امنح أي غرفة توهجًا رائعًا مع جدار لهجة LED LED LED فريد

يعد تصميم الإضاءة الطبقات ميزة مهمة في أي غرفة ، مما يتيح لك الحصول على درجة حرارة الضوء الصحيحة والسطوع لأي مهمة أو وقت من اليوم. يمكن أن تؤثر الإضاءة على مزاجك وإنتاجيتك وإيقاعات الساعة البيولوجية الطبيعية. يمكن أن توقظك الأضواء الرائعة وتعزيز التركيز بينما يمكن أن تهدأ الأضواء الدافئة وتساعدك على النوم. شرائط ضوء LED هي وسيلة رائعة لإضافة طبقة من الضوء قابلة للتخصيص.
يتيح لك العديد من مصابيح LED الذكية من DayBetter ، التحكم في السطوع واللون ودرجة حرارة اللون للأضواء عبر تطبيق عن بُعد أو تطبيق الهاتف أو من خلال مساعد Alexa/Google. يمكن أن تنتقل هذه الأضواء على الفور من البرودة إلى الدافئة ، أو المهمة إلى الإضاءة المزاجية ، ويمكنك وضعها في أي مكان بفضل دعم لاصق مدمج.
تقوم شرائط LED LED أيضًا بإصدار أضواء ممتازة لهجة ، وغالبًا ما تستخدم لتسليط الضوء على الأعمال الفنية أو الأثاث أو المنافذ أو التفاصيل المعمارية. يمكنك الاستفادة من ذلك من خلال دمج مصابيح LED في جدار لهجة DIY لإنشاء إضاءة زخرفية فريدة من نوعها. تسليط الضوء على الأضواء المصممة ببراعة مع إضافة توهج جميل إلى الفضاء. إنها DIY بسيطة وغير مكلفة يمكن تخصيصها للعمل في أي غرفة.
كيفية صنع جدار لهجة شريط LED
لإنشاء جدار لهجة فريدة من نوعها ، اختر صبك المفضل ووضعه على الحائط في نمط اختيارك. باستخدام ألواح قطاع MDF المتشددة (1 بوصة × 2 بوصة) ، قم بإنشاء نمط ديناميكي على الحائط الخاص بك. قم بإرفاق لوحات MDF باستخدام مسدس الأظافر ، مثل مجموعة DeWalt Brad Nailer Kit والمستوى المغناطيسي على مستوى الطوربيد للحفاظ على لوحات مستقيمة. قم بتغطية لوحات MDF بلوحة أكبر قليلاً (1 بوصة × 3 بوصة). ستجعل البوصة الإضافية مساحة خفية أسفل اللوحة لوضع شريط ضوء LED. إذا كنت لا تمانع في إظهار الشريط الفاتح ، فيمكنك تخطي هذه الخطوة. رسم الألواح لتتناسب مع الحائط الخاص بك. بمجرد أن تجف ، أضف شرائط مصباح LED على طول الجزء العلوي من لوحة MDF الأصغر وقطعها لتناسبها ، ثم قم بإزالة الدعم اللاصق. يمكنك إضافة شرائح الضوء إلى النمط بأكمله ، أو فقط عدد قليل من الألواح.
إذا لم يكن لديك مهارات DIY لجدار لهجة كاملة ، فهناك طرق أخرى ذكية على قدم المساواة لاستخدام شرائط ضوء LED في غرفتك. حاول ببساطة تشغيل شرائح الضوء على طول الميزات المعمارية الموجودة مسبقًا مثل صب التاج ، وقضبان الكرسي ، والمدافئ ، وإطارات النوافذ ، وما إلى ذلك. ستضيف توهجًا دافئًا إلى الغرفة مع تسليط الضوء على الهندسة المعمارية. إذا كان الشريط الخاص بك مرئيًا ، فحاول استخدام حبل مصباح LED مثل حبل Light Light Segrass الذي يقل عن 30 دولارًا ويبدو أكثر أناقة قليلاً.