم يحبون الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي. نصيحة أخرى تحتاج إلى معرفتها لزراعة الزهور في السلال المعلقة بنجاح هي عدد مرات سقيها. ستحتاج إلى سقي زهور الفوشيه الخاصة بك كلما لزم الأمر للحفاظ على رطوبة التربة عند اللمس، مع التأكد أيضًا من تصريفها جيدًا. يمكنك وضع دلو أسفل السلة المعلقة لتجميع الصرف ثم إعادة استخدام الماء في المرة القادمة التي تبدو فيها التربة عطشى. إذا كان اللون الفوشيا الزاحف الخاص بك يزحف كثيرًا، يمكنك قصه مرة أخرى من حين لآخر للحفاظ على شكله كما تريد.